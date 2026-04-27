Skoðun

Hvert fóru þessir tíu milljarðar?

Þorvaldur Daníelsson skrifar

Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 vekur upp einfalda en óþægilega spurningu.

Á aðeins einu ári hefur rekstur borgarinnar snúist úr tæplega 5 milljarða afgangi í 5,3 milljarða tap. Munurinn er um tíu milljarðar króna!

Það kallar á skýringar.

Þegar Framsókn tók þátt í meirihluta borgarstjórnar skilaði rekstur borgarinnar jákvæðri niðurstöðu. Það gerðist ekki af sjálfu sér. Það var vegna markvissrar fjármálastjórnar, aðhalds og skýrrar forgangsröðunar. Nú, aðeins ári síðar, skila svokallaðir samstarfsflokkar í borgarstjórn 5 milljarða tapi.

Spurningin sem blasir við er einföld: hvert fóru peningarnir?

Var þjónustan bætt með afgerandi hætti? Hafa innviðir borgarinnar tekið miklum framförum? Eru færri holur í götunum? Eru biðlistar eftir leikskólaplássi styttri? Finna borgarbúar raunverulega fyrir tíu milljarða króna mun í sínu daglega lífi?

Flestir Reykvíkingar myndu líklega eiga erfitt með að svara því játandi.

Það er auðvelt að tala um metnað og framtíðarsýn og nota stór orð. Rekstur sveitarfélags snýst á endanum um ábyrga notkun á almannafé. Tíu milljarðar hverfa ekki sporlaust.

Samstarfsflokkarnir í borgarstjórn þurfa að svara því með skýrum hætti hvernig þessi staða kom upp. Ekki með almennum yfirlýsingum eða pólitískum frösum.

Reykvíkingar eiga rétt á svörum.

Þeir eiga líka rétt á ábyrgri fjármálastjórn. Borgin er ekki tilraunastofa fyrir pólitískar hugmyndir sem enginn ber síðan ábyrgð á þegar reikningurinn kemur, sbr. leikskólann Brákarborg sem er að kosta borgina hátt í 4 milljarða króna! Sá reikningur lendir á endanum alltaf hjá borgarbúum í formi hærri gjalda, lakari þjónustu eða verri fjárhagsstöðu til framtíðar.

Við í Framsókn skiluðum tæplega 5 milljarða afgangi með Einar Þorsteinsson sem borgarstjóra. Núna skila samstarfsflokkarnir 5,3 milljarða tapi. Í hvað fóru þessir 10 milljarðar? Ekki finn ég fyrir bættri þjónustu eða færri holum í götunum.

Er ekki bara best að kjósa Framsókn?

Setjum X við B.

Höfundur er í 3. sæti á lista Framsóknar í komandi borgarstjórnarkosningum.

Þorvaldur Daníelsson Framsóknarflokkurinn Reykjavík

