Sveitarstjóri Múlaþings segist vonsvikin og sár vegna áforma ríkisstjórnarinnar um breytingar á afsláttarkjörum íbúa á landsbyggðinni af flugferðum. Hún gagnrýnir skort á samráði og segir þetta enn eitt áfallið fyrir landsbyggðina.
Þá verður rætt við þingmann stjórnarminnihlutans sem segir landsbyggðina brjálaða vegna málsins. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra hafi lofað samráði í málinu í pontu Alþingis í vor.
Gríðarlegur viðbúnaður lögreglu og herliða verður í Frakklandi og á Ítalíu vegna mótmæla sem boðuð eru á báðum stöðum. Lestarstöðvum hefur verið lokað og hafa verslunareigendur margir neglt fyrir glugga.
Þá fjöllum við um brunann í Arnarhreiðri Adolfs Hitlers, kynnum okkur dagskrá í tilefni af kvennafrídeginum og hitum upp fyrir draugagöngu í Húsdýragarðinum.