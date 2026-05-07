Garðabær hefur í gegnum tíðina byggst upp sem öflugt og aðlaðandi samfélag þar sem umhverfi, mannlíf og menning fara vel saman. Miðsvæði Garðabæjar hefur lengi verið byggt á samheldnu samfélagi sem hefur myndað skemmtilegan bæjarbrag. Á Álftanesi hefur einnig myndast sterkur staðarandi, þar sem náttúran og hefð fyrir samveru spila stórt hlutverk. Þá hefur uppbygging í Urriðaholti sýnt hvernig hægt er að þróa ný hverfi sem falla að heildinni og styrkja samfélagið í bænum enn frekar.
Meirihluti Sjálfstæðisflokks hefur lagt grunn að þessu góðu samfélagi með markvissri uppbyggingu innviða sem styðja við fjölbreytt líf. Íþrótta- og tómstundastarf hefur dafnað vel og sameinar marga íbúa, til dæmis í kringum leiki Stjörnunnar og Álftaness. Sundlaugar bæjarins hafa einnig fest sig í sessi sem mikilvægir samkomustaðir þar sem daglegt mannlíf blómstrar.
Garðabær býður upp á einstaka möguleika til útivistar, með góðu aðgengi að fjölbreyttri náttúru allt árið um kring. Stígakerfi bæjarins hefur verið þróað áfram og lögð áhersla á að halda því aðgengilegu, meðal annars með góðum snjómokstri yfir vetrartímann. Leik- og útivistarsvæði hafa einnig verið efld, með áherslu á að allir íbúar, óháð aldri eða hreyfigetu, geti notið þeirra.
Menningarlífið hefur einnig eflst jafnt og þétt. Viðburðir á borð við Jazzþorpið hafa vaxið og blómstrað. Um síðustu helgi nutu fjölmargir gestir þess að sækja hátíðina og tónlistarlífið í bænum er í sókn. Bókasafn Garðabæjar og Hönnunarsafn Íslands hafa skapað sterkan menningarkjarna á Garðatorgi með fjölbreyttri starfsemi fyrir íbúa og gesti.
Fram undan er áframhaldandi uppbygging með það að markmiði að styrkja þessa jákvæðu þróun í bænum okkar enn frekar. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að leggja áherslu á að efla mannlíf og aðstöðu til samveru. Opnunartími sundlauga verður rýmkaður og áfram verður unnið að því að bæta aðstöðu til íþrótta og útivistar, meðal annars með fjölgun æfingasvæða, hreystitækja og áningarstaða. Einnig verður íbúum gert kleift að nota heita potta og infrarauðrarsaunu við Urriðaholtsskóla utan skólatíma. Uppbyggingu Miðgarðs og íþróttamannvirkja í Vetrarmýri verður haldið áfram og skipulagningu íþróttasvæðisins á Álftanesi verður lokið á komandi kjörtímabili.
Þá viljum við efla vetrarútivist sérstaklega, til dæmis með gönguskíðaaðstöðu og sleðabrekkum, svo íbúar geti nýtt útivistarsvæðin enn betur allt árið um kring.
Menningarlífið verður áfram í forgrunni. Sjálfstæðisflokkurinn vill styrkja Jazzþorpið enn frekar og ljúka stækkun tónlistarskólans. Þá viljum við bæta aðstöðu bókasafnsins og byggja upp nýtt samfélags- og viðburðarhús sem mun skapa vettvang fyrir fjölbreytta menningarstarfsemi.
Þróun Garðatorgs heldur áfram með það að markmiði að efla verslun, þjónustu og mannlíf á svæðinu. Jafnframt stefnum við að því að lyfta Vífilsstaðasvæðinu og þróa það sem lifandi og heildstætt svæði þar sem menning, þjónusta og fallegt umhverfi fara saman.
Sjálfstæðisflokkurinn mun áfram efla Garðabæ og skapa forsendur fyrir lifandi og aðlaðandi samfélagi þar sem fallegt umhverfi og fjölbreytt mannlíf skapa aukin lífsgæði fyrir íbúa.
Höfundur er varabæjarfulltrúi og formaður umhverfisnefndar Garðabæjar, skipar 5. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins.
