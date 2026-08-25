Lífið

Stjörnum prýtt svita-partý

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Unnur Bachman, Tara Sif, Birgitta Líf og Björn Boði skelltu sér á æfingu í boði World Class og próteindrykksins UPP.
Unnur Bachman, Tara Sif, Birgitta Líf og Björn Boði skelltu sér á æfingu í boði World Class og próteindrykksins UPP. Róbert Arnar

Það var líf og fjör í Laugum í síðustu viku þegar stjörnur landsins svitnuðu saman á sannkallaðri partýæfingu. Þjálfaratvíburarnir Bensi og Dóri leiddu æfinguna og Aron Kristinn þeytti skífum.

Gleðin var haldin í World Class en tilefnið var að fagna nýrri bragðtegund próteindrykksins UPP, sem er blóðappelsínu og ananas.

„Nýi infrared-salurinn í Laugum tók á sig uppfærða mynd þetta kvöld og minnti stemningin einna helst á skemmtistað. Bætt var við LED-ljósum, reykvél og auka hljóðkerfi og Aron Kristinn, jafnan þekktur sem AK Rizz, sá um tónlistina með DJ-setti á meðan æfingunni stóð.

Hann lét þó ekki þar við sitja heldur tók einnig lagið sjálfur og setti þar með standardinn fyrir partýæfingar í ræktinni á alveg nýtt plan. Þjálfaratvíburarnir Bensi og Dóri leiddu æfinguna en kvöldið var ekki síður ný upplifun fyrir þá sjálfa, enda voru þeir að æfa í heitum sal í fyrsta sinn. Æfingin var því skemmtileg og óvænt upplifun þar sem hitinn, tónlistin og klúbbastemningin runnu saman í eina heild,“ segir í fréttatilkynningu.

UPP er samstarfsverkefni World Class, Ölgerðarinnar og auglýsingastofunnar Brandenburg.

„UPP kom á markað með nokkuð óhefðbundnum hætti í byrjun sumars þegar boðið var upp á barre-æfingu á skemmtistaðnum AUTO eldsnemma morguns. 

Í þetta skiptið var hjólunum snúið við, í stað þess að færa ræktina á skemmtistað var klúbburinn færður inn í ræktina og æfingin haldin seint um kvöld. Eftir átökin fengu þátttakendur svo að skipta klúbbastemningunni út fyrir afslöppun og enduðu kvöldið í nýja úti-spa svæðinu í Laugum.“

Hér má sjá myndir frá fjörinu: 

Tvíburabræðurnir Bensi og Dóri Karlssynir og Birgitta Líf Björnsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa.Róbert Arnar
Tvíbbarnir bjóða gesti velkomna.Róbert Arnar
Pattra, Anna Bergmann, Birgita Líf, Nína, Björn Boði, Darri og fleiri tóku virkan þátt á æfingunni.Róbert Arnar
Aron Kristinn þeytti skífum.Róbert Arnar
Birgitta Líf í fókus.Róbert Arnar
Björn Boði og Nína Melsteð.Róbert Arnar
Fjölbreyttar æfingar.Róbert Arnar
Stund á milli stríða.Róbert Arnar
Kristjana og Katrín Edda skáluðu í UPPI drykk.Róbert Arnar
Kolbrún Þöll og Tinna Haralds flottar að vanda.Róbert Arnar
Nína og Björn Boði alltaf í fíling.Róbert Arnar
Glæsilegar gellur.Róbert Arnar
Ásthildur Bára og Hildur María.Róbert Arnar
Anna Bergmann.Róbert Arnar
Nína Melsteð, Ásthildur Bára, Hildur María og Birgitta Líf.Róbert Arnar
Þrek og fjör!Róbert Arnar
Æfingarnar voru ekki auðveldar.Róbert Arnar
Unnur Backman sterk.Róbert Arnar
Tara Sif og Telma Fanney skelltu í sjálfu.Róbert Arnar
Adela Björt var dugleg að vökva sig með uppi drykk.Róbert Arnar
Guðlaug Elísa í góðum gír.Róbert Arnar
Þjálfararnir að grípa í míkrafóninn. Róbert Arnar
Aron tók lagið.Róbert Arnar
Þóra Ólafsdóttir í stuði.Róbert Arnar
Æfingin endaði á góðu partýi.Róbert Arnar
Pattra lipurtá tók góðar teygjur.Róbert Arnar
Binni Glee og Rósa Kristín skemmtu sér vel.Róbert Arnar
Tara og Telma voru í partýgír eftir æfingu.Róbert Arnar
Fjöldi fólks svitnaði saman í miklu stuði.Róbert Arnar
Iðkendur hlusta vel á þjálfarana.Róbert Arnar
Rósa og Binni Glee.Róbert Arnar
Samkvæmislífið Heilsa


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