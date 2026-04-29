Frumbyggjar og frumkvöðlar í jarðhita Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir og Jónas Guðnason skrifa 29. apríl 2026 13:02 Eins og margir aðrir Hvergerðingar þá erum við uppalin í og við gróðurhúsin í Hveragerði og eigum þaðan margar kærar minningar. Hér markaðist æskan af návígi við kraftinn í hverunum og jarðskjálftana með ylinn undir fótum okkar og í hjörtum okkar. Hveragerði byggist upp einmitt á þessum forsendum, frumbyggjar bæjarins sáu tækifæri í jarðhitanum og byggðu upp sitt lífsviðurværi á þeim grunni. Hitann nýttu þeir með fjölbreyttum hætti í krafti nýsköpunar og hugvits, hvort sem er við ræktun matvæla, blóma, næringu á líkama og sál eða ferðaþjónustu. Við viljum byggja á þessari sérstöðu bæjarins inn í framtíðina og leggja kapp á að nýta auðlindina sem við höfum í jarðhitanum, bæði til nýsköpunar og uppbyggingar fjölbreyttra atvinnuvega. Það er einstakt að keyra niður Kambana og sjá jarðhitann í og við bæinn. Þar er sóknarfæri. Umfangsmiklar fjárfestingar í orkugeiranum eru fyrirhugaðar í nágrenni Hveragerðis á næstu árum og þar getum við sótt fram og nýtt ýmis tækifæri til uppbyggingar atvinnu innan Hveragerðisbæjar. Setjum áfram markið hátt, höldum á lofti sérstöðunni og ýtum undir þá stoð sem jarðhitinn er í Hveragerði og eflum samfélagið okkar á þeim sterka grunni. Við viljum laða að bænum fyrirtæki sem sjá þessi tækifæri með okkur og skapa fjölbreyttan grundvöll atvinnu í Hveragerði. Slíkt samtal er þegar hafið og við sjáum strax að það er mikill áhugi til staðar og raunverulegir möguleikar til jákvæðra umbreytinga í bæjarfélaginu að þessu leyti. Slík uppbyggingarverkefni hafa verið hluti af miklum viðsnúningi í rekstri bæjarins á kjörtímabilinu með auknum tekjumöguleikum. Viðsnúningi sem treystir grundvöll bæjarins til uppbyggingar innviða og þjónustu öllum íbúum til heilla. Við slíka uppbyggingu þurfa gæði að vera í forgrunni og vanda þarf til verka, rétt eins og hefur verið leiðarstefið á kjörtímabilinu. Yfirstandandi uppbygging Á kjörtímabilinu skrifuðu Hveragerðisbær og Reykjadalsfélagið undir samning um uppbyggingu umfangsmikillar ferðaþjónustu á Árhólmasvæðinu í Hveragerði, við rætur Reykjadals. Sú fjárfesting mun skila bænum hátt í milljarði króna. Uppbyggingin byggir á jarðhitanum og náttúrufegurðinni í Hveragerði og umhverfi þess. Fyrsti áfangi þessa metnaðarfulla verkefnis er kominn vel á veg og sjá má á svæðinu fallegar nýjar byggingar í gróðurhúsastíl. Á næstu mánuðum er fyrirhuguð opnun á glæsilegu baðlóni á svæðinu sem nýtir jarðhita á svæðinu. Auk baðanna á að byggja upp miðstöð fyrir vinnustofur, ráðstefnusali, veitingastað og gistirými. Framkvæmdirnar eru full fjármagnaðar og skapa m.a. möguleika á aðstöðu til starfs og náms án staðsetningar. Með þessu er sköpuð fjölbreytt þjónusta fyrir bæði íbúa og ferðamenn með heildrænni nálgun með sjálfbærni að leiðarljósi. Við upphaf framkvæmda komu um 400.000 ferðamenn árlega í Reykjadal og reiknað er með aukningu í 700.000 ferðamenn að teknu tilliti til uppbyggingarinnar. Þetta verkefni er til fyrirmyndar um hvernig sveitarfélagið og einkaaðilar geta komið saman og unnið og þróað slíkt verkefni með þeim hætti að allir geti unað vel við. Uppbygging Hveragarðsins Á kjörtímabilinu hefur verið unnið að mögulegum útfærslum á uppbyggingu Hveragarðsins i miðju bæjarins. Heimamenn gera sér mögulega ekki grein fyrir því hve mikil hveravirkni er þar í raun, en þar má finna eldri ummerki jarðhita í hverahrúðri, leirhveri, og svo gýs þar reglulega vatn fjölda metra í loft upp. Að slíkar náttúruperlur séu staðsettar með þessum hætti, þekkist ekki víða og felur í sér stórkostleg tækifæri. Straumur ferðamanna inn á svæðið telur í hundruðum þúsunda og fer stigvaxandi á ári hverju. Þrátt fyrir að svæðinu hafi ekki verið búin sæmandi umgjörð um lengri tíma. Tækifæri felast í sérstöðu hverasvæðisins og þeim möguleikum sem hún veitir t.d. í samstarfi bæjar og einkaaðila til sóknar í alþjóðlega sjóði sem veita styrki til uppbyggingar slíkra verkefna. Þar vinna saman mannlíf, náttúra og frumkvæði. Hægt væri í slíku verkefni að stíla inn á gróðurhúsa- og jarðhitaarfleiðina, bæði í byggingarstíl og öðru. Hægt væri að skapa aðstöðu til rannsókna og nýsköpunar samhliða áherslu á upplifun gesta og heimamanna af hverasvæðinu - sannkallaðaðri perlu í miðri byggð bæjarins með gríðarmikið aðdráttarafl. Áríðandi er í þessu tilliti að gámasvæðið sem blasir við af Hverasvæðinu og önnur slík starfsemi verði færð af svæðinu og tryggð farsæl umgjörð á nýjum stað í samræmi við aðalskipulag. Gerum tækifærin að veruleika Framboðalisti Okkar Hveragerðis vorið 2026 samanstendur af fjölbreyttri flóru fólks sem hefur umfangsmikla reynslu og menntun í þessu tilliti og hefur m.a. lagt jarðfræðina og rannsóknir því tengdu fyrir sig sem ævistarf. Þetta sjónarhorn gefur okkur aukna innsýn í þau tækifæri sem felast í jarðhitanum og náttúrunni í Hveragerði. Við viljum marka leiðina í samvinnu við íbúa og atvinnurekendur á svæðinu og fá að borðinu aðila með ríka þekkingu á þessu sviði. Við viljum setja þessi mál með skýrum hætti á dagskrá og sýna viljann til framtaks og þróunar út á við. Gerum tækifærum til uppbyggingar nýsköpunar-, rannsóknar- og fræðistarfa hátt undir höfði, leitum samstarfs og samvinnu við öfluga aðila og eflum samhliða gróðurhúsa- og grænu ásýndina og heilsueflandi áherslurnar í bænum okkar. Tökum saman markviss og hugrökk skref í átt að öflugri og fjölbreyttri uppbyggingu í Hveragerði með lífsgæðin í forgrunni. Hefjum samtalið, komum á samstarfi og gerum tækifærin að veruleika. Saman getum við gert ótrúlega hluti. Gerum þetta saman fyrir Hveragerði. Höfundar skipa 2. og 3. sæti á lista Okkar Hveragerðis 2026. 