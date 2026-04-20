Eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja – mikilvægur þáttur í rekstrinum Sigrún A. Þorsteinsdóttir skrifar 20. apríl 2026 13:02 Eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja er reglubundið eftirlit með eigin eldvarnabúnaði og eldvörnum. Slíkt eftirlit er framkvæmt af fyrirtækinu sjálfu og ætti að vera sjálfsagður hluti af rekstri, gæðastjórnun og öryggismálum hvers fyrirtækis. Markmið eftirlitsins er að koma í veg fyrir eldsvoða og tryggja að fólk og eignir séu eins vel varin og kostur er. Eldvarnaeftirlit slökkviliða er annar og aðskilinn þáttur. Það er formlegt eftirlit þar sem tíðni skoðana ræðst af þeim notkunarflokki sem húsnæði og starfsemi fyrirtækja fellur undir. Öll fyrirtæki eiga að sinna eigin eldvarnaeftirliti Ábyrgð á því að eigið eldvarnaeftirlit sé sinnt og framkvæmt liggur hjá eigendum og/eða stjórnendum fyrirtækja. Þeir geta t.d. falið eldvarnafulltrúa eða öryggisnefnd að annast framkvæmdina. Gæta þarf þess meðal annars að: Unnið sé eftir eldvarnastefnu fyrirtækisins. Eldvarnabúnaður, svo sem slökkvitæki, brunaviðvörunarkerfi, sprinklerkerfi, reyklúgur og neyðarlýsing, sé í lagi og reglulega yfirfarinn. Flóttaleiðir séu rétt merktar, vel upplýstar og ávallt greiðfærar. Starfsfólk fái fræðslu um rétt viðbrögð við eldsvoða, skipulag rýmingar húsnæðis og staðsetningu söfnunarsvæða. Eldfim efni séu geymd við réttar aðstæður og að ruslsöfnun sé haldið í lágmarki. Árlegt og mánaðarlegt eigið eldvarnaeftirlit Eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja er ekki aðeins lagaleg skylda heldur lykilþáttur í forvörnum sem verndar bæði fólk og verðmæti. Með skýrri eldvarnastefnu, vel skilgreindu verklagi, árlegum og mánaðarlegum skoðunum, daglegu eftirliti og reglulegri fræðslu starfsfólks má tryggja öruggt vinnuumhverfi og lágmarka áhættu vegna eldsvoða. Fyrirtæki sem sinna þessum þáttum á markvissan og kerfisbundinn hátt sýna bæði ábyrgð og fagmennsku í eldvörnum. F.h. Eldvarnabandalagsins,Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS 