Fyrsta háskólasamstæða landsins tekin til starfa

Fyrsta háskólasamstæða landsins tók til starfa undir nafni Háskóla Íslands 1. júlí 2026 en það var í kjölfar þess að mánuði fyrr voru samþykktar á Alþingi breytingar á lögum um opinbera háskóla sem fólu í sér heimild Háskóla Íslands og Háskólans á Hólum til að stofna háskólasamstæðu.
Þetta er meðal þess sem fram kemur á vef Háskóla Íslands (HÍ) en þar segir einnig að innan nýju háskólasamstæðunnar verði Háskóli Íslands svokallaður samstæðuháskóli en Háskóli Íslands á Hólum starfi á móti sem svokallaður aðildarháskóli.
„Háskólasamstæðan byggir á þeirri sýn að fjölbreytt og öflugt háskólastarf styrkist með samstarfi,“ segir einnig á vefnum en hver eining eigi að njóta sérstöðu sinnar og faglegs sjálfstæðis um leið og hún taki þátt í stærra þekkingarsamfélagi.
Rektor Háskóla Íslands á Hólum er nú Silja Bára R. Ómarsdóttir, sem gegnir jafnframt embætti rektors Háskóla Íslands, og forseti Háskóla Íslands á Hólum er fyrrverandi rektor Háskólans á Hólum, Hólmfríður Sveinsdóttir.
Nánari upplýsingar um háskólasamstæðuna má nálgast á vef HÍ eða hér.