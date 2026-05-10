Styrkjum stoðir lýðræðisins
Að virkja íbúasamtök og heimastjórnir í Múlaþingi betur er mikilvægt skref í að efla lýðræði og styrkja samfélagið. Með aukinni þátttöku íbúa í ákvarðanatöku má tryggja að raddir þeirra heyrist og að þróun byggðarlaga endurspegli raunverulegar þarfir og óskir fólksins sem þar býr. Slík nálgun gæti stuðlað að auknu trausti milli íbúa og sveitarfélagsins og gerir stjórnsýsluna aðgengilegri og gagnsærri.
Tökum höndum saman
Ein leið til að ná þessu markmiði er að halda reglulega fundi með íbúum í hverjum byggðakjarna. Slíkir fundir gætu byggst upp sem blanda af kynningum, opnum umræðum og hugmyndavinnu í hópum. Þar gæfist íbúum tækifæri fá upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir og aðgerðir, ásamt því að vera vettvangur til að ræða hvað þeir telja mikilvægt í sínu nærumhverfi og hvernig þeir sjá fyrir sér að samfélagið geti þróast til framtíðar.
Sköpum betra nærsamfélag
Í slíkri stefnumótunarvinnu er áherslan lögð á að fá fram sýn íbúa á það hvernig þeirra byggðakjarni geti batnað og blómstrað. Með markvissri vinnu í litlum hópum væri hægt að safna saman fjölbreyttum hugmyndum, hvort sem þær snúa að þjónustu, innviðum, menningu eða atvinnulífi. Niðurstöður slíkra funda gætu síðan nýst sem raunhæfur grunnur fyrir ákvarðanatöku sveitarfélagsins og forgangsröðun verkefna.
Hlutdeild í framtíð sveitarfélagsins
Með þessum hætti myndu íbúar fá sterkari tengingu við stjórnsýsluna og upplifa sig sem virkan hluta af samfélaginu og samtalinu sem mótar það. Þátttaka gæti aukið ábyrgðarkennd, samstöðu og trú á eigin áhrif, sem er lykilatriði í heilbrigðu og blómlegu samfélagi. Þegar fólk finnur að það hefur rödd og að hlustað er á hana, skapast betri grundvöllur fyrir jákvæða þróun og sameiginlega framtíðarsýn.
Treystum íbúum fyrir eigin hagsmunum
Sameinað framboð Austurlistans og Viðreisnar mun leggja áherslu á að efla heimastjórnirnar á komandi kjörtímabili. Við höfum trú á íbúum Múlaþings og viljum sýna það í verki með því að færa valdið nær þeim sem verða fyrir áhrifum af ákvörðunum sveitarfélagsins. Við munum kappkosta að einfalda regluverk og sýna meiri ábyrgð í rekstri. Þannig leggjum við grunn að uppbyggingu til framtíðar. Við ætlum að jafna tækifærin og bjóða upp á meira fyrir Múlaþing.
Höfundur er á lista L-listans í Múlaþingi.
