Egill Örn Gunnarsson, hlaupari og vörumerkjastjóri bílaumboðsins Öskju, hvetur fólk til að hræðast ekki sleipiefnið fyrir hlaupin og hvetur hlaupara til að nýta sér orkuna úr umhverfinu. Hann segir nauðsynlegt í lengri hlaupum að kaflaskipta þeim svo það sé auðveldara að komast í gegnum þau.
Egill hefur mikla reynslu af hlaupum en hann og kona hans, Birna María Másdóttir, hafa tekið þátt í fjölda utanvegahlaupa og maraþona, hérlendis og erlendis. Egill og Birna eignuðust sitt fyrsta barn í apríl á þessu ári.
„Ég byrjaði að hlaupa í undirbúningi fyrir hálfmaraþon í Reykjavíkurmaraþoninu 2019. Vinur minn hafði fallið frá fyrr á árinu eftir áralanga baráttu við krabbamein og við vinirnir hlupum saman fyrir nýstofnaðan minningarsjóð hans. Ég hef ekki hætt að hlaupa síðan og það mætti því segja að það sé Baldvini vini mínum að þakka, eða kenna, að ég byrjaði að hlaupa.“
Egill segir Minningarsjóð Baldvins Rúnarssonar enn gefa styrki til einstaklinga, hópa eða félaga á sviði íþrótta- og mannúðarmála og þannig sé minningu Baldvins enn haldið á lofti.
Egill segir Súlur Vertical sitt heimahlaup, enda að norðan, og þá líði honum alltaf eins og hann sé á heimavelli.
„Það er uppáhalds. Laugavegurinn er svo ákveðin uppskeruhátíð utanvegahlaupara á Íslandi svo það skapast mikil stemning þar. Laugavegurinn er líka stórbrotin leið sem allir Íslendingar ættu að fara að minnsta kosti einu sinni yfir ævina.“
Egill hefur mikla reynslu af alls konar hlaupum, löngum og stuttum. Það lengsta sem hann hefur farið er hundrað kílómetra leið sem kallast „Gyðjan“ í Súlum Vertical árið 2025.
„Það er eitt það erfiðasta sem ég hef gert í lífinu. Ég taldi mig vita hvað ég var að fara út í og var ágætlega undirbúinn. Til að gera langa sögu stutta þá lenti ég á gamla góða „veggnum“ eftir rúmlega hálfnað hlaup og átti erfitt uppdráttar eftir það. Vitneskjan um vini og fjölskyldu í endamarkinu skilaði mér þangað. Þetta var mikill lærdómur og ég fékk að kynnast sjálfum mér aðeins betur. Eins og skáldið sagði „you have to f*ck around to find out“.“
Egill tók saman átta hlauparáð fyrir tíu kílómetra hlaup og hálfmaraþon og fékk tvo hlaupavini til að bæta sínum ráðum við.
1. Ekki prófa neitt nýtt á keppnisdegi
Keppnisdagurinn er ekki dagurinn til að vera nýjungagjarn. Vertu búin/n að prófa skóna, fötin og gelin sem þú ætlar að borða í hlaupinu. Morgunmaturinn skal vera eitthvað sem þú veist að fer vel í magann.
2. Ekki vera feimin/n við sleipiefni
Treystu mér. Settu sleipiefni á alla staði sem geta nuddast, eins og geirvörtur, nára og tásur. Það er fátt sem skemmir hlaup eins mikið og nuddsár. Þú vilt heldur ekki að fallegi hvíti bolurinn þinn sé allur blóðugur yfir geirvörtunum, ef svo er gæti endamarksmyndin orðið a.m.k. fyndin fyrir vini þína.
3. Nýttu orkuna úr umhverfinu
Göturnar eru fullar af fólki að öskra þig áfram. Hlustaðu á það sem þau segja og taktu það inn. Brostu og gefðu fólki fimmur. Það gefur mikla orku og getur fleytt þér langt.
4. Settu markmið og fylgdu því
Ég veit að síðasta ráð var að nýta orkuna úr umhverfinu, en hana ber einnig að varast! Þegar hlaupið fer af stað er adrenalínið í botni og þér mun líða eins og þú viljir hlaupa hraðar. Haltu frekar pace sem þú varst búin/n að ákveða og æfa fyrir. Þú vilt eiga inni fyrir endaspretti frekar en að lenda á vegg í miðju hlaupi.
5. Ekki láta egóið stjórna þér
Smá undirstrikun á ráði númer 4. Hlauptu á þínum hraða og fylgdu þínu plani. Ekki spá í það hver er að taka fram úr þér eða hlaupa hraðar en þú fyrr en í fyrsta lagi eftir 14–16 km í hálfmaraþoni. Þú nærð þeim seinna! Sama gildir í 10 km. Hlauptu á þínum hraða fyrstu 6–7 km og svo máttu byrja að keppa.
6. Brjóttu hlaupið niður í hausnum
Hálfmaraþon er löng vegalengd og tekur langan tíma. Það sem hefur virkað vel fyrir mig er að brjóta lengri hlaup niður í „smærri hlaup“ fyrir hausinn.
Sem dæmi: 7,7,7:
7. Vertu með persónulega möntru
Þetta er ráð sem ég stel og nota frá Arnari Péturssyni, margföldum Íslandsmeistara. Vertu búin/n að ákveða setningu eða áminningu sem þú segir við sjálfa/n þig í gegnum hlaupið. Þetta verður að vera jákvætt eða sterkt fyrir þig persónulega. Eitthvað sem veitir þér styrk eða minnir þig á af hverju þú ert að gera þetta: „Ég er alltaf sterk/ur“, „ég brotna aldrei“, „fyrir mömmu“...
8. Njóttu og fagnaðu
Þú ert búin/n að æfa þig og undirbúa þig fyrir þetta, eða kannski ekki? Fortíðinni verður a.m.k. ekki breytt. Nú er tíminn til að sleppa takinu á eftirvæntingu, stressi eða hverju sem það kann að vera. Nú er ekkert eftir nema bara að gera þetta. Þú gætir allt eins notið þess fyrst þú ert kominn á startlínuna. Mundu svo að fagna vel þegar þú kemur í mark. Það er miklu skemmtilegra.
9. Plan fyrir hvern kafla
Baldvin Þór Magnússon, Íslandsmethafi í 10 km hlaupi, tekur undir með Agli um að brjóta hlaup niður.
„Brjóttu hlaupið niður í kafla. Tíu kílómetra hlaup gæti til dæmis verið 5/3/2 km. Hafðu smá plan fyrir hvern kafla, þannig þarftu aðeins að hugsa um næsta skref til að klára þennan kafla vel.“
10. Spara orkuna í upphafi
Hlynur Andrésson, Íslandsmethafi í hálfmaraþoni og maraþoni, segir mikilvægt að spara orkuna í upphafi hlaups.
„Það sem er mikilvægast í hálfmaraþoni er að reyna að spara eins mikla orku og mögulegt er í fyrsta helmingi hlaupsins. Besta leiðin til þess er að finna grúbbu, fyrir hlaup eða í upphafi hlaupsins, sem er að stefna á svipaðan tíma og þú og reyna að detta í góðan og afslappaðan takt sem þú getur haldið eins lengi og þú getur. Ef hlaupið verður svo erfitt á einhverjum tímapunkti er mikilvægt að halda sér í augnablikinu og hugsa um þann kílómeter sem þú ert í, en ekki hversu mikið þú átt eftir. Þetta eru kannski frekar almenn ráð, en þau hafa hjálpað mér sérstaklega í hálfmaraþonum í gegnum ferilinn.“