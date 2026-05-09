Maímánuður er genginn í garð, sólin skín og sumarleyfið nálgast.
Fram undan eru bjartir dagar sem flestir munu vonandi njóta í faðmi fjölskyldu og vina. Fyrir barnafjölskyldur og þá sérstaklega fjölskyldur ungra barna getur þessi árstími þó einnig verið streituvaldandi. Um þessar mundir keppast foreldrar við að skipuleggja sumarið og skrá börnin sín á hinu ýmsu sumarnámskeið til þess að brúa bilið milli þeirra orlofsdaga sem þeir eiga rétt á og sumarleyfis barnanna þeirra.
Aðstæður fólks eru mismunandi en líklega er þó nokkuð óhætt að fullyrða að flestir foreldrar myndu kjósa það að verja sem mestum tíma með börnunum sínum. Staðreyndin er hins vegar sú að foreldrar þurfa einnig að tryggja afkomu fjölskyldunnar og er mikilvægt að tekið mikið af raunveruleika fólks og ólíkum aðstæðum þess við skipulag þeirrar þjónustu sem því stendur til boða.
Í Garðabæ er ekki starfrækt sumarfrístund líkt og víða er boðið upp á í nágrannasveitarfélögunum. Garðabæjarlistinn hefur frá upphafi beitt sér fyrir því að sumarfrístund á vegum frístundaheimila skólanna verði einn af þeim valkostum sem fjölskyldum býðst yfir sumartímann - til viðbótar við þau námskeið sem eru í boði á vegum félaganna í bænum.
Á því kjörtímabili sem nú er að líða undir lok hefur Garðabæjarlistinn í nokkrum ræðum og fyrirspurnum í bæjarstjórn vakið athygli á málinu og lagt fram tillögur þess efnis að skipulögð verði sumarfrístund á vegum frístundaheimilanna við grunnskóla Garðabæjar. Bókun þess efnis var m.a. lögð fram á fundi bæjarstjórnar í september 2025.
Garðabæjarlistinn hefur frá upphafi staðið með barnafjölskyldum og hefur ítrekað sýnt það í verki. Að mati Garðabæjarlistans ætti að vera sjálfsagt að litið sé á starf frístundaheimila bæjarins yfir sumartímann sem grunnþjónustu sem stendur þeim sem á þurfa að halda til boða. Garðabær á að vera fjölskylduvænt sveitarfélag þar sem málefni barna og fjölskyldna eru forgangsmál.
Höfundur skipar 4. sæti á lista Garðabæjarlistans í Garðabæ
