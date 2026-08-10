Hversu lengi eigum við að bíða?

Það er erfitt að lýsa því hvernig það er að lifa í óvissu mánuðum og árum saman. Að „eiga“ heimili sem þú mátt ekki búa í. Heimili sem þú hafðir ekki val um að flytja úr. Að sjá samfélagið sitt standa tómt og vita á sama tíma að staðan gæti verið allt önnur.
Nú hefur Þórkatla ákveðið að framlengja gistiheimild í húsunum sem ríkið keypti út október. Enn ein frestunin.
Enn nokkrir mánuðir þar sem engin raunveruleg ákvörðun er tekin.
Ég skil vel að stjórnvöld þurfi að fara varlega. Öryggi verður alltaf að vera í fyrirrúmi. En á einhverjum tímapunkti verðum við líka að spyrja: Hverju er verið að bíða eftir? Ef það er verið að bíða eftir goslokum gæti sú bið tekið nokkur ár. Ef það er nýtt áhættumat þá þarf sú vinna að komast í fluggírinn.
Ég hef lagt til að þeir sem vilja og treysta sér til að búa aftur í Grindavík fái að gera það með afnotarétti. Fái að skrá lögheimili sitt í Grindavík - í húsum Þórkötlu. Við greiðum áfram hita og rafmagn en fasteignagjöld til viðbótar og tökum þátt í að byggja samfélagið upp á ný. Það myndi skapa tekjur fyrir Grindavíkurbæ, líf í bæinn og von fyrir okkur sem þráum svo heitt að búa aftur í Grindavík.
Í staðinn er óvissan framlengd. Aftur.
Nú þegar eru tugir íbúða í Grindavík í útleigu utan eigna Þórkötlu og þar býr fólk. Er áhættan önnur fyrir það fólk en okkur sem viljum snúa aftur í okkar fyrrum eignir? Ef svarið er nei, þá er eðlilegt að spyrja hvers vegna Þórkatla leyfir ekki fasta búsetu í sínum eignum?
Við getum ekki byggt samfélag á tímabundnum undanþágum og endalausum frestunum. Grindavík reis ekki á sínum tíma vegna þess að fólk beið eftir fullkomnum aðstæðum. Hún reis vegna þess að þar bjó fólk sem skapaði samfélag, skapaði verðmæti og fann rótum sínum frjóan og góðan jarðveg.
Samfélagið í Grindavík verður sannarlega ekki endurbyggt með tómum húsum.
Það verður endurbyggt þegar fólkið fær að koma heim.
Það er einlæg von mín að nýtt áhættumat líti dagsins ljós sem allra fyrst svo hægt verði að taka raunverulegar ákvarðanir. Vonandi hverfur þessi frestunarárátta í sólmyrkvann. Grindvíkingar eiga skilið að ákvarðanir séu teknar til lengri tíma og framtíðar - ekki endalausar frestanir.
Höfundur er Grindvíkingur, fyrrum bæjarfulltrúi og eigandi Discover Grindavík.
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