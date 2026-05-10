Börn og kennarar geta ekki beðið lengur

Við vitum hvað þarf að gera. Hugmyndirnar liggja fyrir, tillögurnar eru til, fagþekkingin er til staðar. Það sem vantar er pólitískur vilji til að klára málin. Það er einfaldlega óásættanlegt að ár eftir ár ræðum við sama úrræðaleysið í skólakerfinu án þess að gripið sé til raunverulegra aðgerða.
Kennarar eru grunnstoðin í skólakerfinu. Hlutverk stjórnmálanna er að skapa þeim góðan ramma og starfsaðstæður til að veita börnunum okkar framúrskarandi menntun. Það er ekki hlutverk stjórnmálamanna að skipta sér af því sem fagfólkið er best til að leysa. Við sem erum í pólitík eigum þvert á móti að treysta fagfólkinu til að finna lausnir út frá gagnreyndum aðferðum, innan þess ramma sem aðalnámskrá markar.
Það er afar brýnt að bæta starfsaðstæður kennara til að halda þeim í starfi, og laða að nýtt fólk. Í því felst m.a. að laga húsnæði, styðja við stjórnendur og ekki síst að færa aðra fagþjónustu inn í skólana. Hér erum við t.d. að tala um náms- og starfsráðgjöf, sálfræðiþjónustu og félagsráðgjöf. Reykjavíkurborg á að vera í forystu hvað þetta varðar.
Skóli án aðgreiningar hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif. Hann hefur rofið félagslega einangrun barna með fötlun, aukið þátttöku þeirra og bætt lífsgæði margra fjölskyldna. Hugmyndafræðin er mikilvæg og rétt, en hún dugar ekki fyrir öll börn, alltaf.
Raunveruleikinn er að sum börn þurfa mjög sérhæfða þjónustu sem verður ekki veitt innan almenns skólastarfs, jafnvel þótt viljinn sé fyrir hendi.
Foreldrar barna með sérþarfir verja ómældum tíma og orku í að berjast fyrir grunnþjónustu. Tíma sem ætti að fara í að styðja börnin sín og vera fjölskylda. Ég hef hitt forsvarskonur biðlisti.is sem hafa skýra sýn á hvernig megi bæta þjónustuna. Við verðum að hlusta á notendur og leyfa fagfólki að útfæra lausnir byggðar á bestu þekkingu og reynslu.
Klettaskóli og Brúarskóli eru löngu sprungnir, biðlistar langir og eftirspurn langt umfram framboð. Árið 2022 vann ég tillögur fyrir skóla- og frístundasvið þar sem m.a. var lagt til að breyta Korpuskóla í annan sérskóla. Það var samþykkt nú á dögunum. Fjórum árum seinna og korter í kosningar!
Viðreisn er frjálslyndur flokkur sem treystir fólki og vill veita þeim frelsi til að finna bestu lausnirnar hverju sinni. Í stað miðstýrðra lausna kerfis- og biðlistaborgarinnar viljum við snúa þessu við og setja starfsumhverfi kennara og þjónustu við börn í raunverulegan forgang.
Höfundur skipar annað sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík
Róbert Ragnarsson skrifar
Dagur Jóhannsson skrifar
Ævar Orri Eðvaldsson skrifar
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman,Bjarni Jónsson skrifar
Þórey María E. Kolbeins skrifar
Óðinn Svan skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Ragnar Rögnvaldsson skrifar
Karen Rúnarsdóttir skrifar
Lárus Blöndal Sigurðsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson skrifar
Þuríður Jónsdóttir skrifar
Almar Guðmundsson,Sigríður Hulda Jónsdóttir skrifar
Hreiðar Þór Jónsson skrifar
Finnur Jónsson skrifar
Ástríður Jóhannesdóttir skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Haukur Þorgeirsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Arndís R Magnúsdóttir,Gunnar Geir Kristjánsson skrifar
Elsa María Guðmundsdóttir skrifar
Kristinn Ólafsson skrifar
Gísli Ólafsson skrifar
Ragnheiður Hergeirsdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Stein Olav Romslo skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar