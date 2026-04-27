Skoðun

Hrein torg, fögur borg

Hildur Björnsdóttir skrifar

Hér áður stóð gjarnan á sorptunnum í Reykjavík „hrein torg, fögur borg“. Það eru orð að sönnu. Snyrtimennska og hreinlæti skipta öllu máli þegar kemur að upplifun á borgarlífi og virðingu fyrir því sem fyrir augu ber. Borgin er okkar heimili og við eigum að sjá til þess að hún skarti sínu fegursta í hversdeginum og þegar gesti ber að garði.

Því miður virðist sem þetta gamalgróna slagorð hafi fallið í gleymsku undanfarna áratugi. Borgin okkar er því miður ekki nægjanlega snyrtileg, götur eru skítugar og svifryk hvílir hér yfir á blíðviðrisdögum. Svifrykið er ekki bara lýti á borgarumhverfinu, heldur beinlínis hættulegt heilsu borgarbúa eins og Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) hefur ítrekað bent á. En það er nú önnur og lengri saga.

Sjálfstæðisflokkurinn vill ráðast í löngu tímabært hreinsunarátak í Reykjavík strax að loknum kosningum. Bætt umgengni um borgina byrjar nefnilega hjá borgaryfirvöldum sjálfum.

Eins og sakir standa eru stofnbrautir og tengibrautir þvegnar einu sinni á ári og sópaðar þrisvar. Stígar og húsagötur fylgja í grófum dráttum sama kerfi. Oftar er svo þrifið í miðborginni.

Þetta er ekki nóg, eins og ástand borgarinnar ber glöggt vitni um. Reykjavíkurborg hefur sömuleiðis innleitt svokallaða „Viljandi villt“ stefnu sem í grófum dráttum gengur út á að láta gróður vaxa villtan í borgarumhverfinu. Sláttur og umhirða látin lönd og leið, en einhverjir kynnu að segja þessa stefnu vera birtingarmynd stjórnartíðar Samfylkingarinnar í Reykjavík. Stjórnlaus vöxtur og ekkert aðhald.

Þessu þurfum við að breyta. Ein af grunnskyldum borgarinnar er að þrífa götur og hirða um borgarumhverfið. Gras þarf að slá, og illgresi að reyta. Aðeins þannig setjum við tóninn fyrir bætta umgengni. Við þurfum að forgangsraða, og það strax.

Gleymum ekki grunnþjónustunni. Hrein torg, fögur borg.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

