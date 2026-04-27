Við vitum að skipulagt íþrótta- og tómstundastarf er eitt af því sem verndar börn gegn áhættuhegðun, hefur mikið forvarnargildi og er ein besta leið til að tilheyra í nærsamfélaginu - því lengri ástundun því betra. Það er dýrmætt að fá hæfni til að eignast félaga fyrir lífstíð í heilbrigðu umhverfi, læra að tilheyra hópi en á sama tíma að uppskera meira sjálfstraust og bætta líðan í því sem maður er góður í - allt einstakt veganesti út í lífið. Þess vegna höfum við frístundakortið, til að hvetja börn og ungmenni til félagslegrar þátttöku, efla lífsgæði og ýta undir heilbrigði og bætta líðan samhliða að jafna aðgengi barna að þessu heilbrigða umhverfi og opna heim að fjölbreyttu íþrótta-, lista- og tómstundastarfi út um alla borg.
Hækkun frístundastyrksins hefur fjölgað iðkendum í Reykjavík
Við að efna kosningaloforð Samfylkingarinnar á þessu kjörtímabili, hækka frístundastyrkinn úr 50 þúsund krónum í 75 þúsund krónur, hefur nýtingin aukist - fleiri börn eru að skila sér inn skipulagt íþrótta- og tómstundastarfi - sem er stórkostlegt. Það er mikilvægt að gleðjast yfir góðum árangri en það sem hefur setið í mér er að þau börn sem sitja eftir búa og lifa í veruleika sem fæst börn í Reykjavík lifa við. Þau búa við fátækt, við fötlun eða eru af erlendum uppruna - og fyrir vikið sitja eftir.
Finnum börnin og styðjum þau áfram
Undir forystu Samfylkingarinnar á þessu kjörtímabili hefur verið lagt út net farsældar til að finna þessi börn. Við viljum ná til þessara 18% barna í borginni sem ekki nýta frístundakortið, koma þeim í þátttöku og virkni. Á kjörtímabilinu höfum við stofnað teymi frístundatengla sem vinnur þvert á borgarhverfin en farteymið vinnur út frá faglegu mati og hefur að markmiði að skima fyrir börnum í viðkvæmri stöðu og styðja þau í að finna sér frístund eftir áhugasviði. Frístundatenglarnir þjónusta barnið og foreldra þess í nærumhverfinu, svo sem með viðveru í skóla þegar það eru foreldraviðtöl. Þannig fá foreldrar fræðslu og aðstoð við að skrá börn í íþróttir og tómstundir innan hverfisins.
Til að styðja við verkefnið var stofnaður styrktarsjóður en hann er hugsaður til að koma til móts við umfram kostnað sem fellur til við skipulagt tómstundastarf - fata- og búnaðarkaup, ferðakostnað og fleira. Það er þáttur sem er hamlandi fyrir þær fjölskyldur sem búa við fátækt.
Samfylkingin vill gjaldfrjálsa tómstund fyrir börn sem búa við fátækt
Það er verkefni jafnaðarmanna að jafna tækifæri barna. Núna er kominn tími á styðja við þau börn sem hafa setið eftir. Það er því engin tilviljun að eitt mikilvægasta kosningaloforð Samfylkingarinnar er að tryggja eina fría tómstund fyrir barn sem býr við efnislegan skort, barn sem elst upp við fátækt og hefur setið eftir.
Að stunda skipulagt tómstundastarf á Íslandi er dýrt. Það vita barnafjölskyldur. Enginn vill vera barnið sem situr eftir. Öll börn vilja finna sinn stað, ná að tilheyra hópi innan sinna félaga sem aftur eflir sjálfstæði og styrkleika til framtíðar í heilbrigðu og öruggu umhverfi. Það er stóra verkefnið, Grunnurinn hefur verið lagður, við erum með styrktarsjóð, við erum með öflugt teymi frístundatengla og núna viljum við tryggja að þau börn sem hafa setið eftir vegna fjárhagslegra aðstæðna geti hoppað um borð í skipulagt íþrótta- og tómstundastarf án þess að fjárhagslegar aðstæður fjölskyldu hamli það. Öll börn með - ekkert barn á sitja eftir.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, fulltrúi í menningar- og íþróttaráði og skipar 10. sæti á lista flokksins í kosningunum 16. maí.
