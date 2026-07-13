Pílagrímaganga fyrir líkama og sál

Á tímum þar sem hraði og álag einkenna daglegt líf leita sífellt fleiri leiða til að finna kyrrð, jafnvægi og innri frið. Pílagrímaganga mætir þeirri þörf. Vinsældir hins fræga Jakobsvegar sem er ein þekktasta pílagrímaleið í Evrópu hefur aldrei verið meiri og hér á landi hefur tilboðum þjóðkirkjunnar um árlegar pílagrímagöngur, göngumessur og kirkjugöngur stóraukist. Pílagrímaganga er ekki keppni um að komast sem fyrst á áfangastað heldur ferð þar sem hvert skref verður að tækifæri til bænar, íhugunar og nærveru. Gangan verður þannig andleg iðkun sem nærir líkama og sál.
Dagana 16.–19. júlí næstkomandi verður gengin hin árlega pílagrímaganga frá Reynivallakirkju í Kjós að Þingvallakirkju og þaðan áfram til Skálholtsdómkirkju. Biskup Íslands mun veita fararblessun við upphaf göngu í Reynivallakirkju og slást í för með pílagrímunum. Á lokadegi göngunnar sameinast þátttakendur öðrum pílagrímum sem ganga dagleið frá Ólafsvallakirkju, og ganga allir saman síðustu skrefin inn í Skálholtsdómkirkju. Pílagrímagöngur hafa verið hluti af Skálholtshátíð í yfir tvo áratugi, en sú hátíð er haldin árlega á Þorláksmessu á sumri. Fyrir tilstuðlan dr. Péturs Péturssonar fyrrverandi rektors Skálholtsskóla var fyrsta pílagrímagangan á Skálholtshátíð gengin árið 2004. Í ár er dagskrá Skálholtshátíðar vegleg sem endranær og nær hámarki í hátíðarmessu kl.14 þann 19. júlí, þar sem pílagrímar ganga berfættir inn kirkjugólfið og taka þátt í helgihaldinu.
Í pílagrímagöngum eru sjö lyklar pílagrímsins íhugaðir. Lyklarnir eru leiðarljós sem hjálpa fólki við að tileinka sér hugarfar pílagrímsins, ekki aðeins á göngunni heldur einnig í amstri hversdagsins. Lyklarnir sjö eru: frelsi, einfaldleiki, hæglæti, kyrrð, æðruleysi, samkennd og andlegur vöxtur. Þeir minna fólk á að hægja á ferðinni, sleppa taki á því sem fjötrar eða bindur, lifa einfaldara lífi, sýna náunganum umhyggju sem og sköpun allri, rækta kyrrðina, styrkja tengsl og næra trúarlífið. Þannig verður pílagrímsferðin ekki aðeins nokkurra daga ganga heldur nærir hún lífsviðhorf sem fylgir göngufólki heim.
Það sem gerir pílagrímagöngu sérstaka er einmitt þetta rými til að hægja á sér. Í kyrrð náttúrunnar, í takt við eigin andardrátt og þar sem í hverju skrefi er fólgin bæn, skapast tækifæri til að leggja frá sér áhyggjur, hlusta á sjálfan sig og opna hugann fyrir Guði. Samveran og samtalið á göngunni er einlægt og uppbyggileg, en jafnframt gefst nægt svigrúm til þagnar og persónulegrar íhugunar. Margir lýsa því að þeir finni fyrir nýjum krafti, friði og von þegar ferðinni lýkur. Sumt fólk finnur huga og hjarta fyllast þakklæti og kærleika.
Pílagrímagangan hefur einnig jákvæð áhrif á líkamlega heilsu. Dagleg hreyfing, ferskt loft og samvera án þess að hraði hversdagsins trufli, stuðlar að betri líðan. Líkaminn styrkist, hugurinn róast og sálin fær hvíld. Þannig sameinar gangan trú, náttúru og hreyfingu sem stuðlar þeirri endurnýjun sem pílagrímar finna sterkt fyrir.
Pílagrímagangan frá Reynivallakirkju í Kjós til Skálholts er öllum opin. Sumir ganga í trú, aðrir eru leitandi eða einfaldlega þrá nokkra daga í kyrrð í góðum félagsskap. Gangan minnir á að stundum eru það einföldustu skrefin sem varða leiðina að djúpi sálarinnar og jafnframt nær Guði, náunganum og okkur sjálfum. Markmiðið er að þátttakendur snúi heim, endurnærðir með hugarfar pílagrímsins í farteskinu og finni leiðir til að láta sjö lykla pílagrímsins móta daglegt líf sitt, sér til blessunar og öðrum til heilla.
Sóknarprestur í Esjuprestakalli sem leiðir pílagrímagöngu í Skálholtsdómkirkju.
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sr. Arna Grétarsdóttir skrifar
Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir,Eygló Ósk Gústafsdóttir skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Díana Mjöll Sveinsdóttir,Sveinn Sigurbjarnarson skrifar
Guðmundur J. Guðmundsson skrifar
Dagbjartur Kr. Brynjarsson skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
Gísli Rafn Ólafsson skrifar
Birgir Hrafn Birgisson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Bragi V. Bergmann skrifar
Hörður Torfason skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir skrifar
Helga Rósa Másdóttir,Steinunn Þórðadóttir skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Daníel Ágúst Gautason skrifar
Sigurður Páll Jónsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Ingibjörg Einarsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir skrifar
Erla Björg Sigurðardóttir skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar