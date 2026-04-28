Skoðun

Akra­nes á að vera eftir­sóknar­verðasti bærinn: Fersk nálgun með Við­reisn

Jón Guðni Guðmundsson skrifar

Ég heiti Jón Guðni Guðmundsson og fluttist á Akranes fyrir um ári með fjölskyldunni minni, á afmælisdaginn minn 19. apríl. Það hefur verið afar ánægjulegt að aðlagast samfélaginu hér og sérstaklega vil ég hrósa skólakerfinu, sem Skagamenn mega sannarlega vera stoltir af.

Við eigum þrjú börn; tvö ganga í Brekkubæjarskóla og hið yngsta er á leikskólanum Teigaseli. Lífið snýst, eins og hjá flestum, um fjölskyldu, vinnu og frístundir.

Við völdum Akranes af vandvirkni eftir mikla rannsóknarvinnu á því hvar best væri að ala upp börn. Akranes hefur orð á sér fyrir að vera frábær staður fyrir fjölskyldur, með rólegu umhverfi og sterku skólastarfi sem byggir á fagþekkingu og faglegum vinnubrögðum. Þessu þarf að halda áfram að hlúa að og efla.

Það sem hefur alltaf skipt mig mestu máli er að hlusta. Að hlusta á fólk, skilja ólíkar þarfir og finna lausnir sem virka í raunveruleikanum, ekki bara á pappír. Kannski er það ástæðan fyrir því að ég hef frá upphafi stutt Viðreisn. Þar sé ég skýra framtíðarsýn, jarðbundna nálgun og raunhæfar lausnir. Taka ákvarðanir og ganga í verkin.

Eins og í öllum samfélögum eru tækifæri til umbóta. Með því að hlusta á íbúa og vinna markvisst úr ábendingum þeirra getum við byggt enn sterkara samfélag. Margir nefna skóla- og leikskólamál, þar sem mikið er vel gert en einnig má bæta, til dæmis með uppbyggingu ungbarnaleikskóla. Aðrir benda á mikilvægi fjölbreyttara atvinnulífs sem dregur fleiri að bænum.

Fyrir mér snýst þátttaka í stjórnmálum ekki um háværar yfirlýsingar heldur gildi. Ég vil sjá samfélag þar sem ákvarðanir eru teknar af yfirvegun, með hag fjölskyldna, fyrirtækja og nærsamfélagsins í forgrunni. Ég tel að Viðreisn standi fyrir ábyrgð, framsækni og raunverulegar lausnir.

Við í Viðreisn á Akranesi viljum ganga í verkin.

Viðreisn á Akranesi setur börn og fjölskyldur í forgrunn og byggir allar ákvarðanir á ábyrgri fjármálastjórn, gagnsæi og gæðum í þjónustu bæjarins. Við komum með ferskan blæ í bæjarmálin með nýja nálgun á gömul vandamál. Við ætlum að framkvæma og við þorum að taka ákvarðanir. Markmiðið okkar er einfalt en krefjandi: Akranes á að vera eftirsóknarverðasta bæjarfélag stórhöfuðborgarsvæðisins til að búa í, ala upp börn, reka fyrirtæki og eldast með reisn. Við trúum því að bærinn geti gert miklu betur en hann gerir í dag og við ætlum að sanna það.

Á liðnu kjörtímabili hafa skuldir á hvern íbúa hækkað og nær tvöfaldast. Á sama tíma hafa álögur á íbúa og fyrirtæki aukist verulega; fasteignaskattar á húsnæði hafa hækkað og er þessi þróun ósjálfbær. Við getum ekki haldið áfram að hækka álögur á heimilin og fyrirtækin í bænum án þess að sýna fram á bætta þjónustu á móti.

Viðreisn ætlar að stöðva þessa þróun. Við ætlum að koma á ábyrgum fjármálum þar sem hver króna er nýtt af skynsemi. Við viljum ekki hækka álögur, við ætlum þess í stað að gera kerfið okkar skilvirkara.

Margar hendur vinna stundum of fá verk í stjórnsýslunni. Við ætlum að greina ferla bæjarins kerfisbundið, eyða flöskuhálsum og nýta stafrænar lausnir til að stytta boðleiðir. Markmiðið er skýrt: Við ætlum að skila peningum íbúa út í þjónustuna. Það gerum við með því að færa fjármagn úr yfirbyggingu og beint inn í skólana okkar, velferðarkerfið og umhirðu bæjarins.

Akranes á inni ótrúleg sóknarfæri. Hvort sem það er á Breiðinni, í miðbænum eða á Grundartanga, þá þurfum við bæjarfélag sem þjónustar atvinnulífið í stað þess að þvælast fyrir því. Við ætlum að bjóða hagstætt lóðaverð og stytta afgreiðslutíma leyfa svo nýsköpun og fjölbreytni fái að blómstra.

Viðreisn á Akranesi er ferskt og nýtt framboð skipað fólki með ólíkan bakgrunn en sameiginlegan metnað.

* Við ætlum að setja börnin í forgrunn allra ákvarðana.

* Við ætlum að fara vel með fé íbúa og verja skattfé af ábyrgð.

* Við ætlum að byggja upp kraftmikið og öflugt atvinnulíf.

* Við ætlum að tryggja velferðarþjónustu sem grípur fólk strax.

* Við ætlum að starfa af heiðarleika, gagnsæi og fagmennsku.

Við ætlum að byggja sjálfbæran, mannúðlegan og framsækinn bæ fyrir framtíðina.

Væri ekki gaman að setja X við C þann 16. maí?

Höfundur er oddviti Viðreisnar á Akranesi.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

