Skoðun

Menningar- og lista­skrif­stofa Reykja­víkur­borgar

Sverrir Páll Einarsson skrifar

Stefna Reykjavíkurborgar virðist vera að útvista öllum menningarviðburðum til fólks í fullu starfi á borgarskrifstofunni.

Hér er tækifæri að bjóða út þessa viðburði. Það væri ekki gert í hagnaðarskyni heldur fremur til að nýta framtakssama og metnaðarfullra einstaklinga sem hafa áhuga á að taka skipulagið að sér. Veitum þeim sem hafa hæfileikana tækifæri til að skína.

Hægt er að fá töluvert fleiri og áhugaverðari viðburði út úr sama fjármagni.

Hvernig myndi Vetrarhátíðin líta út ef hún væri skipulögð af meistaranemum í sýningarstjórnun hjá LHÍ?

Er fjármagni í listir og menningu virkilega best varið í fólk sem vinnur á skrifstofu í Borgartúninu? Er ekki miklu ákjósanlegra að veita fólki sem brennur fyrir þessa hluti frelsi til að gera það sem þau gera best?

Höfundur er forseti Uppreisnar og skipar sjöunda sæti Viðreisnar í Reykjavík.

