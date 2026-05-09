Sterkt sveitarfélag byggist ekki á kyrrstöðu, skuldasöfnun og vannýttum tækifærum. Á Seltjarnarnesi viljum við nýta skipulag, samgöngur og uppbyggingu af ábyrgð til að styrkja rekstur bæjarins, fjölga íbúum og skapa meira líf á Nesinu.
Það er ekki ábyrgt að reka sveitarfélag án skýrrar sýnar um hvernig eigi að styrkja tekjustofna þess, draga úr skuldsetningu og byggja upp samfélag sem stendur undir eigin metnaði. Seltjarnarnes getur ekki leyft sér að sitja fast í hálfkáruðum lausnum, frestunum og ónýttum tækifærum á meðan reksturinn veikist og þróun bæjarins dregst aftur úr. Það þarf pólitískt þor til að horfast í augu við þessa stöðu og taka ákvarðanir sem skila raunverulegum árangri.
Við viljum uppbyggingu sem skilar árangri. Uppbyggingu sem styrkir fjárhag bæjarins, dregur úr skuldsetningu og skapar á sama tíma meira líf, betri þjónustu og öflugra samfélag. Það gerist ekki af sjálfu sér. Það gerist með skynsamlegu skipulagi, markvissri uppbyggingu í samráði við íbúa og skýrri sýn á það hvernig Seltjarnarnes á að þróast á næstu árum.
Bærinn þarf sterkari stoðir undir reksturinn
Lykillinn að sjálfbærum rekstri Seltjarnarnesbæjar er að styrkja tekjustofna og draga úr skuldsetningu. Það er ekki nóg að vona að staðan lagist af sjálfu sér eða að takast megi á við vaxandi verkefni með sama hugsunarhætti og hingað til. Sveitarfélag sem vill standa undir góðri þjónustu þarf að hafa burði til þess.
Við viljum nýta betur þau tækifæri sem felast í miðbænum og skipulagi bæjarins til að efla reksturinn, fjölga íbúum og skapa meira líf á Nesinu. Það er hægt að gera með ábyrgum hætti, í góðu samstarfi við íbúa og með skýra heildarsýn að leiðarljósi. Án slíkrar sýnar verða tækifærin áfram vannýtt og kostnaðurinn lendir að lokum á íbúunum í formi þrengri rekstrar, minni svigrúms og lakari þjónustu.
Eiðistorg á að vera hjarta bæjarins, ekki tákn um stöðnun
Eiðistorg og miðbærinn eru eitt stærsta vannýtta tækifæri Seltjarnarness. Þar ætti að vera líf, þjónusta, samvera og skýr bæjarbragur. En til þess þarf metnað, framtíðarsýn og vilja til að ljúka verkefnum sem hafa setið of lengi í bið.
Við viljum móta heildstæða framtíðarsýn um Eiðistorg og miðbæinn sem snýst ekki aðeins um fermetra eða tekjur. Við viljum að skipulögð verði blönduð byggð á lóðum við Austurströnd og Eiðistorgsplan í góðu samstarfi við íbúa og hagaðila. Slík uppbygging þarf að vera vönduð og manneskjuleg, og ríkja þarf jafnvægi milli íbúðarbyggðar, þjónustu og almenningsrýma.
Við viljum jafnframt endurreisa Eiðistorg sem lifandi hjarta bæjarins með því að ljúka viðgerðum á þaki torgsins, bæta hljóðvist og skapa aðlaðandi stemningu í samstarfi við einkaaðila á svæðinu. Það er ekki nóg að tala um mikilvægi miðbæjarins. Það þarf að sýna í verki að bæjarfélagið ætli sér að gera hann að raunverulegum samkomustað.
Seltjarnarnes á ekki að sitja eftir í stórum samgönguverkefnum
Samhliða fjölgun íbúa og markvissri uppbyggingu þarf að efla samgöngur til og frá Seltjarnarnesi. Það er einfaldlega ekki nóg að bæta við byggð ef tengingar, umferðaröryggi og aðgengi fylgja ekki með. Samgöngur eru hluti af lífsgæðum fólks, atvinnusókn, loftslagsmálum og daglegri virkni samfélagsins.
Mikilvægt er að virkja betur þau vannýttu tækifæri sem felast í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, sem Seltjarnarnes er stofnaðili að. Þar þarf að sækja fram af meiri festu og skýrari hagsmunagæslu fyrir íbúa bæjarins.
Við viljum styðja við fjölbreytta samgöngumáta, efla almenningssamgöngur og bæta tengingar þannig að stofnleiðir Strætó þjóni betur Gróttubyggð og tengist öflugri starfsemi á Granda. Við viljum ljúka gerð öruggra hjólastíga við Nesveg og skapa betri tengingu við háskólasvæðið í Vatnsmýrinni og aðra lykilstaði á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru ekki jaðarmál. Þetta eru grunnforsendur þess að Seltjarnarnes sé vel tengt og vel starfandi samfélag.
Við þurfum líka að tala skýrt þegar kemur að stærri samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum forgangsraða Miklubrautargöngum til að tryggja greiðari samgöngur fyrir íbúa Seltjarnarness og bæta tengingar við aðra hluta svæðisins. Við viljum jafnframt tryggja markvisst viðhald á vegakerfi bæjarins með því að leggja fram og fylgja eftir skýrri áætlun um endurbætur á götum og stofnbrautum á og að Nesinu.
Öryggi og aðgengi í nærumhverfinu skipta máli
Skipulag sem skilar árangri þarf að sjást í daglegu lífi íbúanna. Það þarf að sjást í öruggari götum, betri aðkomu, skýrari stýringu og vönduðum innviðum. Við viljum bæta umferðaröryggi í öllum hverfum bæjarins með markvissum aðgerðum þar sem öryggi vegfarenda er í fyrirrúmi, meðal annars með takmörkun hraða þar sem við á.
Við viljum einnig bæta aðgengi og stýringu við Gróttu með því að skipuleggja bílastæði og hefja gjaldtöku þar sem Seltirningar verði sérstaklega undanskildir. Það er eðlilegt að bærinn stýri betur aðgengi að einum vinsælasta áfangastað sínum, bæði til að vernda svæðið og tryggja betri upplifun fyrir íbúa og gesti.
Við viljum líka styrkja innviði til útivistar við Náttúruminjasafnið með gerð vandaðrar uppbyggingaráætlunar fyrir gönguleiðir með stuðningi úr opinberum framkvæmdasjóðum. Slík uppbygging eykur gæði nærumhverfisins og styrkir þá sérstöðu sem Seltjarnarnes býr yfir.
Að lokum …
Uppbygging sem skilar árangri gerist ekki sjálfkrafa. Hún krefst þess að sveitarfélag hætti að láta tækifærin fram hjá sér fara og fari í staðinn að vinna af skýrri sýn, ábyrgð og festu. Hún krefst þess að rekstur, skipulag, samgöngur og þjónusta séu ekki meðhöndluð sem ótengd mál, heldur sem hlutar af einni heild. Seltjarnarnes þarf uppbyggingu sem skilar árangri, ekki kyrrstöðu sem kostar bæinn dýru verði.
Höfundur er framkvæmdastjóri og skipar 1. sæti á lista Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi.
