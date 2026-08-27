Evran lækkar ekki vextina

Síðari grein af tveimur. Þá fyrri má lesa hér.
Tilgangur þessara tveggja greina er að leggja fram gögnin sem þarf til að meta eitt tiltekið loforð, að vextir lækki með evru. Í fyrri grein færði ég rök fyrir því að íslenska verðbólgan sem setur stýrivexti sé heimatilbúin og að evran breyti engu um hana. Hér tek ég fyrir sjálft loforðið um lægri vexti.
Í þessari grein færi ég rök fyrir fimm fullyrðingum.
1) Samanburðurinn sem notaður er ýkir vaxtamuninn.
2) Vextir eru ekki þeir sömu innan evrusvæðisins.
3) Það sem heldur vöxtunum uppi hér heima er heimatilbúið.
4) Til að fá evruna þyrftu vextirnir að vera orðnir lágir fyrst.
5) Það eina sem evran tekur af okkur er tryggingin sem krónan veitir.
Peningaglýjan gerir samanburðinn villandi. Þegar borin eru saman vaxtakjör hér og á evrusvæðinu er nær alltaf verið að bera saman nafnvexti. Nafnvextir innihalda verðbólguna. Raunvextir eru það sem eftir stendur þegar verðbólgan hefur verið dregin frá, og það er raunvaxtastigið sem segir til um hvað lánið kostar í raun. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands orðar það svo að þegar fjallað sé um samfélagið í heild sé réttara að miða við raunvexti fremur en nafnvexti, notar hugtakið peningaglýja um það að einblína á peningagildið eitt, og bendir á að langtímavextir henti betur en skammtímavextir til að skoða vaxtamun að jafnaði (Heimild: Hagfræðistofnun, 2021).
Munurinn er ekki smávægilegur. Hagfræðistofnun bendir á að árið 2025 hafi vextir á tíu ára óverðtryggðum ríkisbréfum evrulanda verið 2,6–3,6% en á íslenskum bréfum 6,7%, munur upp á þrjú til fjögur prósentustig, og skýrir hann með væntingum um meiri verðbólgu hér. Sé horft á raunvexti sömu bréfa á árunum 2001–2010 voru þeir 2,6–3,1% á evrubréfunum og 3,1% á þeim íslensku (Heimild: Hagfræðistofnun, 2026). Þar var enginn munur að ráði. Evrópuvefurinn, sem varla verður sakaður um andstöðu við evruna, birti í júlí samanburð þar sem vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á evrusvæðinu voru að jafnaði 2,8–3,8% í febrúar 2026 en 8,6–9,8% á Íslandi. Í sömu grein er settur skýr fyrirvari, að horft sé á nafnvexti en ekki raunvexti og að verðbólga samkvæmt samræmdri vísitölu hafi aðeins verið um hálfu prósenti meiri hér en á evrusvæðinu árin 2010 til 2020 og tæpu einu prósenti meiri 2020 til 2025 (Heimild: Evrópuvefurinn, 2026). Þar stendur jafnframt sú viðurkenning sem sjaldan heyrist í umræðunni, að lækki vextir á húsnæðislánum hér með nýjum gjaldmiðli megi gera ráð fyrir að verð á húsnæði hækki, að minnsta kosti fyrst um sinn.
Lágu raunvextirnir í Evrópu eru hætta fremur en blessun, og íslenski hlutinn stafar af innlendum kostnaði sem myntin ræður engu um.
Vextir eru ekki þeir sömu innan evrusvæðisins. Ef gjaldmiðillinn réði vaxtastiginu ættu vextir að vera hinir sömu alls staðar þar sem sami gjaldmiðill gildir. Því fer fjarri. Í apríl 2026 voru meðalvextir nýrra íbúðalána á evrusvæðinu 3,43% samkvæmt gögnum Seðlabanka Evrópu, en á bak við meðaltalið var breitt bil. Á Möltu voru þeir 2,08% og í Lettlandi 4,18%, og í Þýskalandi um 3,84% (Heimild: Euronews, 2026). Fjölskylda í Ríga greiðir tvöfalt hærri vexti en fjölskylda í Valletta, í sömu mynt og undir sama seðlabanka. Skýringin liggur í innlendum bankakerfum og í því hvort lán eru á föstum eða breytilegum vöxtum, en ekki í myntinni.
