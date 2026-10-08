Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu erlends ríkis. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og er 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brot á þjóðaröryggislögum Bretlands og á að koma fyrir Westminster Magistrates dómstólinn í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðahaldi síðan.
Ákærurnar ná yfir tímabilið 26. nóvember 2024 til 21. maí 2025. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í að birta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu erlendu ríki. Honum er einnig gefið að sök að hafa „aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leynilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki“ samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins.
Haft er eftir Helen Flanagan, yfirmanni hryðjuverkavarna lögreglunnar í London, að um sé að ræða alvarlegar ákærur.
„Við höfum unnið afar náið með viðeigandi samstarfsaðilum innan varnarmálaráðuneytisins eftir því sem rannsókn okkar hefur miðað áfram, til að tryggja að hægt væri að grípa til viðeigandi ráðstafana til að draga úr hugsanlegri áhættu sem tengist þessu máli,“ sagði Falnagan.