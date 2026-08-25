Innlent

Fyrsta háskólasamstæða landsins tekin til starfa

Freyja Þórisdóttir skrifar
Háskóli Íslands og Háskóli Íslands á Hólum mynda saman háskólasamstæðuna sem kallast nú Háskóli Íslands á Hólum.
Háskóli Íslands og Háskóli Íslands á Hólum mynda saman háskólasamstæðuna sem kallast nú Háskóli Íslands á Hólum. Vísir/Vilhelm

Fyrsta háskólasamstæða landsins tók til starfa undir nafni Háskóla Íslands 1. júlí 2026 en það var í kjölfar þess að mánuði fyrr voru samþykktar á Alþingi breytingar á lögum um opinbera háskóla sem fólu í sér heimild Háskóla Íslands og Háskólans á Hólum til að stofna háskólasamstæðu.

Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Háskóla Íslands (HÍ) en þar segir einnig að innan nýju háskólasamstæðunnar verði Háskóli Íslands svokallaður samstæðuháskóli en Háskóli Íslands á Hólum starfi á móti sem svokallaður aðildarháskóli.

„Háskólasamstæðan byggir á þeirri sýn að fjölbreytt og öflugt háskólastarf styrkist með samstarfi,“ segir einnig á vefnum en hver eining eigi að njóta sérstöðu sinnar og faglegs sjálfstæðis um leið og hún taki þátt í stærra þekkingarsamfélagi.

Rektor Háskóla Íslands á Hólum er nú Silja Bára R. Ómarsdóttir, sem gegnir jafnframt embætti rektors Háskóla Íslands, og forseti Háskóla Íslands á Hólum er fyrrverandi rektor Háskólans á Hólum, Hólmfríður Sveinsdóttir.

Nánari upplýsingar um háskólasamstæðuna má nálgast á vef HÍ eða hér.

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