Slagorð Flokks fólksins er einfalt en skýrt: FÓLKIÐ FYRST SVO ALLT HITT. Við viljum að öllum líði vel í borginni okkar, að allir geti fundið til öryggis og þurfi ekki að kvíða morgundeginum. Borgin verður að styðja betur við barnafjölskyldur sérstaklega viðkvæma hópa sem lent hafa neðarlega í forgangsröðunina. Fátækt hefur aukist og með versnandi stöðu margra fjölskyldna og þannig eykst vanlíðan og kvíði.
Flokkur fólksins ætlar að breyta þessu. Borgin er fjárhagslega öflugasta sveitarfélag landsins en fjármunum hennar hefur einfaldlega verið deilt út með röngum hætti. Milljörðum hefur verið sóað í óþarfa framkvæmdir og bruðl á meðan skóla- og frístundasvið rær lífróður. Ef við fáum umboð borgarbúa í komandi kosningum munum við færa fjármagn frá gæluverkefnum yfir til grunnþjónustu við fjölskyldur og börn.
Það er brýnt að grípa til aðgerða í leikskólamálum. Það ríkir óráðsía og ævintýramennska í byggingu leikskóla sem verður að stöðva. Flokkur fólksins ætlar að tryggja öllum börnum leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Til að brúa bilið fyrir þau sem bíða ætlum við að taka upp heimgreiðslur til foreldra. Við munum einnig grípa til hagkvæmra bráðalausna, til dæmis með einingahúsum. Flokkur fólksins styður einnig að fyrirtæki geti boðið starfsfólki sínu upp á daggæslu eða leikskóla. Leikskólann þarf samt að hugsa fyrst og fremst um andelga heilsu barna og svo bætt starfsumhverfi fyrir starfsfólk áður en lengra verður haldið.
Góð menntun og með áherslum á velferð skipta sköpum í grunnskólum borgarinnar. Flokkur fólksins leggur höfuðáherslu á að stórefla lestrargetu nemenda og veita kennurum stuðning til að beita árangursríkum kennsluaðferðum eins og Kveikjum neistann.
En skólinn snýst um meira en lestur. Ekkert barn á að þurfa að bíða í marga mánuði og jafnvel ár eftir mikilvægum greiningum. Tryggja verður mun hraðari aðgang að greiningarferli og létta undir með foreldrum barna með fjölþættan vanda. Meðal annars með því að láta farsældarlögin virka í raun og tryggja hverri fjölskyldu sinn eigin tengilið í kerfinu.
Við í Flokki fólksins gerum einnig ríka kröfu um að börnin fái hollan og næringarríkan mat í skólanum. Þess vegna ætlum við binda enda á útvistun skólamáltíða til einkafyrirtækja sem hámarka gróða sinn á kostnað gæða. Grunnskólar í Reykjavík eiga að reka sín eigin eldhús og þar sem matur er eldaður frá grunni. Þá verður að tryggja jafnt aðgengi allra barna að íþrótta- og frístundastarfi, ekkert barn á að vera út undan vegna efnahags.
Flokkur fólksins hefur alltaf beitt sér sérstaklega í þágu hinna verst settu. Þjónusta borgarinnar verður að ná til efnaminnstu barnafjölskyldnanna. Það er til dæmis forgangsmál að hækka grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar.
Annað verður að bíða á meðan við tryggjum fæði, klæði, húsnæði og velferð barna okkar. Fólkið fyrst svo allt hitt.
Höfundur er oddviti Flokks fólksins í Reykjavík
