Lokakaflinn í lífinu er jafn mikilvægur og upphafskaflinn Tristan Gribbin skrifar 26. apríl 2026 07:02 Við komum í heiminn til að þjóna hvert öðru og hugsa um náungann. Ekki til að ræna hvert öðru fjármunum og tíma eins og því miður er allt of algengt í okkar nútíma samfélagi í gegnum fjármunakerfið. Við borgum of mikið til yfirvalda og banka með sköttum og kostnaði við lántöku. Maður myndi ætla að þessir fjármuni fari til að standa undir þjónustu við fólkið í landinu en stór hluti þeirra virðist hverfa inn í rangala skrifræðis. Ég sé fyrir mér að þessum fjármunum verði í ríkari mæli varið í að þjóna fólkinu okkar. Mér þykir vænt um fólk, kenni hugleiðslu og starfa á Grund. Hvernig við hugsum um gamla fólkið okkar ætti að vera hið gullna viðmið. Auka starfa minna á Grund er ég einnig frumkvöðull og stofnandi Flow.is. Mig hefði aldrei grunað hvað það breytti mér mikið á öllum sviðum að vinna á Grund. Stefán Árni eiginmaður minn og kvikmyndagerðarmaður hóf umönunarstörf á minni Grund og litlu Grund árið 2025. Eftir það kom hann heim léttari í lundu en áður, fullur af ást og auðmýkt. Þá hugsaði ég með mér að þetta væri eitthvað sem mig langaði til að taka þátt í. Dreif mig í að skrifa umsóknarbréf og var mjög fljótlega boðuð í viðtal. Elísabet Bogadóttir Berndsen forstöðukona sagði mig falla mjög vel inn í starfið á Grund. Ég átti í fyrstu erfitt með að skilja hvers vegna hún sagði þetta þar sem mér fannst starfið í fyrstu yfirþyrmandi en var einnig spent að læra. Á hverri dag- eða kvöldvakt aðstoðum við sem sinnum ömmuumönun hjúkrunarfólk í þjóna öldruðum íbúum við helstu þarfir þeirra, hvort sem það er að klæða eða hátta sig, fara í sturtu og svo framvegis. Fyrirmyndaheimilið Grund Kæruleysisleg mistök gætu haft alvarleg áhrif á líf fólksins. Sjálf hafði ég fylgst með ömmum mínum og öfum þegar þau fóru á öldrunarheimili í Bandaríkjunum. Mér leið ekki vel með sum þeirra heimila vegna þess að þar skorti að mínu mati ákveðinn þátt í þjónustuna og þau standast engan veginn samanburð við Grund. Heimilið á Grund er til fyrirmyndar, þar sem bæði starfsfólk og heimilisfólk er ánægt og allir leggja sig fram að gera heimilislífið þar ánægjulegt og uppbyggilegt. Stefán eiginmaður minn kynntist starfinu á Grund í gegnum Yrsu Fannberg kvikmyndagerðarkonu sem gerði heimildarmyndina Jörðin undir fótum okkar sem fjallar um lífið á Grund og var nýlega sýnd í ríkissjónvarpinu. Yrsa hefur unnið á Grund í fimmtán ár. Það er nánast eins og dáleiðandi hugleiðsla um tilgang lífsins að horfa á myndina. Lokakafli lífsins er að sjálfsögðu jafn mikilvægur og upphafskaflinn en í nútíma samfélagi er öldruðum oft ýtt út í horn og þau vanrækt. Grund er staðsett í hjarta Reykjavíkur. Þar er mikið um að vera alla daga og þangað liggur stöðugur straumur gesta. Þar ríkir heimilislegur andi og séð fyrir öllum þörfum heimilsfólks með viðveru starfsfólks allan sólarhringinn. Á Grund er öflug og vönduð þjónusta sem skapar öryggiskennd. Svíf heim létt í spori og með song í hjarta Það krefst andlegs, tilfinningalegs og líkamlegs styrks og skuldbindingar að sinna störfum sem þessum, sem um leið gerir mann sjálfan sterkari á öllum sviðum. Fólk gefur allt í augnablikið og fær það margfalt til baka með góðvild, væntumþykju, þakklæti og visku sem mannleg samskipti gefa. Mér finnst ég svífa heim af vöktunum á Grund, létt í spori og með söng í hjarta og alltaf með eitthvað dýrmætt til að deila með fjölskyldunni þegar heim er komið. Við fögnum litlum sigrum á hverjum degi en auðvitað eru líka sorgarstundir. Lífið er stutt. Við horfum á eftir ástvinum kveðja þennan heim fyrir annan og á sama tíma erum við hvött til að lifa lífinu til fulls. Þegar við fylgjumst með síðasta kaflanum í lífi fólks og gefum af öllu okkar hjarta fáum við tækifæri til að blómstra. Fjölbreytt flóra starfsfólks á Grund Starfsfólkið á Grund hefur fjölbreytta lífsreynslu, faglega reynslu og er af ýmsum þjóðernum. Þetta er dásamleg blanda umönunarfólks sem allt talar íslensku og leggur sig fram um það. Ég er full aðdáunar hvað þetta ólíka fólk að uppruna er duglegt. Eins og til dæmis par frá Íran sem talar eingöngu íslensku við hvort annað og náði tökum á tungumálinu á aðeins einu ári eftir að þau komu til landsins. Eða konan frá Filipseyjum sem hefur fallega móðurlega framkomu við heimilisfólk jafnt sem samverkafólk. Mér er daglega hælt fyrir íslenskuna mína sem hvetur mig áfram og á hverjum degi læri ég ný orð og orðatiltæki, sem mér þykir einstaklega vænt um. Það er svo heillandi hvernig gamla fólkið talar. Því þykir gaman að horfa á sjónvarp og það er dásamlegt að hlusta á ummæli þeirra um það sem er að gerast á skjánum, allt litlir gullmolar. Ég var svo lánsöm að fá að horfa á Jörðin undir fótum okkar þegar myndin var frumsýnd á RÚV með heimilisfólkinu á Grund, þar sem við horfðum á vini okkar sem sum höfðu kvatt þennan heim. Það var áhrifamikið. Heimilisfólkið er ömmur og afar, langömmur og langafar, þau eru mæður og feður landsins okkar. Okkar besta fólk. Eldra fólkið okkar á skilið alla þá ást og umönun sem við getum gefið því. Það er dásamlegt að fá að vinna með gamla fólkinu okkar á Grund, þessu heimili sem nú fagnar aldar afmæli sínu. Megi Grund fá að blómstra í önnur hundrað ár. Ég er upphaflega frá Palo Alto í Kaliforníu og hef búið með fjölskyldu minni á Íslandi frá árinu 1995. Ég er framkvæmdastjóri og meðstofnandi á www.flow.is. Með framboði mínu í 9. Sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík vil ég styðja Guðmund Inga Þóroddsson heilshugar til forystu fyrir Flokk fólksins í Reykjavík vegna þess að hann er einlægur baráttumaður fyrir velferð og þjónustu og þjónar sjálfur þeim sem eiga undir högg að sækja. Höfundur er í 9. sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 