Vekjum Vífilsstaði - Úr biðstöðu í bæjarbrag Jón Bjarni Steinsson skrifar 26. apríl 2026 12:31 Gamla hlaðan á Vífilsstöðum er í dag tákn um stöðnun. Eins og kom fram í nýlegri fjölmiðlaumfjöllun hefur hún látið verulega á sjá, er orðin að slysagildru og dregur að sér óæskilega umgengni. Á sama tíma er þetta eitt sögufrægasta og áhugaverðasta svæði Garðabæjar – staður með einstaka sögu, vel staðsettur og með augljós en vannýtt tækifæri. Ætlum við að halda áfram að horfa upp á niðurníðslu – eða taka ákvörðun um að gera eitthvað? Hlaðan á Vífilsstöðum er alfriðuð. Ástand hennar versnar hins vegar með tímanum, sem þýðir að kostnaður við viðgerðir eykst eftir því sem lengur er beðið. Á sama tíma stendur hún ónotuð og Vífilsstaðasvæðið vannýtt. Svæði með sannað aðdráttarafl Það hefur ekki skort hugmyndir um svæðið. Ítrekað hefur verið bent á möguleika Vífilsstaða, bæði fyrir menningu, útivist og ferðaþjónustu. Við höfum mjög gott dæmi en það er því miður eina dæmið, þegar hljómsveitin Of Monsters and Men, sem á rætur í Garðabæ, hélt tónleika á Vífilsstaðatúni árið 2013 tókst að skapa einstaka stemningu sem tengdi tónlist, náttúru og staðinn sjálfan. Það sýndi að svæðið virkar – ef það er nýtt rétt. Garðbæingar og aðrir flykktust til Vífilsstaða til að njóta þessa viðburðar. Síðan hefur ekkert gerst. Þetta er ekki ný hugsun. Í 100 ára afmælisriti Vífilstaða frá 2010 sagði Gunnar Einarsson, þáverandi bæjarstjóri, að Vífilsstaðir væru „höfuðból Garðabæjar, sem mikilvægt er að varðveita“. Sextán árum síðar er eðlilegt að spyrja: er ekki kominn tími til að fylgja þessum orðum eftir með aðgerðum? Heildstætt verkefni Það sem vantar er skýr sýn.Í stað þess að líta á hlöðuna sem einangrað vandamál væri nær að horfa á Vífilsstaði sem eitt heildstætt verkefni. Hlaðan sjálf þarf hlutverk – en það hlutverk verður ekki sterkt nema í samhengi við svæðið í kring. Hér mætti hugsa í blöndu af menningu, viðburðum og rekstri. Endurnýjuð hlaða gæti hýst listir, sýningar eða minni viðburði, á meðan túnið sjálft yrði markvisst nýtt fyrir útivist og stærri viðburði yfir sumartímann. Þetta kostar – en hvað kostar að gera ekkert? Auðvitað kostar þetta peninga. Endurnýjun friðaðra húsa er flókin og krefst samráðs, skipulags og fjárfestingar. En að gera ekkert er ekki kostnaðarlaust. Það felur í sér áframhaldandi niðurníðslu, aukna áhættu og glötuð tækifæri. Spurningin er því ekki hvort þetta kosti – heldur hvað við fáum í staðinn. Næsta skref: taka umræðuna úr biðstöðu Kannski er næsta skref ekki að ákveða nákvæmlega hvað á að gera, heldur að taka verkefnið alvarlega. Að láta vinna raunhæfa greiningu á kostnaði, möguleikum og rekstrarmöguleikum. Að skoða samstarf milli hins opinbera og einkaaðila. Að setja fram skýra mynd af því hvað er raunverulega í boði – og hvað þarf til að láta það gerast. Án slíkrar vinnu mun umræðan halda áfram að snúast um sama hlutinn: að ástandið sé slæmt og að eitthvað þurfi að gera. En án ákvarðana breytist ekkert. Frá vandamáli í tækifæri Vífilsstaðir eru í dag dæmi um það sem gerist þegar staður með mikla möguleika fær ekki skýrt hlutverk. En þeir gætu líka orðið dæmi um hið gagnstæða – hvernig hægt er að taka sögulegan stað sem er að grotna niður og umbreyta honum í lifandi hluta af bæjarlífinu. Það krefst ekki fullkominnar lausnar strax. En það krefst þess að við hættum að líta á þetta sem vandamál sem má bíða – og förum að líta á þetta sem tækifæri sem vert er að nýta. Höfundur er viðburðahaldari og í þriðja sæti Viðreisnar í Garðabæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 