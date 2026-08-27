Skoðun

Ég kýs JÁ ! - Hvers vegna?

Sturlaugur Þorsteinsson og skrifa

Sagt er að við „höfum það svo gott“ (minnir á 2007), þannig að ekkert sé að sækja til Evrópu. Eftir Hrunið hófum við vegferð í átt til ESB - nánast á hnjánum þá. Hins vegar er styrkur okkur nú mun meiri en þá og því frábær samningsaðstaða.

Þess vegna á að semja núna!

Það er með ólíkindum hve neikvæðum hefur vaxið fiskur um hrygg, mestmegnis í skjóli harðvítugs hræðsluáróðurs, hálfsannleika, sögusagna og hreinræktaðra lyga. Allt þetta samsvarar ógeðfelldum Brexit-áróðrinum fyrir tíu árum, en einungis 30% telja nú að Brexit hafi verið rétt ákvörðun.

Íslendingar hafa ALDREI tapað á því opna dyrnar fyrir auknu alþjóðlegu samstarfi, heldur þvert á móti stórgrætt - og þá ekki síst vegna aðildar að EFTA og EES.

Heimsmynd okkar er gerbreytt. Nýleg dæmi sanna, svo eitt sé nefnt, að erfitt og kannski ómögulegt er að treysta Bandaríkjunum þegar raunverulega þarf á að halda. Við þurfum að endurskoða stöðu okkar með tilliti til þessa, en líka í ljósi viðvarandi efnahagslegs óstöðugleika og umfangsmikilla náttúrfarsbreytinga - hvert leiða þær okkur? Við þurfum að marka okkur stefnu til langs tíma.

Ísland er hluti Evrópu, vöggu lýðræðis og mannréttinda. Þar eigum við menningarlegan og sögulegan bakgrunn og þar er okkar lang stærsti útflutningsmarkaður. Framundan er gríðarlegt átak systkinaþjóða okkar að styrkja og efla Evrópu framtíðarinnar. Við eigum að nýta okkur fullveldið og treysta það í sessi með því að taka öflugan þátt í þessari vegferð. Við eigum að láta rödd okkar heyrast og tryggja fulltrúa þar sem ákvarðarnir eru teknar.

Látum ekki sérhagsmunaöflin ráða för! Göngum hnarreist og ákveðin til samninga. Tryggjum auðlindir, afkomu, stöðugleika og fullveldið með því að segja JÁ á laugardaginn.

JÁ til að SJÁ!

Höfundur er verkfræðingur og fyrrverandi bæjarstjóri á Höfn í Hornafirði.

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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