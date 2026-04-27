Á þessu kjörtímabili hefur rekstri Hveragerðisbæjar, þar sem Okkar Hveragerði hefur starfað í meirihluta, verið snúið úr 366 m.kr. tapi árið 2021 í 169 m.kr. hagnað árið 2024 og 100 m.kr. hagnað árið 2025. Þessi árangur hefur náðst á sama tíma og ráðist hefur verið í eina umfangsmestu innviðauppbyggingu í sögu bæjarins og þjónusta við íbúa bætt á mörgum sviðum. Það var ekki sjálfgefið að ná þessum þremur markmiðum samtímis; að rétta af reksturinn, fjárfesta í uppbyggingu og efla þjónustu, en það tókst. Niðurstaðan er traustari rekstrargrundvöllur til framtíðar og betri þjónusta.
Íbúum Hveragerðisbæjar hefur fjölgað mikið á síðasta ártug en uppbygging grunninnviða fylgdi ekki nægilega vel þeirri þróun. Þegar nýr meirihluti tók við eftir kosningar 2022 var ljóst að byggja þyrfti upp húsnæði fyrir leikskóla og grunnskóla, íþróttaaðstöðu, stækka fráveitu, fjölga félagslegu húsnæði og bæta aðra grunninnviði, s.s. að styrkja velferðar- og skólaþjónustu. Þetta eru lögbundin verkefni sveitarfélaga og ábyrg stjórnsýsla felst í því að sinna þessum verkefnum og mæta þannig þróun sveitarfélagsins með uppbyggingu grunninnviða. Á kjörtímabilinu hefur verið ráðist í öll þessi verkefni.
Í raun má segja að með því að byggja ekki upp grunninnviði Hveragerðisbæjar í takt við þróun og stækkun sveitarfélagsins hafi verið tekið lán í innviðum. Ef slík uppsöfnuð þörf hefði verið færð til bókar með sama hætti og fjárhagslegar skuldir í ársreikningi árið 2021, sem var síðasta heila rekstrarár fyrrum meirihluta, er ljóst að skuldir hefðu verið miklu hærri en þær voru.
Á því kjörtímabili sem nú er að líða hefur verið unnið á þeirri miklu innviðaskuld sem sveitarfélagið stóð frammi fyrir. Það er þó ekki óskastaða neins sveitarfélags að þurfa að ráðast í jafn umfangsmikla og kostnaðarsama uppbyggingu innviða á svo skömmum tíma, en það var nauðsynlegt. Við þá miklu fjárfestingu sem ráðist hefur verið í, þá eina mestu í 80 ára sögu sveitarfélagsins, hafa því fjárhagslegar skuldir hækkað. Ástæðan er þó ekki hallarekstur, eins og á fyrra kjörtímabili, heldur markviss uppbygging innviða og þjónustu. Þá er verðbólgan í verðtryggðu lánaumhverfi auðvitað erfið öllum sem skulda. Skuldaviðmið bæjarins var 101% árið 2019, lækkaði í 91% árið 2023, er áætlað 117% árið 2026 og gert ráð fyrir að verði komið í um 97% árið 2029, nokkru lægra en það var árið 2019. Þetta eru því ekki óstjórnlegar fjárhagslegar skuldir heldur fjármögnuð uppbygging í ört vaxandi bæjarfélagi. Vegna þess að rekstur Hveragerðisbæjar hefur verið styrktur á kjörtímabilinu ræður sveitarfélagið vel við þessa miklu innviðauppbyggingu, en áfram þarf þó að sýna ábyrgð í rekstri.
Í grunninn snýst rekstur sveitarfélagsins um valkosti, þ.e. að fjárfesta í þjónustu og innviðum fyrir íbúa eins og nauðsynlegt er hverju sinni eða fresta því. Valkostirnir eru því í raun pólitísk forgangsröðun. Undir forystu Okkar Hveragerðis hefur núverandi meirihluti valið að byggja upp þjónustu og innviði á sama tíma og reksturinn hefur verið styrktur, tekjur auknar og sjálfbærni hans bætt.
Dagný er bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis, Njörður er bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis og Sandra er forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis.
