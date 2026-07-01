Árið 1920 hófst einn merkasti kafli sjó- og landhelgissögu Íslands þegar Björgunarfélag Vestmannaeyja keypti skipið Þór. Skipið varð fyrsta íslenska varðskipið og var í senn ætlað til eftirlits með fiskimiðunum við landið og björgunarstarfa, enda hvort tveggja bráðnauðsynlegt.
Kaupin á Þór voru gott dæmi um einstakan samtakamátt samfélagsins í Eyjum. Fátækt en ört vaxandi sjávarpláss, sem hafði horft upp á annað hundrað einstaklinga drukkna við Vestmannaeyjar á árunum 1901–1920, tók sig saman um að eignast skip sem gæti varið líf sjómanna og hagsmuni byggðarlagsins. Kaupin voru fjármögnuð að miklu leyti með sölu hlutabréfa meðal Eyjamanna. Yfir 400 einstaklingar í Vestmannaeyjum keyptu hlut í Þór, en heimilin í bænum voru á þeim tíma aðeins um 500. Kaupin voru sameiginlegt verkefni alls samfélagsins.
Með útgerð Þórs næstu árin sýndu Vestmanneyingar einstakt frumkvæði. Lítið sjávarpláss tók að sér að sinna verkefnum sem síðar urðu meðal mikilvægustu öryggis- og fullveldisverkefna íslenska ríkisins: að gæta landhelginnar, verja líf sjómanna og tryggja rétt Íslendinga yfir eigin fiskimiðum.
Þór sinnti björgunum, eftirliti og landhelgisgæslu af miklum krafti á árunum 1920–1926. Reksturinn var þó alla tíð erfiður og úr varð að íslenska ríkið tók við skipinu hinn 1. júlí 1926.
Landhelgisgæsla Íslands er því 100 ára í dag og því ber að fagna, þótt vissulega séu það vonbrigði að núverandi Þór geti ekki komið til okkar hér í Eyjum var vegna alþekktra aðstæðna eins og áætlað var.
Hin einstaka saga Þórs, og upphaf Landhelgisgæslunnar, minnir okkur á að mikilvæg þjóðarverkefni geta átt rætur í staðbundnu frumkvæði, samstöðu og ábyrgðartilfinningu. Af þeim sökum skipa Vestmannaeyjar og Björgunarfélag Vestmannaeyja ávallt mikilvægan sess í sögu íslenskrar landhelgisgæslu sem Eyjamenn eru afar stoltir af.
Höfundur er bæjarstjóri Vestmannaeyja
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Íris Róbertsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Rannveig Haraldsdóttir skrifar
Gunnar Guðni Tómasson skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Ari Allansson skrifar
Ingibjörg Einarsdóttir skrifar
Júlía Guðný Hreinsdóttir skrifar
Methúsalem Hilmarsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Pétur Þ. Óskarsson skrifar
Þórður Halldórsson skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Þorsteinn Siglaugsson skrifar
Sigurgeir B. Kristgeirsson skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Jón Óskar Hinriksson skrifar
Pétur Óskarsson skrifar
Árni Finnsson,Björg Eva Erlendsdóttir skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Micah Garen skrifar
Dóra Lind Pálmarsdóttir skrifar
Kristján Hreinsson skrifar