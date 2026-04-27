Skoðun

Fyrsta stefna Reykja­víkur­borgar um göngu­væna borg

Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar

Fyrsta stefna Reykjavíkurborgar um gönguvæna borg hefur litið dagsins ljós. Í fyrsta sinn setjum við fram heildstæða sýn og áætlun um stóraukna fjárfestingu í innviðum fyrir gangandi og meiri natni í þjónustu við gangandi. Fyrir börnin okkar, öryggi þeirra og sjálfstæði. Fyrir mannlífið, tengslin, heilsuna og vellíðanina. Fyrir hreint loft og loftslagið. Markmiðið er að fjölga gangandi og gera göngu að raunhæfum valkosti í daglegu lífi.

Í dag vilja um 25% ganga til vinnu, nær tvöfalt fleiri en gera það í raun. Það sýnir að tækifærin eru til staðar og að við höfum verk að vinna ef við ætlum að hlusta á íbúa. Viljinn endurspeglast einnig í jákvæðri þróun síðustu ára en hlutfall virkra ferðamáta hefur aukist úr 11% árið 2008 í 23% árið 2024.

Fjárfesting í innviðum mótar val. Í áratugi hefur megináhersla verið lögð á innviði fyrir bíla, allt frá tíma þegar mun fleiri notuðu aðra samgöngumáta. Það var meðvituð ákvörðun að byggja upp bílaborg, og því er auðveldast að keyra í dag. En það þýðir líka að við getum byggt eitthvað annað. Ef við getum skapað bílaborg getum við skapað lífsgæðaborg. Við vitum að það virkar.

Hér er gott dæmi um að fjárfesting í innviðum skilar árangri. Um 8% ferða eru farnar á hjóli í dag. Árið 2010 þegar fyrsta hjólreiðaáætlun borgarinnar var samþykkt voru þær aðeins 2%. Sú fjórföldun sýnir skýrt að innviðir skipta máli, ákvarðanir um fjárfestingar skipta máli.

Öryggi barna er sérstakt áhersluatriði stefnunnar. Við viljum sömuleiðis draga úr því öráreiti sem gangandi mæta í dag, hvort sem það er þegar gangstéttir eru of þröngar eða enda fyrirvaralaust, snjóhaugum er plantað á miðjar gangstéttir eða gangstéttir fylgir ekki styðstu leið milli staða eða þeim slóðum eða óskastígum sem fólk velur í raun.

Ég hvet þig til að kynna þér stefnuna og aðgerðir hennar og veita okkur endurgjöf. Stefnan er í samráðsgátt út daginn í dag.

Til hamingju Reykjavík. Áfram gakk!

Höfundur er formaður stýrihóps um gönguvæna borg.

