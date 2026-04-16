Verkin tala! Kristinn Jakobsson skrifar 16. apríl 2026 12:17 Ég var knattspyrnudómari í þrjátíu ár. Hérlendis og erlendis, á leikjum á öllum stigum fótboltans. Þegar dómari stendur úti á velli, með ellefu fíleflda leikmenn, svo ekki sé spurt að öllum frábæru stuðningsmönnunum að öskra á sig er eitt alveg skýrt: Verkin tala, ekki orðin. Sama gildir í stjórnmálum. Loforð eru til að efna Fyrir fjórum árum setti Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi fram 100 loforð. Ekki almenn markmið eða hlýjar hugsanir. 100 framkvæmanleg loforð um raunverulegar breytingar í lífi Kópavogsbúa. Nú, við lok kjörtímabilsins, hafa um 90 loforðanna verið efnd og önnur komin í vinnslu. Þú deilir ekki við dómarann. Verkin tala. Þetta skiptir okkur öll máli Ég hef búið í Kópavogi frá 1974 og fylgst með bænum vaxa og dafna. Ég hef alið upp börn sem nutu góðs af skólum, leikskólum og íþróttastarfi, en nú er komið að því að gera enn betur, fyrir næstu kynslóð. Það er það sem knýr mig áfram. Leikskólarnir – Kópavogsmódelið Eitt af því sem gleður mig mest er hvað hefur gerst í leikskólumálum. Með Kópavogsmódelinu, sem tekið var upp haustið 2023, fá fleiri börn leikskólapláss .Allt niður í tólf mánaða börn komast í leikskóla í Kópavogi. Engin leikskóladeild hefur þurft að loka vegna manneklu síðan módelið kom til sögunnar. Þetta er kerfisbreyting sem skiptir gríðarlegu máli fyrir barnafjölskyldur. Kópavogur ruddi brautina og nú eru önnur sveitarfélög farin að fylgja góðu fordæmi. Íþróttalífið – HK og Breiðablik Ég hef verið stoltur þátttakandi í íþróttalífi Kópavogs í áratugi. Fyrst sem leikmaður, svo sem dómari, foreldri og stuðningsmaður. Ég veit hversu miklu máli öflug íþróttafélög skipta. Í íþróttunum vex þrautseigjan, börn læra að vinna með öðrum og sem mestu máli skiptir – að ekki vinnast allar orustur. Svo eru keppnisfólk íþróttafélaga Kópavogs mikilvægar fyrirmyndir. Árangur allra íþróttafélaga Kópavogs á undanförnum árum hefur verið frábær. Bærinn á þökk skilda fyrir skilning og samstarf við íþróttafélögin. Nú eru að hefjast framkvæmdir á nýjum keppnisvelli fyrir HK. Enn eitt skrefið í þá átt að gefa íþróttafólki bæjarins þau tækifæri sem það á skilið. Skattar og heimilin Á meðan ríkisstjórnin boðar sífellt nýjar álögur á landsmenn hafa Kópavogsbúar séð fasteignagjöld lækka ár frá ári. Heildarlækkunin nemur fjórum milljörðum króna yfir kjörtímabilið. Um 260 þúsund krónur sitja eftir á meðalheimili. Í dag greiða Kópavogsbúar lægstu fasteignagjöld meðal stærstu sveitarfélaga landsins. Þetta skiptir máli. Sérstaklega þegar verðlag er hátt og vextir þrengja að heimilum. Verkin tala Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi getur litið stoltur um öxl þegar þetta kjörtímabil verður flautað af. Ég býð mig fram vegna þess að ég vil taka þátt í því glæsilega uppbyggingarstarfi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir í Kópavogi. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn skilur það sem allt íþróttafólk og knattspyrnudómarar vita – Verkin tala. Höfundur er frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins, 8. sæti – Kópavogi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 