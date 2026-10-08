Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“

„Það hefur alltaf legið fyrir af okkar hálfu að við værum ekki tilbúin til þess að festa okkar fólk inni í áframhaldandi launalækkunum.“ Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, sem hyggst slíta kjarasamningum í dag.
VR fundaði með Samtökum atvinnulífsins í gærmorgun en segir Halla viðbrögð þeirra og vilja til að koma til móts við þau lítinn sem engan. Í gærkvöldi fundaði stjórn VR og tók þá ákvörðun að slíta kjarasamningunum í dag en frestur til þess rennur út klukkan fjögur. Félagið hafi ítrekað óskað eftir lausnamiðuðu samtali við Samtök atvinnulífsins en það hafi verið mjög einhliða.
„Við erum búin að teygja okkur svo langt til þess að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur og þannig virka ekki samningar,“ segir Halla.
„Við sitjum bara eftir með ekkert frá Samtökum atvinnulífsins og sjáum þá ekki annað í stöðunni en að slíta kjarasamningum.“
Nú taki við fundarhald með fagfélögunum og Landssambandi íslenskra verslunarmanna, pappírsvinna og loks eftir hádegi heldur Halla upp á skrifstofur Samtaka atvinnulífsins og segir samningnum formlega upp.
Forsenduákvæði kjarasamninganna brast í ágúst eftir að verðbólgan mældist 5,6 prósent. Þeir sem komu að samningunum fengu þá heimild til klukkan fjögur í dag til að segja upp kjarasamningunum. Í kjölfar þess að þau segja upp samningunum verður lögð fram kröfugerð sem miðar að því að rétta hlut félagsmanna þeirra.
„Við höfum alltaf sagt að eina tækið sem við höfum til þess að tryggja okkar fólk eru kjarasamningar og við höfum verið mjög samstarfsfús um að reyna að fara aðrar leiðir til þess að ná utan um þetta ástand en það hefur ekki gengið eftir og þá verðum við að fara þessa leið,“ segir Halla.
Starfsgreinasamband Íslands, Efling, Samiðn og Byggiðn gerðu samkomulag við Samtök atvinnulífsins um að framlengja kjarasamninga út næsta ár. Halla segir að um helmingur almenna markaðsins sé búinn að ganga frá samkomulagi en opinberu stéttarfélögin hafi forsenduákvæði sem geta virkjast við það að samningnum sé slitið.
„Þau munu þurfa að taka ákvörðun um hvort þau fylgi því eftir. Ég veit að mörg þeirra eru að skoða það eins og sakir standa.“
Áðurnefnd stéttarfélög ákváðu að undirrita samkomulagið eftir að hafa sótt fund stjórnvalda þar sem áætlanir þeirra voru reifaðar. Halla sótti einnig fundinn og segir pakkann sem forseti Alþýðusambandsins fékk vera mjög góðan.
„Síðan er það tilboðið sem forsætisráðherra hefur komið með sem varðar vaxtabætur og eru líka afar góðar aðgerðir en það breytir því ekki að við erum með hópa sem hafa verið að ganga í gegnum launalækkanir,“ segir Halla.
„Áhættan af þessu efnahagsástandi getur ekki bara verið á einum hópi samfélagsins.“