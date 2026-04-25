Í Hveragerði eiga íþróttir að vera forgangsmál. Þær eru ekki munaður heldur nauðsyn — lykill að betri lýðheilsu, sterkari félagslegum tengslum og öflugra samfélagi. Fjárfesting í íþróttum er fjárfesting í fólkinu okkar og skilar sér margfalt til baka. Undanfarin ár hafa einkennst af ágreiningi um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hveragerði. Slíkt getur tafið framfarir og dregið úr krafti íþróttastarfsins. Nú er tími til að snúa vörn í sókn. Við þurfum skýra sýn, markvissar ákvarðanir og raunverulegt samstarf — ekki fleiri deilur.
S-listinn vill taka forystu í því að byggja upp traust og öflugt samstarf við íþróttahreyfinguna. Við ætlum að vinna náið með félögum á borð við Íþróttafélagið Hamar, Hestamannafélagið Ljúf, Félag eldri borgara og Golfklúbb Hveragerðis og tryggja að rödd þeirra heyrist við ákvarðanatöku. Jafnframt munum við styrkja tengsl íþrótta við skóla, velferðar- og heilbrigðisþjónustu svo allir vinni saman að því markmiði að tryggja betri lífsgæði íbúa. Við leggjum áherslu á fjölbreytt íþróttaframboð. Allir eiga að finna sér farveg — hvort sem það er í keppni, hreyfingu sér til heilsubótar eða útivist. Þátttaka í íþróttum á vera réttur allra.
Börnin í fyrsta sæti – forvarnir sem virka
Börn og ungmenni eru í forgangi. Íþróttir eiga að vera öruggt rými þar sem þau fá að vaxa, mynda tengsl og byggja upp sjálfstraust. Við ætlum að tryggja að öll börn, óháð uppruna eða aðstæðum, hafi raunveruleg tækifæri til þátttöku. Íþróttafélög eru lykilaðilar í forvörnum og þess vegna viljum við efla hlutverk þeirra innan velferðarkerfisins. Þjálfarar ættu til að mynda að fá markvissa fræðslu um farsæld barna, samskipti og áhættuhegðun. Þannig nýtum við íþróttir kerfisbundið til að byggja upp heilbrigða, sterka og samheldna kynslóð.
Sameiginlegt yfirlit yfir íþrótta- og tómstundastarf
Upplýsingar um allt sem er í boði eiga að vera skýrar og aðgengilegar. Því þarf alltaf að huga vel að kynningu á íþróttastarfi með það að markmiði að allir geti auðveldlega séð hvað er í boði hverju sinni. Þátttaka eykst oftast þegar upplýsingar eru sýnilegar og einfaldar. Í dag er engin heildaryfirsýn í Hveragerði sem er bagalegt. Mörg bæjarfélög, m.a. Akureyri og Hafnarfjörður, eru einmitt með sameiginlegt yfirlit yfir íþrótta- og tómstundastarf þar sem samvinna sveitarfélags og félaga er mjög sýnileg. Það gerir til að mynda nýjum íbúum sérstaklega auðvelt að sjá hvað er í boði og hvernig skráningum er háttað.
Skýr stefna – raunverulegur árangur
Framtíð íþróttamála í Hveragerði snýst um aðgerðir, ekki orð. S-listinn ætlar að:
Þannig byggjum við upp sterkara samfélag — samfélag þar sem íþróttir eru ekki aukaatriði, heldur hornsteinn góðra lífsgæða.
Höfundar er frambjóðendur á S-listanum í Hveragerði.
Guðmundur Benóný Baldvinsson er í 4. sæti Maria Araceli er í 3. sæti Þorsteinn Hjartarson er í 2. sæti
