Á síðustu árum hefur atvinnulíf vaxið og dafnað í Kópavogi. Byggst hafa upp glæsileg hverfi með blöndu af verslun, þjónustu og iðnaði. Þetta er engin tilviljun.
Þegar fyrirtæki velja sér framtíðarhúsnæði er mikilvægt að staðsetning sé hentug fyrir starfsfólk með tilliti til samgangna, greitt aðgengi að helstu birgjum og þjónustuaðilum, stutt sé í allar áttir og auðvelt að sækja fundi, ráðstefnur, sýningar og annað sem tilheyrir starfseminni. Þá skiptir einnig máli að mál tefjist ekki að óþörfu og ferill leyfisveitinga sé einfaldur og skilvirkur.
Í Kópavogi hafa verið byggð upp svæði sem henta afar vel til atvinnustarfsemi af ýmsu tagi. Má nefna Hvörfin sem dæmi. Þar er einnig verið að stórbæta samgöngur bæði fyrir akandi og hjólandi með tilkomu nýs Arnarnesvegar.
Fyrirtæki gera sífellt meiri kröfur til húsnæðis bæði hvað varðar staðsetningu, aðbúnað og aðstöðu fyrir starfsfólk og snyrtilegt umhverfi. Við gerð nýbygginga í Kópavogi hefur verið tekið mið af þessum þörfum.
Skipulag svæðanna skiptir miklu máli í þessu samhengi. Verslun, þjónusta og léttur iðnaður geta starfað hlið við hlið án árekstra. Þessi nýju hverfi hafa einnig allt aðra áferð en iðnaðarhverfi síðustu aldar, sem fáir hefðu líklega kosið að búa nálægt. Sem er líklega ástæða þess að í sumum bæjarfélögum var ákveðið að byggja upp slík hverfi eins langt í burtu og hugsast getur.
Hindrunum rutt úr vegi
Á árum áður var gantast með að fólk byggi í Kópavogi en ynni í Reykjavík. Nú er öldin önnur og rými fyrir þjónustu og starfsemi í sátt og samlyndi við íbúðir og íbúa. Við finnum að fyrirtæki velja í sumum tilfellum Kópavog til að bjóða sínum starfsmönnum upp á betri lífsgæði, styttri tíma í samgöngur, að hafa raunverulegt val um samgöngumáta, draga úr flutningskostnaði og styrkja tengslanet fyrirtækja innan þessara hverfa.
Fyrir vikið verður Kópavogur sífellt meira aðlaðandi kostur fyrir bæði ný og rótgróin fyrirtæki, sem leita að hagkvæmu og vel staðsettu húsnæði fyrir sína starfsemi. Framangreint er engin tilviljun. Svæði og hverfi hafa verið skipulögð með það að marki að atvinnustarfsemi og fjölskyldulíf geti blómstrað, án þess að rekast hvort á annars horn.
Til viðbótar skal nefnt að styrk stjórn á rekstri bæjarsjóðs hefur skapað svigrúm til að unnt sé að lækka álagningarhlutfall fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði og er það nú hið næstlægsta meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Leiðin frá starfsleyfisumsókn til útgáfu leyfis hefur einnig verið einfölduð frá því sem áður var.
Kópavogur er í sókn. Við viljum að svo verði áfram.
Höfundur er lögfræðingur og skipar 7. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