Búlgaría sýnir hið sama frá hinni hliðinni, og þar skiptir máli að landið hefur haft myntráð frá 1. júlí 1997 með gengið fast gagnvart þýsku marki og síðan evru, og gekk ekki í ERM II fyrr en 10. júlí 2020 með myntráðið óbreytt (Heimildir: Seðlabanki Evrópu, 2020; BTA, 2026). Lágu vextirnir voru því komnir löngu á undan ERM II. Þar voru íbúðalánavextir komnir í 2,53% árið 2024, áður en landið tók upp evru (Heimild: EMF, 2025). Fjármögnun íbúðalána þar byggist að mestu á innlánum og aðrar fjármögnunarleiðir eru fátíðar (Heimild: EMF, 2025). Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn rekur lágu vextina til þess að miðlun peningastefnunnar nái illa til útlánsvaxta heimila vegna mikils lausafjár í kerfinu og harðrar samkeppni milli banka, ekki til myntarinnar (Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2024). Evran færði Búlgörum ekki lágu vextina. Bankakerfið gerði það. Lærdómurinn er hins vegar sá að fyrst nafnvextir fylgja ekki innlendri verðbólgu undir evru þýðir verðbólga umfram meðaltal einfaldlega neikvæða raunvexti, og að þeirri hættu er vikið hér á eftir.
Innlendi kostnaðurinn hverfur ekki við upptöku evru. Hvað skýrir þá raunvaxtamuninn sem eftir stendur? Svarið er samsafn innlendra ákvarðana sem allar lifa af upptöku evru.
Lífeyriskerfið heldur uppi vaxtakröfunni. Sjóðirnir eiga um 70% skráðra skuldabréfa og 85% þeirra bréfa eru verðtryggð (Heimild: Innherji, 2026). Skuldbindingar þeirra eru verðtryggðar í krónum og tryggingafræðileg úttekt þeirra miðast við 3,5% raunávöxtun (Heimild: Reglugerð nr. 391/1998). Þetta er ekki lögbundið vaxtagólf og því skal haldið til haga. Þegar einn kaupandi heldur hins vegar á sjö af hverjum tíu skráðum bréfum ræður sú ávöxtun sem hann sættir sig við miklu um vaxtastigið, og hún breytist ekki við það eitt að taka upp evru.
Sértæk gjöld á bankana eru sömuleiðis stjórnvaldsákvarðanir sem hver króna íbúðaláns ber. Skattgreiðslur kerfisbankanna voru 1,2 til 1,4% af áhættuvegnum eignum á árunum 2021 til 2023 en 0,3 til 0,6% í flestum löndum Evrópu, og við bætist 3% vaxtalaus bindiskylda sem hvorki er í Danmörku né Noregi (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2025). Eiginfjárkröfurnar sjálfar eru hins vegar ekki séríslenskar, því Seðlabankinn bendir á að sé horft fram hjá auka vegna kerfislegs mikilvægis hafi kröfur á íslensku kerfisbankana verið 16,9% í árslok 2024, lítillega lægri en hjá sambærilegum norrænum bönkum (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2025). Við þetta bætist að lögin þvinga sjóðina til að halda stórum hluta eigna sinna heima. Á þessu ári mega erlendar eignir ekki fara yfir 54,5% heildareigna, sem þýðir að minnst 45,5% verða að vera í sama gjaldmiðli og skuldbindingarnar, og það hlutfall lækkar í þrepum niður í 35% árið 2036 (Heimild: Lög nr. 129/1997, 36. gr. d). Þessi þvingaða innlenda eftirspurn er sett í lög af Alþingi og hún situr þar áfram hvaða mynt sem notuð er.
