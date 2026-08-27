Kveðja til hleðslukvíðans

Það virðist nokkuð merkilegt hafa gerst í samgöngumálum þjóðarinnar á nýliðnu sumri. Allt bendir til þess að hleðslukvíðinn, sem mörg okkar hafa þjáðst af, sé nú að lina tökin á landanum.
Gögn frá hraðhleðslustöðvum víða um land leiða í ljós að notkun þeirra hafi aukist verulega frá fyrra ári eða um 50% á milli ára. Þróunin vekur áhugaverðar spurningar um hvernig Íslendingar nota rafbíla sína og hvort viðhorf til þeirra séu að breytast. Margt gæti þó skýrt þessa aukningu.
Rafbílum hefur sannarlega fjölgað en þeim fjölgaði aðeins um 20% milli ára og því ekki fullnægjandi skýring. Þá var ítrekað fjallað um það í fjölmiðlum að margir íbúar suðvesturhluta landsins lögðu á veðurflótta í sumar og héldu sig um Norður- og Austurland. Rigningasumar í Reykjavík virðist hins vegar ekki vera megin skýringin því álag á hleðslukerfin í borginni tók ekki neina dýfu niður á við meðan regnið var við völd.
Ég tel líklegustu skýringuna á aukinni notkun vera þá að rafbíllinn hafi í sumar loksins rutt sér til rúms sem aðal ferðabíll fjölskyldunnar. Það er nokkuð merkilegt því það eru liðin 8 ár frá því að við auglýstum í blöðum að hraðhleðslunetið væri orðið nægilega öflugt til þess að aka rafbílum hringinn í kringum landið. Það var hins vegar alveg ljóst að kerfið væri ekki nóg. Það tæki tíma fyrir tæknina til að ná yfirhöndinni í baráttunni við hleðslukvíðann og eldsneytisbílinn. Miðað við þróunina í sumar er sterk vísbending um að sá dagur sé upp runninn.
Ég segi fyrir mig að hjá minni fjölskyldu er tími rafbílsins kominn. Rafbíllinn kemur okkur hvert á land sem er með miðstöðina í botni. Á ferð um landið hugsa ég með hlýju til liðinna tíma þegar fólk þurfti að spara hleðsluna og ók um í dúnúlpum því það eyddi of miklu rafmagni að hita bílinn með miðstöðinni. Nú er aldrei of kalt í bílnum og ef mér verður of heitt þá skrúfa ég bara niður rúðuna og hleypi kalda loftinu inn og gleðst yfir því að ferðalagið á rafbílnum sé betra fyrir umhverfið, budduna og samlyndi okkar hjóna.
Höfundur er forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá Orku náttúrunnar.
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