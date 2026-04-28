Ég heiti Jón Guðni Guðmundsson og fluttist á Akranes fyrir um ári með fjölskyldunni minni, á afmælisdaginn minn 19. apríl. Það hefur verið afar ánægjulegt að aðlagast samfélaginu hér og sérstaklega vil ég hrósa skólakerfinu, sem Skagamenn mega sannarlega vera stoltir af.
Við eigum þrjú börn; tvö ganga í Brekkubæjarskóla og hið yngsta er á leikskólanum Teigaseli. Lífið snýst, eins og hjá flestum, um fjölskyldu, vinnu og frístundir.
Við völdum Akranes af vandvirkni eftir mikla rannsóknarvinnu á því hvar best væri að ala upp börn. Akranes hefur orð á sér fyrir að vera frábær staður fyrir fjölskyldur, með rólegu umhverfi og sterku skólastarfi sem byggir á fagþekkingu og faglegum vinnubrögðum. Þessu þarf að halda áfram að hlúa að og efla.
Það sem hefur alltaf skipt mig mestu máli er að hlusta. Að hlusta á fólk, skilja ólíkar þarfir og finna lausnir sem virka í raunveruleikanum, ekki bara á pappír. Kannski er það ástæðan fyrir því að ég hef frá upphafi stutt Viðreisn. Þar sé ég skýra framtíðarsýn, jarðbundna nálgun og raunhæfar lausnir. Taka ákvarðanir og ganga í verkin.
Eins og í öllum samfélögum eru tækifæri til umbóta. Með því að hlusta á íbúa og vinna markvisst úr ábendingum þeirra getum við byggt enn sterkara samfélag. Margir nefna skóla- og leikskólamál, þar sem mikið er vel gert en einnig má bæta, til dæmis með uppbyggingu ungbarnaleikskóla. Aðrir benda á mikilvægi fjölbreyttara atvinnulífs sem dregur fleiri að bænum.
Fyrir mér snýst þátttaka í stjórnmálum ekki um háværar yfirlýsingar heldur gildi. Ég vil sjá samfélag þar sem ákvarðanir eru teknar af yfirvegun, með hag fjölskyldna, fyrirtækja og nærsamfélagsins í forgrunni. Ég tel að Viðreisn standi fyrir ábyrgð, framsækni og raunverulegar lausnir.
Við í Viðreisn á Akranesi viljum ganga í verkin.
Viðreisn á Akranesi setur börn og fjölskyldur í forgrunn og byggir allar ákvarðanir á ábyrgri fjármálastjórn, gagnsæi og gæðum í þjónustu bæjarins. Við komum með ferskan blæ í bæjarmálin með nýja nálgun á gömul vandamál. Við ætlum að framkvæma og við þorum að taka ákvarðanir. Markmiðið okkar er einfalt en krefjandi: Akranes á að vera eftirsóknarverðasta bæjarfélag stórhöfuðborgarsvæðisins til að búa í, ala upp börn, reka fyrirtæki og eldast með reisn. Við trúum því að bærinn geti gert miklu betur en hann gerir í dag og við ætlum að sanna það.
Á liðnu kjörtímabili hafa skuldir á hvern íbúa hækkað og nær tvöfaldast. Á sama tíma hafa álögur á íbúa og fyrirtæki aukist verulega; fasteignaskattar á húsnæði hafa hækkað og er þessi þróun ósjálfbær. Við getum ekki haldið áfram að hækka álögur á heimilin og fyrirtækin í bænum án þess að sýna fram á bætta þjónustu á móti.
Viðreisn ætlar að stöðva þessa þróun. Við ætlum að koma á ábyrgum fjármálum þar sem hver króna er nýtt af skynsemi. Við viljum ekki hækka álögur, við ætlum þess í stað að gera kerfið okkar skilvirkara.
Margar hendur vinna stundum of fá verk í stjórnsýslunni. Við ætlum að greina ferla bæjarins kerfisbundið, eyða flöskuhálsum og nýta stafrænar lausnir til að stytta boðleiðir. Markmiðið er skýrt: Við ætlum að skila peningum íbúa út í þjónustuna. Það gerum við með því að færa fjármagn úr yfirbyggingu og beint inn í skólana okkar, velferðarkerfið og umhirðu bæjarins.
Akranes á inni ótrúleg sóknarfæri. Hvort sem það er á Breiðinni, í miðbænum eða á Grundartanga, þá þurfum við bæjarfélag sem þjónustar atvinnulífið í stað þess að þvælast fyrir því. Við ætlum að bjóða hagstætt lóðaverð og stytta afgreiðslutíma leyfa svo nýsköpun og fjölbreytni fái að blómstra.
Viðreisn á Akranesi er ferskt og nýtt framboð skipað fólki með ólíkan bakgrunn en sameiginlegan metnað.
* Við ætlum að setja börnin í forgrunn allra ákvarðana.
* Við ætlum að fara vel með fé íbúa og verja skattfé af ábyrgð.
* Við ætlum að byggja upp kraftmikið og öflugt atvinnulíf.
* Við ætlum að tryggja velferðarþjónustu sem grípur fólk strax.
* Við ætlum að starfa af heiðarleika, gagnsæi og fagmennsku.
Við ætlum að byggja sjálfbæran, mannúðlegan og framsækinn bæ fyrir framtíðina.
Væri ekki gaman að setja X við C þann 16. maí?
Höfundur er oddviti Viðreisnar á Akranesi.
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hlynur Áskelsson,Baldur Borgþórsson skrifar
Berglind Rán Ólafsdóttir,Björn Örvar skrifar
Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Siv Friðleifsdóttir skrifar
Þorvaldur Daníelsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Einar Alexander Haraldsson skrifar
Örn Sigurðsson skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Njörður Sigurðsson,Sandra Sigurðardóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Hjálmar Hallgrímsson skrifar
Björn B. Björnsson skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Indíana Rós Ægisdóttir,Steinn Jóhannsson skrifar
Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar
Kristinn Karl Brynjarsson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir skrifar
Inga Hlín Pálsdóttir skrifar
Finnbjörn A Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Anna Hildur Hildibrandsdóttir skrifar
Ellen Alma Tryggvadóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Inger Erla Thomsen skrifar
Bolli Héðinsson skrifar