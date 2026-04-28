Tölum hátt og stolt um frið, segjum nei við hervæðingin Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar 28. apríl 2026 09:50 Ísland á alltaf að tala fyrir friði, ekki fara í bandalög með þjóðum sem eru að vígbúast. Því miður erum við í hernaðarbandalagi (NATÓ) við þurfum ekki að ganga til liðs við þjóðir sem eru að hervæðast og eru tilbúnar í stríð, þó ESB sé stofnað til að koma á varanlegum friði í Evrópu, hefur Evrópusambandið verið í farvegi hervæðingar í nokkurn tíma. Umræða um ESB hér á landi þarf að taka mið af þessari þróun. Ég vil útrýma kjarnavopnum ekki vera undir „fælingarhlíf“ kjarnorkuvopna Emmanuels Macron. Ég vil ekki íslenskan her eða nokkurn annan her á Íslandi, ég vil ekki að ungt fólk verði að drepa hvort annað út af málstað sem þau eru ekki sammála og skilja ekki, ég vil að peningum sé frekar varið í heilbrigðis og menntamál en stríðstól, stríð bitnar alltaf verst á börnum, það eru alveg nógu margar flóttamannabúðir í heiminum. Við þurfum frið, fáum frekar aðrar þjóðir með okkur að tala fyrir friði, ekki taka undir stríðsóp ESB, BNA eða NATÓ Friðarrödd Íslands má ekki þagna, ef við göngum í ESB þá tökum við upp utanríkisstefnu ESB hún er ekki friðsöm og talar ekki fyrir friði Höldum röddinni og tölum hátt og stolt um frið, frið handa öllum Einhver spurði „við hvað eruð þið hrædd“ ég er hrædd við það sem þeir kalla „hernaðarlegt Schengen“ (e. ‘Military Schengen.'), þið ættuð að vera það líka. Ég hvet ykkur til að skoða þetta vel á síðu eu.com opinbera síðu Evrópusambandsins „Í nóvember 2025 kynntu framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og æðsti fulltrúi utanríkismála og öryggismála hernaðarlegan flutningspakka (e. ‘Military Schengen.'), sem miðar að því að tryggja óaðfinnanlega flutninga hermanna, búnaðar og hergagna innan ESB. Reglugerðartillögu sem býður upp á alhliða ráðstafanir til að tryggja hraða, samhæfða og örugga flutninga hermanna og búnaðar innan Evrópusambandsins, styrkir varnarstöðu Evrópu, taka á hindrunum í hernaðarlegum flutningum á öllum sviðum - reglugerðar, innviða og getu - sem nú hægja á herflutningum yfir landamæri.“ Þó þetta hafi verið gert út af ógninni af Rússum þá kemur þetta til með að gilda fyrir öll ríki um hvaða stríðsógn sem ESB telur sig þurfa að verjast. Talsmaður NATÓ staðfestir að innan bandalagsins væru í gangi virkar umræður um leiðir til að auka öryggi á Norðurslóðum, þetta hafa Fulltrúar ESB sem hingað hafa komið segja líka að Ísland sé mikilvægt í vörnum á Norðurslóðum. Carsten Breuer, æðsti yfirmaður þýska heraflans kom til Íslands í fullum herklæðum, staða Þýskalands í Evrópu hefur breyst, sjáið Litháens, þar sem Þýskaland hefur nú fasta hernaðarviðveru í fyrsta skipti síðan nasistar hertóku landið, Þjóðverjar eyða mörgum milljörðum í stríðstól og hernað og þeir eru ekki eina landið í Evrópu sem hefur aukið útgjöld og herstyrk sinn, viljum við taka þátt í þessu? ég mæli með að þið lesið viðtal við hann sem Allan Little hjá BBC news tók þann 27 Mars 2026 Það er Bandarísk herstöð á Miðnesheiði, þó að NATÓ fái að nota hana þá gætu komið upp aðstæður þar sem ESB vildi nota hana en Bandaríkin vildu ekki leyfa það, hvar værum við þá stödd við erum með „samninga“ við báða aðila, hvort á að hlýða pabba eða mömmu? Yrði Ísland hernumið aftur, værum við ófrjáls í okkar eigin landi vegna rangra ákvarðana í afneitun og blindni vegna loforða um betri tíma og lámarksvexti? Hvað ef Frakkar vildu hafa kjarnavopn hér!. Ef við gengum í ESB gæti þessi staða komið upp og við gætum ekkert sagt því í grunnin ráðum við ekki yfir okkur og landinu okkar að fullu lengur. Þetta snýst ekki um varnir Íslands það ætti öllum að vera ljóst, það hefur verið vitað í mörg ár, að halda annað er barnaskapur. „Að nafninu til er bandarískur her í landinu til að verja þjóðina. Flestum er þó ljóst, að þetta er löngu orðið fáránlegt öfugmæli, því að her og herstöðvar geta litla sem enga vörn veitt í nútímastyrjöld, en þvert á móti kalla mikinn háska yfir landsmenn. Herstöðvarnar eru byggðar upp sem liður i vígbúnaðarkerfi Bandaríkjamanna og koma Íslendingum að engu gagni“ Ragnar Arnalds, Jónas Árnason, Jón Sn. Þorleifsson, Lúðvík Jósefsson, Geir Gunnarsson. 1968 Ég enda þetta á ræðu Eysteins Jónssonar (f.1906, d.1993) við stjórnarráðshúsið 18. júní 1944, eins og Ögmundur Jónasson gerir svo oft því "Aldrei er góð vísa of oft kveðin" „En nú kynni einhver að spyrja: Fáum vér starfsfrið og tækifæri til þess að sýna hverju lítil frjáls þjóð fær áorkað? Getur 125 þús. manna þjóð stofnað raunverulega frjálst lýðveldi á þessum tímum, þegar margfalt stærri þjóðir hafa verið lagðar undir okið og er haldið í áþján? Vér svörum þessu þannig: Stofnun þessa fámenna lýðveldis verður prófsteinn á það, sem koma skal eftir þá heljaröld, sem nú er. Það er stofnað í trausti á sigur frelsisins. Það er fætt í von um ósigur ofbeldis og yfirgangs. Það er stofnað í trausti þess, að sambúð þjóða verði sett það markmið, að engin verði annari undirgefin, en allar vinni saman. Vér Íslendingar munum kappkosta að koma þannig fram við aðrar þjóðir, að vér öðlumst vináttu þeirra og traust. Vér munum unna öðrum réttar og sannmælis, en halda á rétti vorum. Slíkar verða landvarnir þjóðarinnar og aðrar eigi" https://timarit.is/page/1001729?iabr=on#page/n0/mode/2up/ Höfundur er í stjórn Suðurlandsdeildar Til vinstri við ESB, og í Samtökum Hernaðarandstæðinga og langamma 