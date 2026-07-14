Forréttindafólk sem segir nei

Hjá flestum þjóðum eru ákveðnir forréttindahópar, sem oft tengjast valdaöflum í þjóðfélaginu. Í gegnum aldirnar hafa þessir hópar slegið skjaldborg um forréttindi sín og ekki viljað styðja ákvarðanir sem hrufla við þeim. Þannig vildu bændur á árum áður ekki að sjósókn yrði elfd og fiskveiðar stundaðar, vegna þess að þá misstu þeir ódýran starfskraft yfir í nýja atvinnugrein. Sagt er að þegar mesta sjósóknin var stunduð af Frökkum við Íslandsstrendur skildu þeir ekkert í því að Íslendingar væru ekki að nýta fiskveiðiauðlindina, þjóðinni til hagsbóta.
Íslandssagan er einnig saga forréttinda og valdhafa. Það var ekki fyrr en Nanna Rögnvaldsdóttir skrifaði bókina „Völskan“ að góð innsýn fékkst á líf hins almenna borgara á 18. öld og hversu gríðarlegur munur var á kjörum fólks eftir því hvaða samfélagshópi það tilheyrði.
Ég get sennilega talið mig til vera aðili að forréttindahópi. Var heppin að fæðast inn í sterka fjölskyldu, fá að ganga menntaveginn og eiga föður sem átti sitt eigið fyrirtæki og skorti aldrei neitt. Ég fékk hins vegar ekki vinnu hjá föður mínum sem vildi að við systkinin kynntumst af eigin raun störfum í atvinnulífinu án hans aðkomu. Það var mikil gæfa að fá að kynnast lífi verkafólks og baráttu þeirra fyrir kjörum sínum. Að fá einnig að kynnast góðum stjórnendum sem sinntu sínu fólki og mátu skoðanir þeirra.
Þegar fyrirtæki framkvæma skoðanakannanir um afstöðu starfsólks til vinnustaðarins eru tveir þættir sem oftast fá lægstu einkunn, laun og upplýsingagjöf. Ég hef oft rekist á stjórnendur sem telja óráðlegt að starfsfólk fái nákvæmar upplýsingar um gang fyrirtækisins. Um trúnaðarupplýsingar sé að ræða og starfsfólk gæti borið þessar upplýsingar áfram til keppinauta.
Mín reynsla er önnur, vönduð upplýsingagjöf og traust til starfsfólks er grundvöllur að góðum rekstri.
Nú vill svo til að stjórnvöld hafa ákveðið að leyfa þjóðinni að velja hvort aðildarviðræður við Evrópusambandið hefjist að nýju. Ekki er verið að kjósa um aðild heldur aðildarviðræður og að þeim loknum ef af verður fá kjósendur að kjósa um þann samning sem liggur á borðinu.
Nú bregður svo við að hópur fólks sem klárlega eru fulltrúar forréttinda í samfélaginu geysast fram á vígvöllinn, notar pólitískt vald og auð til að fá fólk til að hafna því að fá að taka þátt í lýðræðislegri kosningu.Fremstir í flokki eru
fyrrverandi forseti lýðveldisins, sem er á launaskrá ríkisins til æviloka og forstjóri skráðs félags í Kauphöll, félag sem er með vísitölutryggðar tekjur vegna verðbólgu. Verið er að leggja hart að einstaklingum að þeir hafni að fá upplýsingar um hvernig framtíð þeirra gæti litið út innan ESB. Hafa ber hugfast að þeir sem tilheyra ekki forréttindahópi hafa um aldir þurft að berjast fyrir réttindum sínum. Þess vegna er mikilvægt að við segjum já. Þá fáum við kannski innsýn í hvers vegna litlu þjóðirnar innan ESB eru svona ánægðar með veru sína í sambandinu. Þetta á jafnt við um almenning og fyrirtæki.
Að hafna samningi fyrirfram áður en hann liggur á borðinu er ekki mikil víðsýni.
Höfundur er fyrrverandi forstjóri.
Arnar Sigurðsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Berglind Ragnarsdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Kristján Logason skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Arngrímur Stefánsson skrifar
Hlynur Már Ragnheiðarson skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sr. Arna Grétarsdóttir skrifar
Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir,Eygló Ósk Gústafsdóttir skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Díana Mjöll Sveinsdóttir,Sveinn Sigurbjarnarson skrifar
Guðmundur J. Guðmundsson skrifar
Dagbjartur Kr. Brynjarsson skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
Gísli Rafn Ólafsson skrifar
Birgir Hrafn Birgisson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Bragi V. Bergmann skrifar
Hörður Torfason skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar