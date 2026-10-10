Fréttatía vikunnar: Stjörnur, svindl og Nóbel Eiður Þór Árnason skrifar 10. október 2026 06:01 Fréttatían er fastur liður á Vísi á laugardagsmorgnum. Grafík/Sara Rut Hversu vel fylgdist þú með fréttum í vikunni sem leið? Spreyttu þig á Fréttatíunni til þess að komast að því. Í Fréttatíu vikunnar beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist hér heima og erlendis. Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Líkt og áður er einungis sæmdin og montrétturinn í verðlaun. Fréttatían birtist vikulega á laugardagsmorgnum klukkan 6 og Krakkatían kemur á sama tíma á sunnudögum. Spreyttu þig á eldri Fréttatíum hér og Krakkatíum hér. Ef þig þyrstir svo í enn meira þá getur þú kíkt á spurningaflokkinn Hvað veistu um...? þar sem spurt er um ólík umfjöllunarefni. Mest lesið Húsið helmingi dýrara tveimur árum síðar Lífið Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Lífið Ástarbréf til íslenskra költmynda Tónlist Digger grefur sína eigin gröf Gagnrýni Smáralind breytist í tímavél um helgina Lífið samstarf Hetjan 1986 veit enn ekki hver sendi honum spóluna Lífið „Ætli við endum ekki í einhvers konar fráhvörfum“ Lífið Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira Lífið Rafha fagnar 90 árum með pönnukökum, afmælistilboðum og fjöri Lífið samstarf Fréttatía vikunnar: Stjörnur, svindl og Nóbel Lífið Fleiri fréttir Fréttatía vikunnar: Stjörnur, svindl og Nóbel Öllu til tjaldað í afmælisþætti Sýnar Húsið helmingi dýrara tveimur árum síðar Hetjan 1986 veit enn ekki hver sendi honum spóluna Fjörutíu ár frá stofnun Stöðvar 2: „Þetta varð milljónatjón“ Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira „Ætli við endum ekki í einhvers konar fráhvörfum“ Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Opinbera haustrómantík á Spáni Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Alaska og Flóni hætt saman Saga Sig og Villi naglbítur eignuðust dóttur Verðlaunin ráðgáta og tilfinningin klikkuð Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Eva Marie Saint er látin Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Sjá meira