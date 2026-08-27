Þess vegna segjum við NEI þann 29. ágúst

Það er furðulegt að verða vitni að því hve margir hafa barið sér á brjóst að undanförnu og skrifað á þá leið að þeir hyggist ná sér niðri á íslenska auðvaldinu með því að stefna að inngöngu í Evrópusambandið. Af sumum má skilja að ESB sé eins konar alþýðulýðveldi þar sem jöfnuður og réttlæti ríkja og sérstaklega sé hlúð að þeim sem eiga undir högg að sækja. Verðbólga og vextir lækki sjálfkrafa og smjör drjúpi af hverju strái, fyrir alla.
En veruleikinn er allur annar. Evrópusambandið var frá upphafi myndað til að þjóna auðstéttinni með því að knýja fram að markaðslögmál kapítalismans gildi á öllum sviðum. Það kyndir óhjákvæmilega undir ójöfnuði, en öll félagsleg inngrip og annað sem truflar markaðslögmálin er kallað viðskiptahindranir og tekið mjög alvarlega.
ESB hefur í áratugi unnið að því að draga úr launakostnaði til hagsbóta fyrir fjármagnseigendur. Þannig hefur verið unnið að því að skipta vinnuaflinu í „A-hluta“ og „B-hluta“ þar sem A-hlutinn heldur störfum sínum, jafnvel á krepputímum og atvinnurekendur eru tilbúnir til að greiða fyrir félagsleg réttindi og önnur velferðarréttindi sem tengjast þá fyrirtækinu. B-hlutinn er misjafnlega lausráðið vinnuafl, sem á ekki að kosta atvinnurekandann meira en launin sjálf. Í samræmi við það hefur ESB grafið undan starfsemi verkalýðsfélaga og viðurkennir ekki lögmæti kjarasamninga, eins og íslensk vinnulöggjöf gerir ráð fyrir.
Nú er í undirbúningi tilskipun sem gengur undir nafninu EU-inc. Hún gerir ráð fyrir að hægt verði að stofna fyrirtæki í einu landi ESB þó engin starfsemi sé þar á þess vegum, en hafa starfsemi í öðru landi án þess að þurfa að lúta neinum reglum þar. Allt regluverk miðast við skráningarlandið og einnig að framfylgja reglunum, þó það sé þúsundir kílómetra í burtu. Þetta er augljóslega ætlað til að koma fjármagnseigendum og atvinnurekendum undan öllum reglum og ábyrgð, og miða bæði laun réttindi verkafólks og skyldur atvinnurekenda við það sem lægst er. Þetta er aðeinbsb eitt dæmi um í hvaða átt ESB hefur verið að þróast í áratugi, enda hafa hagsmunasamtök evrópskra stórfyritækja (ERT - European Round Table for Industry) frumkvæði að flestum breytingum.
Sumir hafa talað um viðsjárvert ástand í Evrópu sem rök fyrir aðild að ESB, en tel hins vegar öll rök hníga í hina áttina. Tilfellið er að forysturíki ESB hafa átt mestan þátt í að kynda undir vaxandi stríðógn í Evrópu og með djöflavæðingu Rússlands og fleiri landa, alið á hatursorðræðu og stríðsæsingu. Þá er fyrirséð að vaxandi hernaðaruppbygging mun óhjákvæmilega bitna á velferðarútgjöldum, auk þeirra hörmunga sem leiða af stigmögnun stríðsátaka. Við eigum ekki að beygja okkur undir stríðundirbúning ESB. Segjum NEI.
Höfundur er trésmiður, í miðstjórn Sósíalistaflokksins og miðnefnd Samtaka Hernaðarandstæðinga.
Þorvaldur Þorvaldsson skrifar
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Úlfar Linnet skrifar
Ingvar Þóroddsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
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Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar
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Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir,Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
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Sigurður Sigurðsson skrifar
Andri Sigurðsson skrifar
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Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar
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Ingrid Kuhlman skrifar
Lára Hrafnsdóttir,Gunnar Geir Gunnarsson skrifar
Magnús B. Jóhannesson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
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Ingibjörg H. Sverrisdóttir skrifar
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