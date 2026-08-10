Eftir mikla ígrundun hef ég ákveðið að segja nei þann 29. ágúst.
Ég byggi þá ákvörðun á upplýsingum sem ég hef fengið m.a. frá jáinu og neiinu og einnig eigin hyggjuviti.
Ég ætla að trúa því að komandi kynslóðir séu fullfærar um stjórna landinu sjálfar og ég sé ekki nokkra ástæðu til að minnka yfirráð þeirra með því að færa mikilvægan hluta af valdinu yfir til ESB, eins og lýst er í álitsgerð Lagastofnunar Háskóla Íslands, vegna þess að ESB er ekki algóður jólasveinn eins og margir virðast halda og spilling og misskipting er síst minni þar en hér heima.
Ég ætla að trúa því að komandi kynslóðir muni kjósa heiðarlega ráðamenn sem standi við orð sín. Það er ástæðulaust að ætla að þær kjósi grunnhyggna ábyrgðarlausa kjána þó vera kunni að okkur hætti til þess.
Ég hef trú á
Ég ætla að treysta komandi kynslóðum til að fara sjálf með stjórnina á sínu eigin heimalandi
Höfundur er kennari og myndlistarmaður
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