Markaðurinn er auk þess örsmár og fákeppni ríkir. Tuttugu lánastofnanir starfa á íslenskum íbúðalánamarkaði, þrír stærstu bankarnir eiga 70% af bókfærðu virði íbúðalána og lífeyrissjóðirnir 29% (Heimild: HMS, 2026). Erlendur banki er hvergi á þeim lista, þótt lögin heimili það fortakslaust, því samkvæmt 31. og 32. gr. laga nr. 161/2002 má erlend lánastofnun með starfsleyfi í öðru EES-ríki bæði opna hér útibú og veita þjónustuna án útibús (Heimild: Lög nr. 161/2002). Hagfræðistofnun kemst að sömu niðurstöðu og segir að erlend fjármálafyrirtæki hafi nú þegar fullan aðgang að íslenskum fjármálamörkuðum og að upptaka evru myndi engu breyta um það (Heimild: Hagfræðistofnun, 2021). Kostnaðurinn sem hér er talinn upp er allur á valdi Alþingis og innlendra stofnana að breyta, og ekkert af honum stendur og fellur með gjaldmiðlinum.
Lágu vextirnir í Evrópu eru hætta fremur en gjöf. Seðlabanki Evrópu lækkaði innlánsvexti sína niður fyrir núll 11. júní 2014 og þeir voru neikvæðir að nafnvirði samfellt þar til í júlí 2022, í rúm átta ár (Heimildir: Seðlabanki Evrópu, 2014; Banco de España, 2022). Verðbólga var jákvæð nánast allt það tímabil, svo raunvextir voru neikvæðir.
Neikvæðir raunvextir þýða að lántakinn endurgreiðir minna verðmæti en hann fékk. Þá borgar sig að skulda, eftirspurn eftir húsnæði eykst og framboðið er ósveigjanlegt til skamms tíma, svo eftirspurnin fer að stærstum hluta út í verðið. Fyrir þann sem á íbúð er þetta gjöf. Fyrir þann sem ætlar að kaupa sína fyrstu er þetta gildra, því lánið lítur ódýrt út en útborgunin fjarlægist.
Búlgaría sýnir þetta í rauntíma, því húsnæðisverð þar hækkaði um 15,1% milli ára á fyrsta fjórðungi 2025 eftir 18,3% á fjórða fjórðungi 2024, sjóðurinn metur verðið 10 til 15% yfir eðlilegu og rekur eftirspurnina meðal annars til þess að lágir vextir hafi aukið lántökugetu heimila verulega (Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2025). Bólan springur að lokum, og með evru er engin gengisleiðrétting til staðar, svo verðið sjálft verður að falla. Á Írlandi féll íbúðaverð um 54,4% frá toppi til botns 2007 til 2013 og á Spáni um 37,2% að nafnvirði 2007 til 2014 (Heimildir: CSO, 2016; CaixaBank Research, 2019). Hér heima yrði fyrsta þrepið það sama og Evrópuvefurinn lýsir, að nafnvextir féllu úr 8,6 til 9,8% niður í evrópskt vaxtastig og verð á húsnæði hækkaði á móti. Breyttist ekkert annað kæmi annað þrepið á eftir, því laun, lóðir og ríkisfjármál héldu áfram að framleiða verðbólgu umfram meðaltal svæðisins á meðan vextirnir yrðu sniðnir að meðaltalinu, og þá verða raunvextir neikvæðir hér. Þess ber þó að geta að verðbólgumunurinn hefur verið hálft til eitt prósentustig undanfarinn áratug, svo þetta gerist af krafti þegar vextir Seðlabanka Evrópu eru nálægt núlli en ekki alltaf.
