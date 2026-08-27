Hvernig Reykjavík getur sparað milljarða með sem minnstri röskun fyrir íbúa og starfsfólk
Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir verkefni sem öll stór þjónustukerfi þekkja. Kostnaður vex, kröfur um þjónustu aukast og skattgreiðendur ætlast með réttu til þess að fjármunir þeirra séu nýttir vel.
Við slíkar aðstæður er freistandi að grípa til gömlu aðferðarinnar: setja almenna prósentuskerðingu á sviðin, frysta ráðningar, fækka starfsfólki og vona að kerfið aðlagist. Það er einfalt. En það er ekki góð rekstrarverkfræði.
Í þjónustukerfi af stærðargráðu Reykjavíkurborgar á fyrsta spurningin ekki að vera: Hvar getum við skorið niður? Hún á að vera: Hvaða krónum getum við hætt að eyða án þess að íbúarnir finni fyrir því — og helst þannig að þjónustan batni? Þar liggur grundvallarmunurinn á niðurskurði og hagræðingu.
900 milljónir eru byrjun — ekki sönnun
Borgarráð samþykkti 25. ágúst umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Samkvæmt Reykjavíkurborg eiga breytingarnar að skila um 900 milljóna króna hagræðingu á ársgrundvelli með fækkun stöðugilda, einfaldara stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaði.
Breytingarnar leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boð um ný eða breytt störf en 54 ekki áframhaldandi starf. Þar af eru 22 stöðugildi lögð niður. Borgin segir jafnframt að stjórnendum og millistjórnendum verði fækkað en framlínuþjónusta varin.
Síðasta setningin skiptir máli. Hún er markmið stjórnvalda, ekki niðurstaða sem hægt er að staðfesta daginn eftir breytingarnar. Það verður að mæla hana.
Ef biðtími lengist, yfirvinna eykst, veikindafjarvistir vaxa eða verkefni flytjast einfaldlega yfir á færra starfsfólk, þá er hluti sparnaðarins hugsanlega aðeins kostnaðarflutningur. Þess vegna ætti borgarstjórn að krefjast opinberrar mælingar eftir þrjá, sex og tólf mánuði: á biðtíma, yfirvinnu, fjarvistum, þjónustumagni og ánægju íbúa og starfsfólks.
Reiknum nettósparnað — ekki fyrirsagnarsparnað
Þetta er kjarninn í hagræðingarlíkani sem ég hef aðgang að. Fyrir hverja fyrirhugaða aðgerð er reiknað:
Nettósparnaður = brúttósparnaður − umbreytingarkostnaður − staðgöngukostnaður − kostnaður sem flyst annað.
Tökum einfalt dæmi. Ef fækkun starfsmanna lækkar launakostnað um 80 milljónir króna er auðvelt að tilkynna „80 milljóna sparnað“. En ef breytingin leiðir til 20 milljóna aukinnar yfirvinnu, 15 milljóna í aðkeypta þjónustu og fimm milljóna kostnaðar annars staðar í borgarkerfinu er raunverulegur sparnaður:
80 − 20 − 15 − 5 = 40 milljónir.
Þá þarf síðan að mæla hvort þjónustan versnaði. Þetta ætti að vera lágmarksreikningur fyrir allar stærri hagræðingaraðgerðir borgarinnar. Annars er hætta á að brúttótölur verði að stjórnmálum og nettótölur gleymist í bókhaldinu.
Hvar ætti að leita fyrst?
Ég hef prófað líkanið með eins milljarðs króna viðbótarhagræðingu sem rannsóknarmarkmið, ekki fyrirfram ákveðna niðurstöðu. Forgangsröðunin verður í grófum dráttum þessi:
Þetta eru ekki fundnar milljónir. Þetta eru fjárhæðir sem á að prófa með raunverulegum bókhalds-, samnings- og þjónustugögnum. Í prófunarlíkaninu gerði ég ráð fyrir 115 milljónum í umbreytingar- og staðgöngukostnað. Það er varfærin forsenda, ekki mæld niðurstaða. Eftir stæði þá 885 milljóna nettóhagræðing.
Ef gögnin sýna aðeins 500 milljónir er niðurstaðan 500 milljónir. Ef þau sýna 1,5 milljarða er niðurstaðan 1,5 milljarðar. Mælingin á að ákveða töluna — ekki pólitíkin.
Borgin hefur gögnin
Þetta er ekki óframkvæmanleg hugmynd. Reykjavíkurborg hefur nú opnað ítarleg fjárhagsgögn A-hluta. Þar eru útgjöld sundurliðuð eftir sjóðum, skipulagseiningum, kostnaðarflokkum, ársfjórðungum og jafnvel birgjum, nema þegar persónuvernd kemur í veg fyrir það.
Borgin hefur jafnframt hafið innleiðingu rafrænna innkaupabeiðna með það að markmiði að sjálfvirknivæða afgreiðslu reikninga, tryggja rekjanleika og veita stjórnendum rauntímayfirsýn. Það er nauðsynlegt skref. En rekjanleiki er ekki það sama og ráðdeild.
