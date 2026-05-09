Garðabær hefur alla burði til að veita fötluðu fólki fyrirmyndar þjónustu. Hér er gott samfélag, öflugt starfsfólk með faglega þekkingu og reynslu og bæjarsjóður sem fær dágóðar tekjur í gegnum skatta frá íbúunum. Samfylkingin vill forgangsraða í þágu velferðar og við viljum bæta þjónustu við fatlað fólk í bænum.
Samkvæmt lögum þá eiga sveitarfélög að hafa frumkvæði að því að kynna fötluðu fólki réttindi sín og leiðbeina um þá þjónustu sem þau eiga rétt á. Þetta á jafnt við um allt fatlað fólk, börn og fullorðna. Samfylkingin ætlar að beita sér fyrir bættri upplýsingamiðlun og aukinni skilvirkni í þjónustu við fatlað fólk í Garðabæ.
Samfylkingin í Garðabæ leggur áherslu á samfellda, fjölbreytta og aðgengilega velferðar- og heilbrigðisþjónustu fyrir fatlað fólk í bænum. Einn liður í því er að samþætta heimaþjónustu sveitarfélagsins og heimahjúkrun og einfalda líf fólks með því að það geti leitað aðstoðar og upplýsinga um þjónustuna á einum stað.
Búsetumöguleikar
Uppbygging búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk er stöðugt verkefni sveitarfélaga. Ferlið frá hönnun til úthlutunar íbúða er langt og þó að nýlega hafi verið tekin skóflustunga að búsetukjarna í Hnoðraholti þá þarf strax að hefja vinnu við að hanna og byggja nýjan búsetukjarna í bænum. Ár hvert bætist í hóp þeirra fötluðu ungmenna sem þurfa slíka búsetuþjónustu hér í Garðabæ.
Við þetta bætist að í Garðabæ hefur uppbyggingu leiguhúsnæðis fyrir tekjuminna fólk alls ekki verið nægilega vel sinnt. Sú staðreynd bitnar ekki síst á ungu fólki sem vegna fötlunar, veikinda eða annarra áfalla hefur ekki haft tækifæri til að afla launatekna og býr því við erfið kjör. Samfylkingin í Garðabæ mun á næsta kjörtímabili beita sér fyrir því að óhagnaðardrifin leigufélög fái byggingarlóðir í bænum því úr þessu þarf að bæta sem allra fyrst.
Það er mikið réttlætismál fyrir fatlað fólk og fjölskyldur þeirra að þurfa ekki að vera á biðlista árum saman eftir því að geta eignast sitt eigið heimili og fá þjónustu í samræmi við þarfir, sem eru sjálfsögð mannréttindi
Tækifæri og þátttaka
Samfylkingin vill að komið verði á fót virkni- og hæfingarstöð fyrir fatlað fólk í Garðabæ sem taki mið af þarfagreiningu sem unnin verði í samstarfi fagfólks, hagsmunasamtaka, fatlaðs fólks og aðstandenda þeirra. Virkni og þátttaka bæta líf okkar allra en fatlað fólk mætir fjölmörgum hindrunum fyrir því að taka virkan þátt í samfélaginu. Garðabær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með yfir 20 þúsund íbúa og hefur alla burði til að reka virkni- og hæfingarstöð fyrir þá íbúa sem á þurfa að halda. Það er siðferðileg skylda samfélagsins að skapa umhverfi og aðstæður sem gera fötluðu fólki mögulegt að vera virkir þátttakendur í nærsamfélaginu og við getum gert miklu betur í Garðabæ.
Samfylkingin ætlar að beita sér fyrir því að þjónusta við fatlað fólk í Garðabæ verði með því besta sem þekkist. Við erum tilbúin, komdu með og settu X við S á kjördag.
Höfundur skipar 10.sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Garðabæ.
Kristinn Ólafsson skrifar
Gísli Ólafsson skrifar
Ragnheiður Hergeirsdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Stein Olav Romslo skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar
Björg Baldursdóttir skrifar
Erla Björg Hafsteinsdóttir skrifar
Halldór S. Guðmundsson skrifar
Viðar Marinósson skrifar
Guðmundur B. Friðriksson skrifar
Kristinn Hrafnsson skrifar
Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Viðar Gunnarsson skrifar
Stefán Pálsson skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Helgi Kjartansson,Stefanía Hákonardóttir skrifar
Elísabet Ingunn Einarsdóttir skrifar
Harpa HIldiberg Böðvarsdóttir skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Hjalti Árnason skrifar
Birgir Björn Sigurjónsson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar