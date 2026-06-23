Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár

Fjallkonurnar í ár, á áttatíu og tveggja ára afmæli Lýðveldisins, voru hver annarri glæsilegri en frá lýðveldisstofnun hefur það verið hefð að kona í hlutverki fjallkonunnar flytji ávarp fyrir hátíðargesti á þjóðhátíðardaginn.
Fjallkonan er tákn Íslands en hún var fyrst nefnd í kvæði Bjarna Thorarensen, Eldgamla Ísafold, sem var ort á fyrsta áratug 19. aldar. Hugmyndin um konu sem tákn Íslands kom þó fram fyrr, í kvæði Eggerts Ólafssonar, Ofsjónir, frá árinu 1752.
Vísir hefur tekið saman fjölda fjallkvenna sem fluttu ávarp á 17. júní í ár frá hinum ýmsu sveitarfélögum og bæjum landsins. Stuðst var við vefsíður sveitarfélaga og samfélagsmiðlafærslur.
Blár kyrtill er vinsælasti þjóbúningurinn meðal fjallkvennanna árið 2026 þó einnig megi sjá skautbúninga, svarta og hvíta kyrtla og upphluti.
Leikkonan og söngkonan Elín Sif Halldórsdóttir var fjallkonan í Reykjavík ár. Hún var í glæsilegum skautbúningi, sem er árið um kring í vörslu Árbæjarsafns, og við hann er stokkbelti með víniðarmunstri úr silfri og brjóstnæla í stíl.
Hún flutti ávarp eftir Braga Valdimar Skúlason sem hófst með orðunum: „Ég kem til þín uggandi, þrasgjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin.“
Gunnhildur Sigurðardóttir var fjallkona Hafnarfjarðar 2026. Hún flutti Vígsluljóð á Ráðhússviðinu í en á vef Hafnafjarðarbæjar segir að í ár hafi á þjóðhátíðardaginn verið heiðruð merk saga St. Jósefsspítala sem fagni hundrað ára afmæli sínu þann 5. september.
„Í heila öld hefur St. Jó staðið vörð um líf, líðan og von. Í veggjum hans búa minningar kynslóða og í sögu hans speglast saga Hafnarfjarðar,“ segir á vefnum.
Gunnhildur þekkti vel til á spítalanum þar sem hún starfaði sem hjúkrunarforstjóri í fjörutíu ár.
Anna María Antonsdóttir útskrifaðist úr Mennaskólanum á Akureyri þann 17. júní og stefnir suður í nám í haust. Anna María, flutti ávarp fjallkonunnar í Lystigarðinum á þjóðhátíðardaginn, en hún var einnig Akureyringur vikunnar sem nú leið.
Anna María Antonsdóttir hefur nám við Leikhússkóla Þjóðleikhússins í haust og stefnir síðar á nám við Listaháskóla Íslands.
Fjallkona Suðurnesjabæjar 2026 var Una Rós Gísladóttir. Skapast hefur sú hefð að fjallkonan hverju sinni heimsæki byggðasafnið eftir að hátíðardagskrá lýkur en hátíðardagskráin á 17. júní var haldin í Garði að þessu sinni.
Hún las ljóðið ,,Landið flokkar ekki fólk" eftir Bubba Morthens, úr ljóðabókinni Velkomin, á hátíðinni en árið 2019 flutti Aldís Amah Hamilton sama ljóð þegar hún var fjallkona Reykjavíkur.
Fjallkona Snæfellsbæjar þetta árið var Margrét Vilhjálmsdóttir.
Yfir hana ringdi hátíðarkveðjum á Facebook-síðu Snæfellsbæjar en þar voru allir sammála um hve stórglæsileg þessi unga fjallkona væri.
Kvenfélagskonan Sigrún Björg Elíasdóttir, varaformaður Kvenfélagsins á Álftanesi, var fjallkona Garðabæjar í ár en hún klæddist glæsilegum kyrtli og skarti sem er í eigu félagsins.
Á vordegi fögrum tuttugu og sex
var félagið okkar stofnað.
Við fámenni mikið en síðar það vex
og samstaðan hefur ei rofnað.
Þökk sé þeim konum sem þetta vor
komu og vísuðu veginn.
Þær vissu að framsýni, festa og þor
er félaga máttur og megin.
Svona er fyrsta erindi ljóðsins "Afmælisbragur" eftir Júlíönu Björnsdóttur, fyrrum formann félagsins, sem samið var í tilefni af 70 ára afmæli félagsins árið 1996.