Hér er eðlilegt að spyrja á móti hvort verðfall sé ekki einmitt það sem sá vill sem á ekki enn íbúð. Svarið er nei, því verðfallið kemur ekki eitt. Það kemur samhliða atvinnuleysi og lokuðum lánamarkaði, og lágt verð gagnast engum sem hvorki hefur vinnu né fær lán. Írska hagstofan bendir sjálf á að fyrstu kaupendur hafi í raun verið hraktir af markaðnum frá árinu 2010 (Heimild: CSO, 2016), einmitt þegar verðið var í botni. Munurinn á háum nafnvöxtum eins og hér og neikvæðum raunvöxtum eins og í Evrópu er sá að háir nafnvextir gera lánið dýrt en halda verðinu niðri, en neikvæðir raunvextir gera lánið ódýrt og setja verðið úr færi.
Sterkasta heimildin hinum megin, og hvað hún segir í raun. Árið 2014 létu ASÍ, Samtök atvinnulífsins, Félag atvinnurekenda og Viðskiptaráð Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands vinna úttekt á aðildarviðræðunum. Niðurstaða hennar um gjaldmiðilinn er afdráttarlaus, að upptaka evru með aðild að myntbandalagi Evrópu muni fela í sér gríðarlegan velferðarábata fyrir Ísland (Heimild: Alþjóðamálastofnun, 2014). Þrjú atriði bera þá niðurstöðu einkum uppi og öll þrjú er rétt að skoða.
Fyrsta atriðið er að evran auki samkeppni á fjármálamarkaði og lækki þannig vexti. Hér skiptir greinarmunur máli. Erlendir bankar mega nú þegar starfa hér samkvæmt 31. gr. laga nr. 161/2002, svo hindrunin er ekki lagaleg heldur sú að lán í krónum kalla á fjármögnun í krónum. Búlgaría sýnir hins vegar að myntin ræður þessu ekki, því þar skiluðu erlendu bankarnir lágu vöxtunum áður en evran kom. Það sem vantar hér er ekki evra heldur erlendur banki, og hann hefur ekki komið þótt heimildin hafi staðið opin frá gildistöku laganna árið 2003.
Annað atriðið er færsluvandinn, að fjármagnshöftin stöfuðu af smæð myntsvæðisins og hyrfu við upptöku evru. Skýrslan var skrifuð vorið 2014, þegar höftin voru enn í fullu gildi og snjóhengjan óleyst. Höftin voru afnumin á einstaklinga, fyrirtæki og lífeyrissjóði í mars 2017 og eftir stendur aðeins bindiskylda á vaxtamunarviðskipti (Heimild: Alþingi, 2017). Vandinn sem röksemdin átti að leysa er ekki lengur til staðar.
Þriðja atriðið er að Seðlabankinn fengi prentvald í evrum og gæti þar með varið fjármálakerfið sem lánveitandi til þrautavara. Þetta er raunverulegur kostur. Ástæðan fyrir slíkri tryggingu er sú að bankaáhlaup geta fellt banka sem er í grunninn traustur, og árið 2008 sýndi að seðlabanki getur ekki varið bankakerfi sem skuldar í mynt sem hann prentar ekki. Tvennt fylgir þó. Trygging sem nær yfir allt kerfið breytir hvötum þeirra sem tryggðir eru, og það er ástæðan fyrir því að henni fylgja strangari varúðarreglur og eftirlit. Tryggingin er auk þess gagnkvæm, því Íslendingar tækju um leið þátt í að bera áhættu annarra ríkja.
Skýrslan setur svo sjálf þann fyrirvara sem mestu skiptir. Höfundar hennar segja að samhliða upptöku evru þurfi töluverðar stofnanabreytingar, því hærri nafnlaunahækkanir hérlendis en erlendis muni draga þann dilk á eftir sér að samkeppnisstaðan versni og kreppa fylgi. Þeir bæta við að líklega fylgi meiri breytileiki í atvinnuleysi samfara hagsveiflum og að Íslendingar beri áfram sjálfir ábyrgð á eigin efnahagsstjórn. Sú niðurstaða er samhljóða þeirri sem hér er komist að.
