Stjörnum prýtt svita-partý

Það var líf og fjör í Laugum í síðustu viku þegar stjörnur landsins svitnuðu saman á sannkallaðri partýæfingu. Þjálfaratvíburarnir Bensi og Dóri leiddu æfinguna og Aron Kristinn þeytti skífum.
Gleðin var haldin í World Class en tilefnið var að fagna nýrri bragðtegund próteindrykksins UPP, sem er blóðappelsínu og ananas.
„Nýi infrared-salurinn í Laugum tók á sig uppfærða mynd þetta kvöld og minnti stemningin einna helst á skemmtistað. Bætt var við LED-ljósum, reykvél og auka hljóðkerfi og Aron Kristinn, jafnan þekktur sem AK Rizz, sá um tónlistina með DJ-setti á meðan æfingunni stóð.
Hann lét þó ekki þar við sitja heldur tók einnig lagið sjálfur og setti þar með standardinn fyrir partýæfingar í ræktinni á alveg nýtt plan. Þjálfaratvíburarnir Bensi og Dóri leiddu æfinguna en kvöldið var ekki síður ný upplifun fyrir þá sjálfa, enda voru þeir að æfa í heitum sal í fyrsta sinn. Æfingin var því skemmtileg og óvænt upplifun þar sem hitinn, tónlistin og klúbbastemningin runnu saman í eina heild,“ segir í fréttatilkynningu.
UPP er samstarfsverkefni World Class, Ölgerðarinnar og auglýsingastofunnar Brandenburg.
„UPP kom á markað með nokkuð óhefðbundnum hætti í byrjun sumars þegar boðið var upp á barre-æfingu á skemmtistaðnum AUTO eldsnemma morguns.
Í þetta skiptið var hjólunum snúið við, í stað þess að færa ræktina á skemmtistað var klúbburinn færður inn í ræktina og æfingin haldin seint um kvöld. Eftir átökin fengu þátttakendur svo að skipta klúbbastemningunni út fyrir afslöppun og enduðu kvöldið í nýja úti-spa svæðinu í Laugum.“
Hér má sjá myndir frá fjörinu: