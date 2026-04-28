Skoðun

Kaupleiga er bjarg­ráð – ekki brask

Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir skrifar

Það er þyngra en tárum taki að heyra af ráðherra og aðstoðarmanni hans tala um frekju Grindvíkinga. Grindvíkingar hafa skapað tugi milljarða í tekjur fyrir þjóðarbúið í gegnum tíðina Grindvíkingar eru ekki að biðja um ölmusu, við erum ekki að betla neitt af ríkinu. Við viljum geta keypt húsin okkar aftur á sanngjörnu markaðsverði, þegar markaðsverð liggur fyrir.

Við viljum koma húsunum í vinnu því nú þegar liggja mörg þeirra undir frekari skemmdum. Björgum fjármunum ríkisins með því að aðhafast eitthvað í húsnæðismálum í Grindavík í stað þess að gera ekki neitt.

Um 40% íbúa Grindavíkur hafa sýnt kaupleigu sérstakan áhuga. Hér er ekki verið að biðja um neitt gefins, heldur er þetta skýrt ákall um sveigjanleika til að geta tekið upplýstar ákvarðanir um framtíðina.

Fulltrúar Fasteignafélagsins Þórkötlu hafa áður viðurkennt að eftirspurn eftir kaupleigu sé talsverð, en hafa kallað eftir lagabreytingum eða skýrara rými frá yfirvöldum til að útfæra hana. Sagt hefur verið að ekki megi „hvetja fólk til að braska með eignir“ og koma verði í veg fyrir utanaðkomandi fasteignabrask áður en innviðir eru tilbúnir.

Að hjálpa fólki, sem hefur flutt tvisvar til fjórum sinnum á síðustu tveimur árum, að komast heim í sitt eigið hús er ekki brask. Það er mannúð. Stjórnvöld verða að gefa Fasteignafélaginu Þórkötlu heimild til að bjóða upp á raunhæfa og sveigjanlega leigu og kaupleigusamninga. Án þess getur fólk ekki mátað sig við aðstæður í bænum án mikillar fjárhagslegrar áhættu. Markaðsvirði eigna í Grindavík er ekki vitað á þessari stundu. Hættið að horfa á Grindvíkinga sem vandamál eða reikningshald og leyfið okkur að hefja endurreisnina.

Grindavík verður ekki reist við nema með Grindvíkingum.

Við krefjumst þess að Fasteignafélaginu Þórkötlu verði leyft að leggja sín spil á borðið tafarlaust.

Höfundur er bæjarfulltrúi í Grindavík.

