Tökum slaginn fyrir börnin

Það eru blikur á lofti í alþjóðlegu hjálparstarfi. Fjölmörg ríki heims hafa dregið úr framlagi sínu til þróunarsamvinnu. Þetta skapar erfitt vinnuumhverfi og við sem störfum við mannúðarstörf þurfum að reiða okkur enn frekar á stuðning almennings.
Átökin í Miðausturlöndum og lokun siglingaleiða um Hormússund hafa ekki einungis áhrif á verðhækkun á eldsneyti og nauðsynjavörum hér á landi, heldur einnig keðjuverkandi áhrif á allt mannúðarstarf í heiminum. Tafir á flutningi og hærri kostnaður vegna hjálpargagna hafa haft áhrif á lífsbjargandi verkefni Barnaheilla – Save the Children um allan heim. Lífi hundruð þúsunda barna er ógnað.
Árið 2025 studdu alþjóðasamtök Barnaheilla – Save the Children um 40 milljónir barna í 92 löndum. Barnaheill á Íslandi eru stolt af því að hafa lagt sitt að mörkum í því starfi, því ásamt ötulu innanlandsstarfi hafa alþjóðleg verkefni félagsins styrkst með hverju ári. Á þessum erfiðu tímum verðum við að taka slaginn fyrir börnin sem njóta góðs af verkefnum okkar – og það gerum við með hjálp þeirra sem styrkja starfsemi Barnaheilla.
„Vissi ekki að nauðgun væri glæpur.“
Í nýju verkefni okkar í Tansaníu vinnum við að forvörnum og aðstoð við þolendur kynferðisofbeldis þar sem börn og ungmenni geta fengið samhæfða þjónustu félagsráðgjafa, lækna, lögreglu og lögfræðinga til að takast á við áföll. Stelpur sem við hittum þar, sögðust ekki hafa vitað að nauðgun væri glæpur.
Á Madagaskar stuðlum við að auknu fæðuöryggi fyrir barnafjölskyldur til að sporna við afleiðingum hamfarahlýnunar og hungursneyðar sem vofir þar yfir. Það var nístandi að sjá þar börn sem ekki gátu hreyft sig vegna vannæringar.
Í norðurhluta Íraks styðjum við mannúðarverkefni fyrir berskjölduð börn í flóttamannabúðum. Þar er starfsemi í uppnámi vegna ríkja sem hafa skyndilega hætt stuðningi sínum inni í búðunum.
Og í Síerra Leóne, þar sem við höfum starfað í fimm ár, er nú að rísa nýr grunnskóli í afskekkta þorpinu Macca fyrir tilstilli Barnaheilla. Sú ákvörðun var tekin í vettvangsheimsókn þegar okkur varð ljóst að enginn skóli var á staðnum og því gátu börnin þar ekki nýtt sér þann stuðning sem Barnaheill veita í héraðinu. Verið er að leggja lokahönd á skólann, sem skapar þeim loksins tækifæri til menntunar og betri framtíð.
Við hjá Barnaheillum vinnum náið með heimamönnum á hverjum stað og sníðum verkefnin okkar að þeirra þörfum. Hvert einasta verkefni geymir sögur af börnum og ungmennum sem starfsfólk Barnaheilla hefur kynnst á vettvangi. Við vitum að stuðningur okkar er mikilvægur fyrir nærsamfélagið og við vitum nákvæmlega hvernig því fé sem við öflum er varið.
Stöndum með alþjóðlegu hjálparstarfi – og tökum slaginn fyrir börnin.
Höfundur er Tótla I. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, og Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir, formaður Barnaheilla.
Erna Bjarnadóttir skrifar
Jón Gunnar Jónsson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir,Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
Arnór Ingi Finnbjörnsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Andri Sigurðsson skrifar
Friðrik Björgvinsson skrifar
Guðjón Heiðar Pálsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Lára Hrafnsdóttir,Gunnar Geir Gunnarsson skrifar
Magnús B. Jóhannesson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
Birna Bragadóttir skrifar
Ingibjörg H. Sverrisdóttir skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Monika Margrét Stefánsdóttir skrifar
Aðalsteinn Már Þorsteinsson skrifar
Sigþrúður Ármann skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Eymundur Sigurðsson skrifar
Walter Fannar Kristjánsson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Helgi S. Karlsson skrifar