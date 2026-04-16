Þarf einhverja yfirbyggingu í skólamálum Mosfellsbæjar? Haukur Skúlason skrifar 16. apríl 2026 12:31 Við vitum öll að það er afskaplega gott að búa í Mosó. Skólarnir, félagsmiðstöðvarnar og íþróttafélagið mynda sterka umgjörð fyrir börnin okkar, allt frá leikskóla upp í menntaskóla, þó vissulega sé alltaf hægt að gera betur. En á heildina litið held ég að það sé afskaplega gott að alast upp sem barn í Mosó Í umræðunni um fræðslumál kemur reglulega upp umræða um miðlæga stjórnsýslu og yfirbyggingu, og stundum kemur fram það sjónarmið að skera þurfi niður í henni.Ég fagna þeirri umræðu, hvort sem hún snýr að fræðslumálum eða hverju öðru sviði í rekstri bæjarins, því það er skylda kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins að fara vel með skattfé. En slíka umræðu þarf að byggja á staðreyndum en ekki innantómum frösum, því orðum fylgir ábyrgð. Af því tilfefni fannst mér tilvalið að skoða ögn hvað fellur undir miðlæga stjórnsýslu í fræðslumálum hjá Mosó, og hvort vangaveltur um niðurskurð eða tilfærslu stöðugilda úr miðlægri stjórnsýslu og út í skólana eigi sér stoð í staðreyndum. Hvað er yfirbygging? Yfirbyggingin, sem svo er stundum nefnd, er í raun miðlæg stjórnsýsla sveitarfélagsins sem snýr að því að sinna þörfum allra leik- og grunnskóla bæjarins. Það dytti t.d. engum í hug að hver og einn skóli hefði sinn mannauðsfulltrúa, heldur væri það hlutverk miðlægrar stjórnsýslu að aðstoða við ráðningar í skólum bæjarins, þannig nýtist stöðugildið mun betur og kostnaði er haldið niðri. Í dag eru 14 stöðugildi í miðlægri stjórnsýslu skóla- og frístundasviðs Mosó.Einhverjum gæti fundist það vel í lagt og séð sér leik á borði að kalla eftir fækkun þar. 14 manns er jú ansi fjölmenn deild. Hverjir eru hluti af yfirbyggingunni? Skoðum aðeins betur hvað þessir 14 aðilar gera - því miður nær umræðan nefnilega ekki alltaf niður á þá dýpt. Af þessum 14 eru þrír sálfræðingar og einn talmeinafræðingur sem vinna alla daga í úti í skólunum. Það er einn forvarnarfulltrúi sem sinnir öllum grunnskólunum. Það eru tvö stöðugildi sem fara í að sinna þjónustu við alla leikskóla bæjarins, t.d. innritanir barna og slíkt, og eitt stöðugildi sem veitir grunn- og leikskólum ráðgjöf, enda eru leikskólabörn í bænum líklega um 1.000 talsins. Það er eitt stöðugildi sem sinnir málefnum allra grunnskólanna, en það eru líklega um 3.000 grunnskólanemendur í bænum.. Það er einn mannauðsráðgjafi sem sinnir öllum skólunum, hvort sem það eru grunn- eða leikskólar. Það er einn verkefnastjóri sem sér um að öllum boltum sé haldið á lofti, það er svo einn sviðsstjóri sem stýrir öllum þessum verkefnum, og ekki má gleyma starfsmanni sem samhæfir og skipuleggur skólaþjónustu allra skólanna, hvort sem það eru leik- eða grunnskólar. Við viljum jú að haldið sé utan um stuðningskennslu og námsráðgjöf. Einn starfsmaður sér svo um að stýra verkefninu farsæld barna, sem allir flokkar eru sammála um að sé í senn mikilvægt og þurfi að víkka út ef eitthvað er. Eigum við að minnka yfirbygginguna? Við eigum alltaf að huga að því að hafa yfirbyggingu í stjórnsýslu sem minnsta og þjónustuna sem næst íbúunum. En stundum er einfaldlega algerlega borðleggjandi að hlutir séu keyrðir miðlægt frekar en úti í einstökum einingum. Eins mikill talsmaður þess að hafa yfirbyggingu sem minnsta, þá get ég ekki með nokkru móti séð hvernig hægt er að fækka stöðugildum sem talin eru upp að ofan, eða þá að færa einhver þeirra út í einstaka skóla. Getum við talað um staðreyndir? Við viljum öll tryggja gott og farsælt skólastarf fyrir börnin okkar. En getum við gert þá kröfu til þeirra stjórnmálamanna sem vonast eftir brautargengi í komandi kosningum að þeir byggi fullyrðingar sínar og skoðanir á staðreyndum? Höfundur er í 5. sæti á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. 