Skoðun

Við elskum Hafnar­fjörð – aukin á­hersla á at­vinnu og virkni

Margrét Vala Marteinsdóttir skrifar

Ánægjulegt er að sjá hvað gerist þegar velferðarþjónusta er hugsuð upp á nýtt og framkvæmd af alvöru. Hjá Miðstöð vinnu og virkni í Hafnarfirði blasir árangurinn við. Þar er nú fólk í vinnu, sinnir fjölbreyttum verkefnum og eru virkir þátttakendur í samskiptum. Þarna er ekki bara verið að reka úrræði heldur skapa ný tækifæri fyrir fatlað fólk.

Og það er ekki tilviljun.

Við tókum ákvörðun um að gera hlutina betur

Áður var starfsemi fyrir fatlað fólk í vinnu og virkni dreifð á tvo staði í Hafnarfirði og að hluta til í húsnæði sem ekki var lengur að þjóna þörfum notenda nægilega vel.

Við ákváðum að gera betur.

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar lagði ríka áherslu á að þessi breyting yrði að veruleika. Sem formaður fjölskylduráðs og bæjarfulltrúi hef ég fengið að fylgja þessu verkefni eftir frá upphafi.

Við sameinuðum starfsemina undir einu heildstæðu yfirheiti og byggðum upp markvissari þjónustu. Starfsemin í Bæjarhrauni var lögð niður og færð í betra og hentugra húsnæði á Suðurgötu.

Á Suðurgötu var byggð upp öflug aðstaða fyrir félagslega og líkamlega virkni, auk skynörvunar og tjáskipta. Atvinnu- og vinnuhlutinn var síðan sérstaklega efldur með því að færa hann í nýtt og vandað húsnæði að Selhellu þar sem möguleikar til raunverulegra vinnuverkefna eru mun betri.

Þetta var stór ákvörðun. En hún skilaði árangri.

Skýr uppbygging sem skilar raunverulegum árangri

Í dag stendur Miðstöð vinnu og virkni á sterkum grunni með skýra og faglega uppbyggingu. Starfsemin er skipulögð í fjórar sérhæfðar deildir:

Umhverfisvaktina

Miðstöð félags- og líkamlegrar virkni

Miðstöð skynörvunar

Miðstöð óhefðbundinna tjáskipta

Þessi uppbygging tryggir að þjónustan er sniðin að þörfum hvers og eins. Einstaklingurinn er ekki látinn falla inn í kerfi heldur er kerfið er byggt í kringum einstaklinginn.

Fleiri tækifæri – sterkari samfélagsþátttaka

Með þessum breytingum hafa tækifæri fatlaðs fólks til atvinnu og virkni aukist verulega í Hafnarfirði.

Verkefnum hefur fjölgað, aðstaða batnað og tenging við raunverulegt atvinnulíf styrkst. Það þýðir að fleiri fá raunhæf tækifæri til þátttöku og fleiri geta stigið skref í átt að almennum vinnumarkaði.

Þetta skiptir máli.

Atvinna og virkni eru lykill að sjálfstæði, bættri líðan og aukinni þátttöku í samfélaginu.

Árangur sem byggir á skýrri forystu

Þessi árangur er ekki tilviljun. Hann byggir á því að taka ákvarðanir, fylgja þeim eftir og hafa kjark til að gera breytingar.

Það er sú nálgun sem við í Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði stöndum fyrir.

Fyrir mér sem formanni fjölskylduráðs er þetta kjarni velferðarmála, þ.e að bæta þjónustu þannig að hún skili raunverulegum árangri og vellíðan í lífi fólks. Við verðum að gera kröfu um góða þjónustu. Hún þarf að vera fagleg, byggð á þekkingu og reynslu sem virkar í raun. Það er forsenda þess að fatlað fólk fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu á sínum forsendum og til jafns við aðra.

Engin á að lenda á milli kerfa

En við vitum líka að kerfið er ekki fullkomið.

Alltof oft er fatlað fólk að lenda á milli ríkis og sveitarfélaga, milli ábyrgðar og milli kerfa.

Það er óásættanlegt.

Þess vegna munum við í Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði beita okkur fyrir því að efla samtal og samvinnu milli ríkis og sveitarfélaga svo ábyrgð og fjármögnun fari saman. Við heyrum ákallið frá fötluðu fólki og munum beita okkur af fullum krafti. Það er eitt af okkar forgangsmálum að fötluðu fólki verði tryggð sú þjónusta sem það þarf á að halda sem og þann sjálfsagða rétt að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi.

Höfundur er bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði og formaður fjölskylduráðs.