Hin nýútskrifaða Jenný María Jóhannsdóttir greinir frá því í Facebook-færslu að hún hafi hlotið þann heiður að vera fjallkona Mosfellsbæjar árið 2026.
Hún lauk nýverið við bakkalárgráðu í sagnfræði og á hátíðarathöfninni flutti hún frumsamið ljóð sem ber heitið „Óður til íslenskrar söguskoðunar“.
Fjallkona Akraness í ár er Laufey Skúladóttir en hún flutti ljóðið Drög að heimkomu eftir Orra Harðarson, bæjarlistamann Akraness árið 2025 sem féll frá síðasta sumar langt fyrir aldur fram.
Laufey var líka fjallkona Akraness fyrir 50 árum, þann 17. júní 1976 en hún skartaði þá bláum kyrtli.
Fjallkona Vestmannaeyja árið 2026 var Björk Elíasdóttir. Hún flutti ávarp þar sem hún ræddi meðal annars mikilvægi samfélagsins, fjölbreytileikann og samstöðu Vestmannaeyinga „á tímum hraðra breytinga“.
Þá sagði hún að þjóðhátíðardaginn mætti nýta til þess að fagna því samfélagi sem sé skapað á hverjum degi og sagði Ísland vera meira en landið sem við búum í og bætti við „að það sé fólkið sem sýnir umhyggju, hjálpar náunganum og hefur kjark til að láta rödd sína heyrast“.
Hún flutti einnig ljóðið „Landið flokkar ekki fólk“ eftir Bubba Morthens rétt eins og fjallkona Suðurnesjabæjar.
Rebekka Kristinsdóttir var fjallkonan á Selfossi. Hún flutti ljóðið „Ég skal mála allan heiminn, elsku mamma“ eftir Britt Marie Toje-Edström í þýðingu Hinriks Bjarnasonar.
Hún birti mynd frá deginum á Facebook-síðu sína þar sem hún skrifar í myndatextanum „eflaust ekki klassískasta Fjallkonumyndin en ég lofa sú skemmtilegasta“ en Rebekka er eigandi og hársnyrtimeistari rakarastofunnar Lobbýsins.
Ólafía Ragnheiður Þórðardóttir var fjallkonan á Hvolsvelli en hún dúxaði Fjölbrautarskóla Suðurlands fyrr í vor af íþróttalínu.
Þessi unga kröftuga fjallkona vinnur sem þjálfari hjá 6. og 7. flokki kvenna hjá KFR.
Fjallkonan í Hrunamannahreppi 2026 var hin glæsilega Margrét Helga Steindórsdóttir.
Ungmennin sem fylgdu henni og má sjá á myndinni hér að ofan eru þau Filip Ingvi Stefánsson, Árný Jökla Hákonardóttir, Birna Eyfjörð Ævarsdóttir og Aron Gunnar Bjarnason.
Védís Ösp Einarsdóttir var fjallkona á Heimalandi undir Eyjafjöllum. Hún flutti ljóðið „Undir Eyjafjöllum“ eftir Halldór Jón Guðmundsson.
Þá var hún einnig heiðruð með afreksbikar sveitarinnar en hún er unglingalandsliðskona í knattspyrnu og er á leið á EM U19. Glæsileg mæting var á hátíðina á Heimalandi, leikið og sungið og síðan voru kaffiveitingar.
Drífa Nikulásdóttir var fjallkonan á Hellu en henni til halds og trausts voru fánaberarnir Eldey Yrsa Sveinbjörnsdóttir og Hrafney Dís Marinósdóttir, báðar prúðbúnar í tilefni dagsins.
Á vef Rangárþings ytra segir að hátíðarhöldin á Hellu hafi heppnast einstaklega vel, þrátt fyrir að veðrið hafi á köflum sýnt sínar blautari hliðar.
Maria Bear stjórnarmeðlimur Betel Home Foundation var valin fjallkona Manitoba þetta árið. Þar á bæ fóru hátíðarhöld fram í Winnipeg en Maria Bear, lagði blómsveig að styttu Jóns Sigurðssonar og í kjölfarið fór fram dagskrá í miðstöðinni.
Borgarstjóri Winnipeg, Scott Gillingham, flutti ávarp, sem og aðalræðismaður. Tónlist var leikin og íslenskar pylsur með öllu voru á boðstólnum hjá þessum hóp Vestur-Íslendinga.