Menning gerir bæi að spennandi stöðum til að búa á.

„Menning er límið í hverju samfélagi og við vitum að hún skiptir miklu máli þegar fólk ákveður hvar það vill búa.“ Þessi orð lét Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra nýlega falla.
Það er nefnilega svo að þegar fólk velur sér stað til að búa á eru það ekki eingöngu atvinna og húsnæði sem skipta sköpum, fólk vill upp til hópa búa í lifandi samfélagi. Samfélagi sem býr yfir og styður við afþreyingu og viðburði af fjölbreyttum toga fyrir öll sem þar búa. Áratugum saman hefur Ísafjarðarbær byggt upp öflugt menningarlíf með þrautsegju skapandi einstaklinga í samvinnu við samfélag okkar og sveitarfélagið, sem nú stendur að fjölbreyttu menningarlífi miðað við stærð. Sveitarfélagið getur státað sig af sex fjölbreyttum listahátíðum, sem hlýtur að kallast einhvers konar met, auk fjölda annara menningarviðburða sem lífga upp á samfélag okkar allt árið um kring auk þess að draga að gesti víðs vegar af landinu. Það liggur því í augum uppi að Ísafjarðarbær hefur alla burði til að marka sér enn sterkari sérstöðu sem samfélag skapandi greina, enda getur Ísafjarðarbær með stolti kallað sig menningarbæ.
Við í Samfylkingunni viljum efla þessa uppbyggingu enn frekar með fjölbreyttum leiðum. Endurskoða þarf menningarstyrki Ísafjarðarbæjar sem nema í dag aðeins 3,5 milljónum króna á ári og hámarksstyrkur til hvers verkefnis er aðeins 250 þúsund krónur. Allir styrkir skipta máli en ljóst er að þessar fjárhæðir hafa ekki fylgt þróun samfélagsins og almenns verðlags.
Mikilvægt er að aðgengi að menningu sé jafnt á alla byggðarkjarna. Nú á síðasta Aldrei fór ég suður voru settar upp skipulagðar rútuferðir til og frá byggðarkjörnum í samstarfi við sveitarfélagið og voru þær ferðir vel nýttar. Einföld lausn líkt og þessi á ekki að vera einsdæmi heldur hluti af markvissri stefnu til að auka jöfnuð þegar kemur að aðgengi að menningarviðburðum, sem einnig má nýta sem fordæmi fyrir íþróttaviðburði og aðra afþreyingu.
Til að þessi uppbygging geti orðið að veruleika þarf að þrýsta á ríkið að mæta Ísafjarðarbæ af sama metnaði og gert hefur verið fyrir Akureyri þar sem sérstakur menningarsamningur við ríkið var endurnýjaður nú í apríl. Það er eðlilegt að ríkið taki frekari þátt í fjármögnun og stuðningi við menningarverkefni víðsvegar um landið, hvað þá á svæði líkt og Ísafjarðarbæ sem hefur margsannað gildi sitt í skapandi greinum og viðburðahaldi. Enda er það eitt af árherslumálum núverandi ríkisstjórnar að jafna aðgengi landsmanna að listum um land allt.
Menning er ekki lúxus.Menning er forsenda þess að samfélög dafni.Menning laðar að sér skapandi fólk.Menning ýtir undir nýsköpun og styrkir atvinnulíf.Menning gerir bæi að spennandi stöðum til að búa á.
Við sem sveitarfélag höfum einstakt tækifæri til að byggja á þeim grunni sem lagður hefur verið og vera leiðandi samfélag skapandi greina á landsbyggðinni.
Höfundur er fatahönnuður og situr í 15. sæti á lista Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.
