Tónlist

Myndaveisla: Græna tjaldið, gesta­gangur og grenjandi gleði

Freyja Þórisdóttir skrifar
Það var stjörnufans á stórafmælistónleikum Bylgjunnar á Menningarnótt laugardaginn 22. ágúst.
Það var stjörnufans á stórafmælistónleikum Bylgjunnar á Menningarnótt laugardaginn 22. ágúst. Hulda Margrét

Fjörutíu ára afmælistónleikar Bylgjunnar voru haldnir í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Stórstjörnur líkt og Friðrik Dór, Birgitta Haukdal og Stebbi Hilmars voru meðal þeirra sem stiga á svið en stemningin var gríðarleg þrátt fyrir rigningu og rok.

Útvarpsstöðin Bylgjan fór fyrst í loftið 28. ágúst 1986 og voru tónleikarnir í ár því sannkallaðir stórafmælistónleikar þar sem fjörutíu ár voru liðin frá þeim fyrstu. Í tilefni var engu til sparað og meðal þeirra sem fram komu voru Stefán Hilmarsson, Birgitta Haukdal, Kristmundur Axel, Erna Hrönn Ólafsdóttir, Bandmenn, Friðrik Dór, Á móti sól og svo lokuðu strákarnir í FM95BLÖ kvöldinu.

Vísir var að sjálfsögðu með ljósmyndara á svæðinu en hér fyrir neðan má skruna í gegnum nokkrar af þeim mörg hundruð myndum sem teknar voru á meðan tónleikunum stóð.

Stebbi Hilmars verður bara meiri og meiri töffari með árunum.Hulda Margrét
Danshöfundurinn Birna Björnsdóttir stillir sér upp með mæðgunum Ernu Hrönn og Silju Sól.Hulda Margrét
Þessir gestir ætluðu ekki að taka annað í mál en að vera fremst.Hulda Margrét
Guðjón Smári og Ólafur eru perluvinir og fyrrverandi samstarfsfélagar.Hulda Margrét
Tónlistarmaðurinn Kristmundur Axel flutti mörg af sínum þekktustu lögum á tónleikunum en áhorfendur öskursungu með laginu Komdu til baka.Hulda Margrét
Birgitta Haukdal var með fagurt fylgdarlið í græna tjaldinu en eiginmaður hennar Benedikt Einarsson og dóttir þeirra Saga Júlía létu sig ekki vanta.Hulda Margrét
Sumir kappkostuðu að ná stjörnunum á myndbandsupptöku svo það væri hægt að deila gleðinni með þeim sem áttu ekki heimangengt.Hulda Margrét
Útvarpsmaðurinn og skemmtikrafturinn Andri Björnsson tryllti lýðinn.Hulda Margrét
Söngvarinn Júlí Heiðar tróð óvænt upp á tónleikunum ásamt Kristmundi Axel og Bandmönnum.Hulda Margrét
Sumir sáu betur á sviðið en aðrir.Hulda Margrét
„Viltu lagið þitt númer eitt á lista? Hringd'í mig, Hringd'í mig Best að hringja í Frikka,“ segir í lagatexta Labbilabb sem Friðrik Dór syngur inn á ásamt rapparanum Herra Hnetusmjör.Hulda Margrét
Páll Sævar, Þórdís Vals, Hermann, Agnes Ýr, Ómar Úlfur og Stefán nutu sín í græna tjaldinu á milli atriða.Hulda Margrét
Söngdívan Birgitta Haukdal var eitursvöl að vanda.Hulda Margrét
Stefán og Erna kölluðu fram gríðarleg fagnaðarlæti þegar þau buðu meðlimi Á móti sól velkomna á svið.Hulda Margrét
Raddbönd sumra áhorfenda fengu að kenna á því.Hulda Margrét
Það voru eflaust einhverjir áhorfendur sem fundu fyrir votti af nostalgíu þegar Á móti sól tók nokkra af eldri slögurum sínum svo sem Djöfull er ég flottur.Hulda Margrét
Strákarnir í FM95BLÖ voru meðal þeirra síðustu sem stigu á svið en það fannst ekki á þeim að það væri þreyta í liðinu enda er talað um að Steindi sé með fyrirliðabandið þegar kemur að  stemningu.Hulda Margrét
Aftast í Hljómskálagarðinum var aðeins meira andrými fyrir þá tónleikagesti sem njóta sín ekki í mannþröng.Hulda Margrét
Pétur Jóhann lék listir sínar af öllum lífs og sálar krafti.Hulda Margrét
Sviðsmaður íslensku þjóðarinnar og Kristmundur Axel hvor öðrum flottari.Hulda Margrét
Rapparinn Sain Pete, sem heitir réttu nafni Pétur Már Guðmundsson, var leynigestur.Hulda Margrét
Menningarnótt Tónleikar á Íslandi Reykjavík

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.