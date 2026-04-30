Um daginn sá ég svona líka álitlega bifreið á bílasölu! Land Cruiser 100 sem var næstum jafn gamall og ég. Sem sérlegur áhugamaður um úr sér gengna jálka var ég vitaskuld hugfanginn. Mig hafði enda dreymt um ákkúrat svona drossíu í mörg ár. Verðið var sanngjarnt og þótt hann væri ekki fullkominn var hann bara skrambi góður. Allttént skömminni skárri en að fara ferða minna á tveimur jafnfljótum.
En síðan fór ég að spá. Hvað ef hann lekur olíu? Kannski var fyrri eigandi að fúska með ryðbætingar? Hugsanlega er kaupsamningurinn bara alls ekki álitlegur? Mögulega vilja bílasalarnir féfletta mig og hýrudraga? Hvað ef fjármögnunin steypir mér í skuldafen? Síðan eru það blessaðar tryggingarnar! Þessar spurningar hvíldu þungt á mér. Raunar svo þungt að ég ákvað fyrir rest að vera ekkert að hafa fyrir því að mæta á staðinn til þess eins að verða fyrir vonbrigðum.
Þarna var ég með draumabifreiðina í höndunum og í dauðafæri á að eignast hana. Fordómar mínir og bölspár urðu hins vegar til þess að ég lét einstakt tækifæri renna mér úr greipum. Ekki er þar með sagt að ég hefði endilega keypt blessaðan skrjóðinn, en að minnsta kosti hefði ég getað tekið upplýsta ákvörðun.
Þann 29. ágúst næstkomandi fær þjóðin tækifæri til að taka skynsamlegri ákvörðun en ég. Við fáum einstakt tækifæri til að kjósa um að fara í viðræður - sjá samning. Síðan getum við tekið afstöðu til hans og sagt já eða nei í síðari þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild. Við erum að kjósa um viðræður - ekki aðild. . Það er ekki verið að selja landið, eins og segir í stórverki þjóðarskáldsins. Ekki stendur til að afsala fullveldinu til Brussel. Enginn hefur áhuga á að varpa sjálfstæðinu fyrir róða. Það er enda ekki þetta sem skal kjósa um, heldur fær fólkið í landinu einstakt tækifæri til að veita stjórnvöldum pólitískt umboð til að semja fyrir okkar hönd. Svo skoðum við samninginn og gerum upp hug okkar út frá því sem í honum stendur.
Ég mun segja já 29. ágúst. Öðru vísi get ég ekki tekið upplýsta ákvörðun um aðild. “Nei” er glatað tækifæri. Tækifæri sem kemur ekki aftur.
Höfundur situr í stjórn og málefnaráði Viðreisnar.