Maastricht-skilyrðin snúa loforðinu á hvolf. Skilyrðin eru fimm og lúta að verðbólgu, afkomu hins opinbera, skuldum hins opinbera, gengisstöðugleika í ERM II og langtímavöxtum (Heimild: Alþingi, 2026). Tvö þeirra skipta hér mestu. Samkvæmt 4. gr. bókunar nr. 13 mega meðalnafnvextir langtímaskuldabréfa, mældir eitt ár aftur í tímann, ekki vera meira en tveimur prósentustigum hærri en hjá í mesta lagi þremur aðildarríkjum sem standa sig best í verðstöðugleika, og samkvæmt 1. gr. sömu bókunar má meðalverðbólga sama tímabils ekki vera meira en 1,5 prósentustigum hærri en hjá sömu ríkjum (Heimild: Evrópusambandið, 2016).
Skilyrðið á við langtímavexti ríkisskuldabréfa, og þar kemur ávöxtunarviðmið lífeyriskerfisins beint við sögu. Hagfræðistofnun reiknar hvað það þýðir fyrir okkur. Viðmiðunarvextirnir voru 3,34% í mars 2026, svo nafnvextir á Íslandi þyrftu að fara undir 5,35%, en ávöxtunarkrafa á tíu ára ríkisbréfum var þá um 7% (Heimild: Hagfræðistofnun, 2026). Verðbólguskilyrðið er jafn fjarri, því í apríl 2026 uppfyllti Ísland hvorki verðbólgu- né vaxtaskilyrðið (Heimild: Alþingi, 2026).
Hér er sterkasta röksemd evrusinna, að evran skapi trúverðugleika og lækki þannig verðbólguvæntingar af sjálfu sér. Væntingarnar skipta vissulega máli, því þær rata inn í kjarasamninga og verðákvarðanir. Skilyrðin sjálf svara þessu hins vegar. Verðbólgan þarf að vera komin niður og hafa haldist þar heilt ár áður en evran fæst, svo trúverðugleikinn er inntökuprófið en ekki verðlaunin.
Lágir vextir og lág verðbólga eru með öðrum orðum inngönguskilyrði, ekki afleiðing inngöngu. Loforðið um sjálfkrafa vaxtalækkun lofar því að verðlaunin fyrir að leysa vandann leysi vandann. Sagt er á móti að fyrirheitið um evru gæti eitt og sér skapað nægan hvata til að taka á vandanum. Hvati sem dugir til að uppfylla Maastricht dugir hins vegar líka til að lækka vexti innan krónunnar, án aðildarsamnings og án tveggja ára í ERM II.
Það eina sem evran fjarlægir í raun er áhættuþóknun krónunnar. Sú þóknun er raunveruleg, en hún er iðgjald fyrir vernd fremur en sóun. Fyrir hana fær þjóðin gengi sem jafnar samkeppnisstöðuna þegar áföll dynja yfir, kaupmáttarleiðréttingu án fjöldaatvinnuleysis, og starfhæft umhverfi fyrir lífeyriskerfið eins og það er byggt. Ábatinn hinum megin er auk þess minni en lofað er. Í skýrslu fjögurra erlendra sérfræðinga undir formennsku Catherine L. Mann, sem fjármála- og efnahagsráðuneytið lét vinna um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum og birt var í júní 2026, er vísað til reynslu ríkja sem tekið hafa upp evru, þar sem fjármagnskostnaður hefur lækkað um 25 til 100 punkta (Heimild: Mann o.fl., 2026). Það er fjórðungur til þriðjungur þeirra þriggja til fjögurra prósentustiga sem nefnd hafa verið. Um höggdeyfinn er þó deilt. Skýrsluhöfundar telja slagkraft krónunnar sem sveiflujöfnunartækis takmarkaðri en yfirleitt gildir um fljótandi gjaldmiðla (Heimild: Mann o.fl., 2026), en Seðlabankinn mótmælti því í hundrað athugasemdum við drög skýrslunnar og telur krónuna einmitt hafa dempað áföll eftir hrunið (Heimild: Heimssýn, 2026), og aðalhagfræðingur Íslandsbanka telur sveiflur hennar ekki lengur meiri en hjá nágrannaþjóðum með sjálfstæða mynt (Heimild: Jón Bjarki Bentsson, 2026). Þess má geta að skýrslan segir takmarkaðri en ráðherrar hafa sagt hana segja enginn. Um það stendur ágreiningurinn, og hann snýst um mat en ekki um tölu. Spurningin er ekki hvort iðgjaldið sé núll, heldur hvort verndin sé þess virði.
