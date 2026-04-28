Hólastóllinn

Til allra velunnara Hólastaðar!
Senn líður að ögurstund þar sem yfirvöld véla þessa stundina með fjöregg Háskólans á Hólum. Fram hafa komið hugmyndir um að selja Staðarhúsin, reisa stórar byggingar á Sauðárkróki til að hýsa þar starfsemi fiskeldisins ásamt yfirstjórn og skrifstofum skólans. Í mínum huga er augljóst hvaða afleiðingar sá gjörningur mun hafa, ef af verður, að flytja höfuðstöðvar skólans til Sauðárkróks og/eða Reykjavíkur. – Upphafið að endalokum Háskólans á Hólum. Heyrt hef ég ávæning af því, og telst varla lýðræðislegt ef satt er, að einhverjir aðilar tengdir Hólum hafi fengið ábendingar um að hafa sig hæga.
Máli mínu til stuðnings langar mig að bregða upp til umhugsunar samlíkingu sem ég veit að allir muni vel skilja. Tökum einfalt dæmi af stól. Nærtækast að kalla hann Hólastól. Hann hefur staðið stöðugur á fjórum fótum. Einn er fótur biskupsstólsins, annar er fótur hestafræðideildar, þriðji er fótur ferðamáladeildar, fjórði er fótur fiskeldisfræðideildar. Ofan á stólnum er setan sem heldur öllum fótum saman. Það er að sjálfsögðu yfirstjórn háskólans og Staðarins.
Nú er svo komið að einungis fótur hestafræðideildarinnar er enn heill og traustur. Biskupsfóturinn var orðinn valtur en virðist nú hafa endurheimt að nokkru sinn styrk. Fótur ferðamáladeildar er talinn ónauðsynlegur fyrir stólinn, kennslan fer að mestu fram á netinu og má stólfótur sá vera hvar sem er, en fótur fiskeldisdeildar hefur verið klofinn og verður væntanlega áfram. Sjálfa stólsetuna er þegar búið að taka og fara með á Krókinn. Og er svo að skilja að þar eigi hún að vera.
Það ætti hverjum manni að vera ljóst hver örlög bíða stóls sem búið er að rífa af setuna og undan honum einn fótinn eða tvo. Beinagrindin á þá ekki langt eftir.
Ég skora á alla velunnara Hóla að láta þetta dæmi stólsins ekki raungerast á Hólum. Vilji er það sem þarf.
Ef oss sækja óláns flokkar
eflast skal og hvergi dóla.
Skyldi verða arfleifð okkar
eyðilegging Hólaskóla?
Með baráttukveðju.
Hjalti Pálsson.
Höfundur er fyrrverandi ritstjóri Byggðasögu Skagafjarðar.