Við getum nú spurt: Hvað kaupir borgin af sama birgi á mörgum sviðum? Hvað kostar hver hugbúnaðarnotandi? Hversu mörg leyfi eru keypt og hversu mörg notuð? Hvað kostar ráðgjöf eftir sviðum? Hversu vel eru skrifstofur nýttar? Hvað kostar hver bifreið? Hvar vex kostnaður hraðar en þjónustumagn?
Þetta eru ekki pólitískar spurningar. Þetta eru mælanlegar rekstrarspurningar.
Stundum sparast mest með því að hlúa betur að starfsfólki
Fjarvistamálin eru gott dæmi. Í uppfærðri fjárhagsáætlun 2026 var gert ráð fyrir 41 milljón króna kostnaði við sérstakt stuðningsteymi vegna veikindafjarvista og mönnunar. Reykjavíkurborg sagði þá mætti vænta kostnaðarlækkunnar vegna virkari fjarvistastjórnunar vera ca 480–800 milljónir króna á ári, auk minni þjónustuskerðinga og minna álags á starfsfólk og stjórnendur.
Hér þarf nákvæmni. 41 milljónin er samþykkt fjárheimild. Bilið 480–800 milljónir er væntur ávinningur sem borgin setti fram, ekki staðfestur sparnaður sem þegar hefur náðst. Þess vegna verður líka að mæla þetta eftir á.
En dæmið sýnir mikilvægan sannleika: Hagræðing þarf ekki að þýða færra starfsfólk. Ef fjárfesting í betra starfsumhverfi, fjarvistastjórnun og mönnun lækkar heildarkostnað og minnkar álag getur hún verið miklu skynsamlegri en uppsögn.
Milljarður er stór tala — en lítið hlutfall af kerfinu
Tölur þurfa samhengi. Rekstrartekjur A-hluta voru 206,6 milljarðar króna árið 2025. Laun og annar rekstrarkostnaður, án lífeyrisskuldbindinga, námu um 189,5 milljörðum. Rekstur málaflokka og þjónustu var samkvæmt ársuppgjöri almennt í takt við áætlanir, þótt A-hlutinn í heild væri neikvæður um 5,3 milljarða, einkum vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga.
Einn milljarður er því ekki smáfé. En hann er heldur ekki risavaxið hlutfall af kerfi af þessari stærð. Þess vegna tel ég eðlilegt að borgin rannsaki hvort 1–2 milljarða króna viðbótar nettóhagræðing á ári sé möguleg umfram þegar boðaðar 900 milljónir — áður en gripið er til frekari almennrar skerðingar á framlínu.
Það jafngildir aðeins um hálfu til einu prósenti miðað við rekstrartekjur A-hluta 2025. Það er rannsóknartilgáta sem kerfi af þessari stærðargráðu ætti að geta prófað.
Krónurnar eru jafnar í bókhaldinu — en ekki í samfélaginu
Hér liggur stærsta hættan við flatan niðurskurð. Tveggja prósenta lækkun hugbúnaðarkostnaðar getur verið ósýnileg íbúunum. Tveggja prósenta niðurskurður í viðkvæmri félagsþjónustu getur haft alvarlegar afleiðingar.
Þess vegna ætti hver hagræðingaraðgerð að fá einkunn fyrir fimm þætti: nettósparnað, þjónustuáhrif, áhrif á starfsfólk, framkvæmdartíma og áhættu. Síðan eru aðgerðirnar flokkaðar.
Grænt: mikill líklegur nettósparnaður, lítil þjónustuáhætta. Gult: mögulegur sparnaður, en þarf frekari mælingu. Rautt: mikil hætta á þjónustuskerðingu, auknu álagi eða kostnaðarflutningi.
Þá fær borgarstjórn ekki bara lista yfir stöðugildi sem hægt er að leggja niður. Hún fær raðaða valkosti með mælanlegum afleiðingum.
Snjöll borg veit hvert peningarnir fara
Reykjavík þarf ekki að verða borg þar sem tölva ákveður hverjum skuli segja upp. Þvert á móti. Tæknin á að gera stjórnendum og kjörnum fulltrúum kleift að taka betri mannlegar ákvarðanir.
Snjöll borg er ekki borg sem notar flest öpp. Snjöll borg er borg sem veit hvað hún er að gera við peningana sína. Hún veit hvað þjónustan kostar og hvað hún skilar. Hún sér tvíverknaðinn, ónotuðu leyfin og illa nýtt húsnæði. Hún sér þegar yfirvinna étur upp launasparnaðinn og þegar starfsfólk er komið undir óeðlilegt álag. Og hún getur borið saman tíu valkosti áður en hún velur þann ellefta af gömlum vana.
Næsta skref Reykjavíkurborgar ætti því ekki að vera önnur almenn krafa um niðurskurð. Það ætti að vera mæling.
Reglan getur verið einföld: Mælum fyrst. Reiknum nettó. Verjum framlínuna. Berum saman valkostina. Og skerum ekki niður þjónustu við íbúana fyrr en búið er að sækja þann sparnað sem þeir þurfa aldrei að finna fyrir.
Það væri ekki bara sparnaður. Það væri betri stjórnsýsla.
Höfundur er byggingaverkfræðingur.
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