Niðurstaða. Vaxtamunurinn við Evrópu er minni en af er látið þegar verðbólgan hefur verið dregin frá, og það sem eftir stendur skýrist af innlendum ákvörðunum sem Alþingi og íslenskar stofnanir ráða yfir. Vextir eru ekki þeir sömu innan evrusvæðisins, svo myntin ein ræður þeim ekki. Til að fá evruna þyrfti vaxtastigið hvort eð er að vera komið niður fyrst. Staðan í dag er einföld. Verðbólga mældist 5,3% í júlí (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2026a) og meginvextir standa í 8,0% eftir þriðju hækkun ársins (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2026b). Þetta er ekki gjaldmiðilsvandi. Þetta er verkefnalisti, og hann bíður hér heima.
Höfundur er með Cand. Merc. gráðu í rekstrarhagfræði og er óháður og fær ekki greitt fyrir þessi skrif.
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Mann, C. L. o.fl. (2026). Skýrsla um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Unnin fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið, júní 2026.
Intellecon (2024). Úttekt á skattheimtu og álögum á íslensk fjármálafyrirtæki, sbr. umfjöllun Viðskiptablaðsins 17. nóvember 2024.
Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 31. og 32. gr., með síðari breytingum. Lagasafn Alþingis, útgáfa 157b (20. apríl 2026).
Lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum. Lagasafn Alþingis, útgáfa 157b (20. apríl 2026), sbr. lög nr. 61/2026 sem tóku gildi 1. júlí 2026.
Morgunblaðið (2026). Aðsend grein: Krónan kostar. mbl.is, 2. júní 2026. Umfjöllun um skýrslu erlendra sérfræðinga fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum.
Reglugerð nr. 391/1998 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, síðast breytt 29. desember 2021.
Seðlabanki Evrópu (2020). Communiqué on Bulgaria. Fréttatilkynning 10. júlí 2020.
Seðlabanki Íslands (2025). Staða kerfislega mikilvægu bankanna í samanburði við sambærilega norræna banka.
Seðlabanki Íslands (2026a). Peningamál 2026/3, ágúst 2026.
Seðlabanki Íslands (2026b). Yfirlýsing peningastefnunefndar, 19. ágúst 2026.
CaixaBank Research (2019). The widening gap between Spain’s house prices. Húsnæðisvísitala INE féll um 37,2% að nafnvirði 2007–2014.
CSO — Central Statistics Office Ireland (2016). Residential Property Price Index, endurskoðuð vísitala.
Guðjón Heiðar Pálsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Lára Hrafnsdóttir,Gunnar Geir Gunnarsson skrifar
Magnús B. Jóhannesson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
Birna Bragadóttir skrifar
Ingibjörg H. Sverrisdóttir skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Monika Margrét Stefánsdóttir skrifar
Aðalsteinn Már Þorsteinsson skrifar
Sigþrúður Ármann skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Eymundur Sigurðsson skrifar
Walter Fannar Kristjánsson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Helgi S. Karlsson skrifar
Finnur Torfi Magnússon skrifar
Guðríður Lára Þrastardóttir skrifar
Sigurður H. Helgason skrifar
Agnar H. Johnson skrifar
Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar
Eyjólfur Ingvi Bjarnason skrifar
Sigrún Elva Einarsdóttir skrifar
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Friðjón R. Friðjónsson skrifar