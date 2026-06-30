Sumarið er ferðatími landsmanna og sífellt fleiri kjósa að njóta frelsisins sem fylgir hjól- og fellihýsum, húsbílum og tjald útilegum. Þessi ferðamáti býður upp á einstaka upplifun en um leið fylgja honum ákveðnar hættur sem mikilvægt er að hafa í huga.
Eldur í ferðavagni getur breiðst mjög hratt út. Byggingarefni þeirra eru þess eðlis, rýmið lítið og þar eru gjarnan gasbúnaður, rafmagnstæki og rafhlöður í notkun. Þegar eldur kemur upp geta því örfáar mínútur skipt sköpum.
Áður en lagt er af stað er mikilvægt að yfirfara gasbúnað, rafmagnskerfi og tengingar. Eins er mikilvægt að bæði reyk- og gasskynjarar séu til staðar og slökkvitæki aðgengilegt.Einnig er æskilegt að hafa eldvarnateppi innan handar. Athuga þarf reglulega hvort skemmdir séu á rafmagnssnúrum, hleðslubúnaði eða gastengingum og bregðast tafarlaust við ef vart verður við óvenjulega lykt, hita eða bilanir.
Við notkun grilla og opins elds þarf að sýna sérstaka aðgát. Grill skulu vera á stöðugu undirlagi öruggri fjarlægð frá ferðavögnum, fortjöldum, gróðri og öðru eldfimu efni. Aldrei ætti að skilja grill eftir án eftirlits og gæta þarf þess að glóð og aska séu að fullu slökkt áður en svæðið er yfirgefið.
Skipulag tjaldsvæða gegnir mikilvægu hlutverki í brunavörnum. Samkvæmt leiðbeiningum um brunavarnir á tjald- og hjólhýsasvæðum skal vera að minnsta kosti 4 metra bil milli eininga. Það dregur úr líkum á að eldur breiðist frá einni einingu til annarrar og auðveldar viðbragð ef eldur kemur upp. Jafnframt þarf að tryggja að aðkomuleiðir fyrir viðbragðsaðila séu greiðar og að ekki sé geymt eldfimt efni á milli eininga.
Á undanförnum árum hefur notkun rafmagns á tjaldsvæðum aukist verulega. Sérstaka athygli þarf að veita rafmagnstengingum, framlengingarsnúrum og rafmagnskeflum. Mikilvægt er að nota eingöngu vandaðar og viðurkenndar snúrur sem ætlaðar eru til útinotkunar og þola það álag sem þeim er ætlað að bera. Huga þarf að öryggi fólks vegna beinnar snertingar við jörð, mögulegra skemmda á lögnum vegna tjaldhæla eða jarðfestinga og umferðar þungra farartækja. Eins geta ytri aðstæður á tjaldsvæðum verið erfiðar rafbúnaði sökum veðurs, vinda og umgengni. Það er því afar mikilvægt að notaður sé rafbúnaður sem hæfir aðstæðum og uppsetning og frágangur sé með fullnægjandi hætti. Skoða þarf reglulega ástand og virkni búnaðarins til að tryggja öryggi þeirra sem tjaldsvæðin nota.
Sé rafmagnskefli notað þarf ávallt að vinda snúruna alveg af keflinu meðan rafmagn er tekið af því. Þegar mikill straumur fer um snúru sem er áfram upprúlluð getur myndast veruleg hitamyndun sem getur skemmt einangrun og í versta falli valdið bruna. Einnig þarf að gæta þess að snúrur liggi ekki þannig að þær verði fyrir hnjaski, klemmist undir hjólum eða verði fyrir raka sem getur aukið hættu á bilunum.
Hleðsla rafhlaðna og rafknúinna tækja hefur einnig aukist verulega. Mikilvægt er að nota vottaðan búnað, fylgja leiðbeiningum framleiðenda og skilja hleðslu ekki eftir án eftirlits í langan tíma.
Góðar brunavarnir snúast fyrst og fremst um fyrirhyggju. Með reglulegu eftirliti, öruggri notkun gas- og rafbúnaðar og virðingu fyrir öryggisreglum á tjaldsvæðum getum við öll stuðlað að öruggara ferðasumri.
Njótum sumarsins með brunavarnir í fyrirrúmi.
Höfundur er sérfræðingur í forvörnum hjá TM Tryggingum og sendi greinina inn fyrir hönd Eldvarnabandalagsins.
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