Starfsmenn Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra leggjast gegn hugmyndum um sameiningu og skipulag lögregluembætta. Að mati starfsmanna hefur ekki verið sýnt fram á nauðsyn þess að fækka lögregluembættum eða að fyrirhuguð sameining muni bæta löggæslu á Norðurlandi vestra.
Umsögnin beinist að frumvarpsdrögum Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra um skipulagsbreytingar hjá lögreglu. Frumvarpið leggur til að lögregluembættum verði fækkað um sex, úr níu í þrjú. Að mati starfsmanna hafi ekki verið sýnt fram á nauðsyn fækkunarinnar eða að fyrirhuguð breyting muni efla löggæslu á svæðinu.
Sjá einnig: Lögregluembættum fækkað verulega
Í morgun var greint frá því að Lögreglufélag Vestfjarða hefði sömuleiðis gert athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar dómsmálaráðherra og telur það brýnt að endurskoða fækkun lögregluembætta. Í samráðsgátt eru tólf umsagnir við frumvarpsdrögin en auk þeirra ofannefndu má finna þar umsagnir Ísafjarðarbæjar, Hvalfjarðarsveitar, Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra svo eitthvað sé nefnt.
„Frumvarpsdrögin taka ekki nægilegt mið af eðli löggæslu í dreifbýli, mikilvægi staðbundinnar ábyrgðar og þeirri samfélagslöggæslu sem byggð hefur verið upp í landshlutanum. Almenn markmið um stærri og öflugri einingar koma ekki í stað rökstuddrar greiningar á því hvernig þjónusta við íbúa hvers svæðis verður tryggð og bætt,“ segir í umsögn starfsmanna Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra.
Starfsmennirnir leggja til að fallið verði frá fyrirliggjandi sameiningartillögum lögregluembætta og segja að markmið um stærri og öflugri einingar komi ekki í stað rökstuddrar greiningar á því hvernig þjónusta við íbúa verði tryggð og bætt.
Telji þeir nauðsynlegt að endurskoða drögin í grundvallaratriðum „með svæðisbundinni þarfagreiningu, raunverulegu samráði, lögbundinni vernd nærþjónustunnar og tryggri fjármögnun.“